Überlingen Jusos kritisieren Ungleichbehandlung der Geschlechter

Mit einer besonderen Aktion haben die Jungen Sozialdemokraten Bodenseekreis auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern aufmerksam gemacht.

„Weil Frauen im Jahr 2017 rund 21 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen“, habe man am Equal-Pay-Day als teilweisen Ausgleich einen kleinen Apfel an Männer, aber einen großen an Frauen verteilt, schreibt die Jugendorganisation in einem Pressetext.

Die Bürger zeigten sich aufgeschlossen und nahmen nicht nur die Äpfel entgegen, sondern erläuterten auch die eigenen Positionen und Erfahrungen, ziehen die Jusos ein positives Fazit. Im Anschluss an die Verteilaktion fanden sich Jusos und SPD-Mitglieder zusammen, um mit Viviana Weschenmoser, Mitglied des Landesvorstandes der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Baden-Württemberg, über Feminismus und Gleichstellung zu diskutieren. Dabei war nicht nur die sogenannte Gender-Pay-Gap ein Thema, sondern es wurde allgemein über Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft gesprochen. Viviana Weschenmoser fügte zu aktuellen Entwicklungen und Situation immer wieder auch persönliche Erlebnisse bei. Schnell wurde allen Teilnehmern klar: Geschlechterungerechtigkeit spiele in vielen verschiedenen politischen Themen eine Rolle. Sei es die Ausübung sozialer Berufe, die Rente oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Genauso wurde aber auch über die Frage diskutiert, warum der Begriff Feminismus so negativ besetzt sei. Der Kreisvorsitzende Andre Weiser zeigte sich am Ende des Tages zufrieden: „Wir konnten heute nicht nur auf das Thema Lohnungerechtigkeit aufmerksam machen, sondern selber neue Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem kennenlernen.“