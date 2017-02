Überlingen Jugendliche und Schnaps: Stadt Überlingen stellt neues Präventionskonzept gegen Alkoholkonsum vor

Stadt will nicht nur auf Einhaltung des Jugendschutzgesetzes drängen: Eine Schulung kann Vereinen Sicherheitskräfte ersparen. Im Zusammenhang mit der Vorstellung eines neuen Präventionskonzeptes gerät auch der Schnaps auf dem Promenadenfest wieder in die Diskussion.

Mit einem breit angelegten Präventionskonzept will die Stadt wirkungsvoll gegen einen massiven Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorgehen. Die Analyse der Verwaltung mit dem Attribut "ernüchternd" zu bezeichnen, würde angesichts des Themas fast beschönigend klingen. Die Vertreter des Jugendreferats und des Ordnungsamts machten im Ausschuss für Bildung und Kultur die Dramatik der Situation deutlich, die in vielen Fällen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Gewalt nach sich ziehe. Als "negative Entwicklung" konstatiert Juan Diabuno vom Jugendreferat der Stadt, "dass die Jugendlichen, die zuviel Alkohol konsumieren, immer jünger werden".

In den beratenden Arbeitskreisen präsent sind unter anderem Vertreter von Polizei und Schulen, die Suchtbeauftragten des Bodenseekreises, der Diakonie und der Freien Waldorfschule Überlingen sowie die Schulsozialarbeiter des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD). Das Konzept zur Prävention gegen Alkoholmissbrauch beruht auf drei Säulen: Der unmittelbaren Beteiligung der Jugendlichen mit ihren Wünschen zur Freizeitgestaltung, wie dies vor kurzem mit Blick auf die Landesgartenschau und den künftigen Bürgerpark geschah. Die Einbeziehung der Vereine in der Vermittlung des Problembewusstseins und eine Förderung von alkoholfreien Veranstaltungen. Wenn Vereine eigene ehrenamtliche Mitarbeiter für eine Schulung gewinnen können, werden die Auflagen für den Security-Einsatz reduziert. Sichtbarer und praktischer Ausdruck soll eine "mobile Saftbar" werden. Die Stadt Überlingen schafft ein motorisiertes Dreirad an, das mit Schränken und Kühlschrank, Gläsern und Geschirr ausgestattet ist, um alkoholfreie Getränke zu mixen.

Nicht aus Lust und Laune, sondern weil es das Jugendschutzgesetz vorschreibe, mache man den Vereinen bisweilen strenge Auflagen, erklärte Dagmar Schaupp, Leiterin des Amts für öffentliche Ordnung. Bei jeder Veranstaltung prüfe man dies vorab und beziehe die Erfahrungen der Polizei mit ein. Eine erste Veranstaltung für Vereine habe schon stattgefunden, sagte Schaupp: "Viele haben teilgenommen, manche leider nicht."

Vor diesem Hintergrund lag es geradezu auf der Hand, dass Stadträtin Sylvia Kruse-Baiker (SPD) die Gretchenfrage stellte, "ob man auf dem Promenadenfest nicht den Schnaps weglassen kann". Es sei in diesem Kontext doch gerechtfertigt, "noch einmal darüber zu sprechen". Eine intensive Diskussion war im November 2014 im Gemeinderat geführt worden. Gegen das ausdrückliche Votum des Überlinger Polizeichefs hatte das Gremium auf Antrag der Vereine damals beschlossen, dass "besonders begründete Ausnahmen vom Verbot des Ausschanks branntweinhaltiger Getränke bei Veranstaltungen unter den in der Vorlage aufgeführten Auflagen möglich sind". Die Vereine seien sich der Verantwortung bewusst, hatte es in dem Antrag damals geheißen, und ein erhöhtes Risiko für Jugendliche sei "sehr gering".

Allerdings habe man aufgrund der Einschränkungen ein "Vereinssterben" beim Promenadenfest gehabt, erinnerte Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger jetzt, ohne damit eine Bewertung abgeben zu wollen. Die Planungen für 2017 seien ja demnächst im Gange, so dass man die Problematik noch einmal diskutieren könne. "Wir müssen den Vereinen eben auch Argumente liefern", sagt Wiedemer-Steidinger.

Brandaktuell ist das Thema schon in der aktuellen Fastnachtszeit. Zwar wird Schnaps nicht auf der Straße ausgeschenkt, doch bisweilen im Rucksack mitgebracht. Er habe in der Fastnachtszeit gute Erfahrungen mit Supermärkten gemacht, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler, die sich "in der Innenstadt freiwillig verpflichtet haben, an Kunden unter 25 Jahren keinen harten Alkohol zu verkaufen." Vielleicht sei dies einen Versuch wert.

Das analysiert die Stadtverwaltung

In einer Analyse der Stadtverwaltung heißt es wörtlich: "In Überlingen treffen sich vor allem an Wochenenden und in den Ferien junge Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt, wie z.B. direkt am See (Landungsplatz, Thermenpark, Mantelhafen), am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), bei Parkhäusern, auf Spielplätzen und Schulgeländen. Diese Orte sind sehr beliebte Treffpunkte für Jugendliche im Alter von zwölf bis 27 Jahren, die unterschiedlichen Gruppen aus Überlingen und Umgebung ange- hören. Ein nicht geringer Teil der Jugendlichen konsumiert Alkohol in riskantem Maße. Kontrollen der Polizei und/oder der Abteilung Öffentliche Ordnung haben ergeben, dass viele Minderjährige Alkohol trinken. Teilweise wurden Jugendliche und junge Erwachsene mit höheren Alkoholmengen im Körper angetroffen. Neben dem exzessiven Alkoholkonsum bei einem Teil der Jugendlichen und den Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz kommt es zu weiteren Problemen wie Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Vermüllung, teilweise auch zu Gewalt zwischen Jugendlichen." (hpw)