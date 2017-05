Überlingen Jugendrotkreuzgruppen messen sich bei Kreisentscheid

Die DRK-Jugendlichen mussten beim Kreisentscheid im Gymnasium in Überlingen knifflige Aufgaben lösen.

Samstagvormittag im Gymnasium: Das ist eigentlich eine ruhige Zeit abseits des Unterrichts, doch am vergangenen Samstag war es dort alles andere als ruhig. Unzählige Kinder und Jugendliche wuselten durch die Hallen und Gänge, alle in Einsatzkleidung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Insgesamt zehn Jugendrotkreuzgruppen aus dem gesamten Bodenseekreis waren zum Kreisentscheid nach Überlingen gekommen.

Es galt, sich zu messen und zu qualifizieren. Denn die Sieger in den jeweiligen Altersgruppen lösten ihr Ticket für die Jugendrotkreuz-Landesentscheide in Aalen oder Filderstadt. "Viel Spaß", wünschte Günther Hornstein in Vertretung des Oberbürgermeisters den knapp 100 Teilnehmern, und den brauchten sie auch. Spielerisch sollten sie Erfahrungen sammeln, aber auch knifflige Aufgaben lösen. Und das alles im Team. Der Teamgeist sei wichtig, wie der Vorsitzende des DRK Überlingen, Reinhard Ebersbach, sagte: "Nur gemeinsam könnt ihr das schaffen."

Am Kreisentscheid nahmen nicht nur die Jugendgruppen der angeschlossenen Vereine teil. Der Schulleiter des Gymnasiums, Willi Rinderer, begrüßte auch die hauseigene Rotkreuzler: Die Schulsanitätsgruppe des Gymnasiums musste sich ebenfalls den Aufgaben stellen. Diese hatte der DRK-Landesverband Baden-Württemberg gestellt. Und während drinnen um wichtige Punkte gekämpft wurde, kümmerte sich draußen der DRK-Ortsverband Sipplingen um das leibliche Wohl der jungen Teilnehmer: Schnitzel wurden platt geklopft und Pommes frittiert.

Die DRK-Routiniers Carmen Schreiber, Julian Schweikart und Jürgen Glogler sowie zahlreiche weitere Helfer sorgten einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf. Und dann wurde es nochmals richtig spannend: Alle Jugendgruppen des Deutschen Roten Kreuzes sind gut ausgebildet. Deshalb lagen alle Teams bis zur letzten Runde auch fast gleich auf, wie Carmen Schreiber im Wettkampfbüro berichtete. Am Ende hätten alle gewonnen, wie Günther Hornstein und Reinhard Ebersbach feststellten: Neben vielen Erfahrungen brachte jeder also zumindest eine Medaille mit nach Hause.