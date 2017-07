Überlingen Justus-von-Liebig-Schüler: Nach einjährigem Berufskolleg Fach-Abi in der Tasche

Alle Schüler des einjährigen Berufskollegs zum Erwerb der Fachhochschulreife an der Justus-von-Liebig-Schule haben die Prüfung bestanden. Das teilt die Schule mit. Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss sowie Berufserfahrung nutzten damit die Möglichkeit, binnen eines Jahres die Fachhochschulreife zu erwerben, das 1BKFH. Jetzt wurde Abschluss gefeiert.

"Gerade diejenigen Prüflinge, die sich zunächst noch Sorgen machen mussten, zeigten Verstand, Kampfgeist und verdienten sich ihren Abschluss redlich", heißt es in der Mitteilung. Bei der Zeugnisübergabe zog Schulleiterin Liliane Frank Parallelen zwischen dem christlichen Pfingstfest und der Pfingstzeit als Höhepunkt der schriftlichen Prüfungen. Das Pfingstfest sei ursprünglich das Fest des Heiligen Geistes. Es gehe nicht nur um Erkenntnis oder gar Erleuchtung. Durch den Geist werde auch die Einigkeit einer Gemeinschaft gestiftet. In diesem Sinne blickte sie mit den Absolventen in die Zukunft und mahnte, Initiative zu ergreifen und Eigenverantwortung zu zeigen. Auch Klassenlehrer Martin Zürn sah die Fachhochschulreife als Zwischenschritt auf dem Weg in eine selbst gestaltete Zukunft.

Die Absolventen