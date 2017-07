Überlingen Justus-von-Liebig-Schule: Liliane Frank übergibt an Herbert Weber

Mit einer rührenden Feier im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf ist Schulleiterin Liliane Frank verabschiedet worden. Ab dem kommenden Jahr übernimmt Herbert Weber die Leitung der Justus-von-Liebig-Schule Überlingen.

Überlingen – Nach acht Jahren als Schulleiterin der Justus-von-Liebig-Schule übergibt Rektorin Liliane Frank ihr Amt an ihren Nachfolger Herbert Weber. In einer rührenden Feier mit musikalischer Untermalung des Schulchors und einer schauspielerischen Einlage des Kollegiums wurde die geborene Weilerin am Mittwochnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf in den Ruhestand verabschiedet.

In seiner Begrüßungsrede lobte der Landrat des Bodenseekreises Lothar Wölfle besonders die klare Sprache und Zielsetzung von Frank, sowie ihre Kreativität und ihre neuen Ideen. Auch Susanne Pacher, Abteilungsdirektorin des Regierungspräsidiums Tübingen, betonte den hohen Einsatz, den der Start an der Schule von der ehemaligen Schulleiterin verlangt hatte. Pacher fügte dem hinzu, dass Frank stets "gute Lösungen in kritischen Zeiten" parat gehabt hätte.

Tatsächlich ist die Schule unter der Leitung von Liliane Frank gewachsen. Und das nicht nur quantitativ mit der stets steigenden Schülerzahl, sondern auch qualitativ. Unter anderem mit einer modernen Medienausstattung und einem Biotechnologie-Labor, das dem Namensgeber der Schule, dem Begründer des labororientierten Lernens Justus von Liebig, Ehre macht. Auch die Integration von Flüchtlingen ist eine vielseitig positiv betrachtete Entwicklung, die die Berufsschule dem Engagement von Frank zu verdanken hat. "Vor dem, was sie mit den Vorbereitungsklassen in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, ziehe ich meinen Hut", sagt Jerome Madlener, Schüler der Einstiegsklasse Pädagogik und Psychologie. Er habe Frank zwar nur ein Jahr lang als Rektorin miterleben dürfen, sei aber schon in dieser Zeit Zeuge von ihrer positiven Autorität geworden.

Auch Schülersprecherin Kim Wucherer erinnerte sich an eine sehr schülernahe und aktive Rektorin und scherzte: "Sich Frau Frank im Ruhestand vorzustellen, ist so schwer, wie 15 Punkte in meiner nächsten Mathe-Klausur."

Mit ihrer beruflichen Laufbahn geht für Liliane Frank nun auch ein verwirklichter Traum zu Ende. Denn, so erzählte sie in ihrer Abschiedsrede, schon seit ihrem eigenen ersten Schultag habe sie Lehrerin werden wollen. Das war sie 41 Jahre lang: Zunächst in der Falkenburgschule in Ulm, anschließend an der Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen. Nachdem sie dort für Aufbruch und Wandel gesorgt hat, beginne in ihren Augen für Nachfolger Herbert Weber nun eine Zeit der Konsolidierung. Für Frank und ihren Mann, der sie durch alle Höhen und Tiefen ihrer Laufbahn begleitete, geht es nun erstmal auf Reisen. Nach Meran soll Süd-Frankreich und danach einige Weihnachtsmärkte folgen. Zurück in Überlingen kann sich die Rentnerin vorstellen, ehrenamtlich im Landkreis aktiv zu werden. Aber bevor sie sich in das nächste Projekt stürzt, möchte Frank nach so vielen durchgearbeiteten Jahren noch eines lernen: das Nichtstun.

Der neue Schulleiter

Herbert Weber begann seine Karriere als Lehrer für Gesundheitswesen, Wirtschaft und Recht an der Berufsschule in Aulendorf. Hier wurde er zunächst Abteilungsleiter, bis der Zusammenschluss mit der Schule in Ravensburg ihn zum stellvertretenden Schulleiter der Edith-Stein-Schule in Ravensburg machte. Mit Beginn des neuen Schuljahres am 1. August, wird er sein Amt als Schulleiter der Justus-von-Liebig-Schule antreten. "Mir ist bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete, aber ich freue mich auf die neue Herausforderung", so Weber. (ies)