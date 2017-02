Überlingen Johanna Siebler: In der Königsdiziplin die beste Deutsche

Sportlerwahl Überlingen: Die 16-jährige Leichtathletin Johanna Siebler ist Deutsche Meisterin im Siebenkampf. Ihr Ziel ist die Weltmeisterschaft in Kenia.

Überlingen – Auf ihre bisher erfolgreichste Saison blickt Johanna Siebler vom Leichtathletik-Club (LC) Überlingen zurück: Die 16-Jährige belegte im Siebenkampf – der Königsdisziplin der Leichtathletinnen – den sechsten Platz bei der U18-Europameisterschaft in Tiflis in Georgien. Sie steigerte mit 5597 Punkten ihre persönliche Bestleistung deutlich. In der Weltjahresbestenliste liegt sie mit dieser Punktzahl auf dem neunten Platz. Sie war allerdings mit Abstand die Beste im jüngeren Jahrgang 2000, ist hier sogar zweitbeste Siebenkämpferin auf der Welt. „Das erste Jahr U18 ist immer das Schwierigste, da man als jüngerer Jahrgang erst mal mit den Älteren mithalten muss“, sagt ihr Vater und Trainer, der Diplomsportlehrer Bernd Siebler, gleichzeitig Vorsitzender des LC Überlingen.

Zudem wurde die Gymnasiastin in ihrer Altersklasse unter anderem zum wiederholten Mal deutsche Mehrkampfmeisterin und deutsche Vize-Meisterin im Speerwerfen. Somit ist Johanna Siebler die erfolgreichste U18-Athletin in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Aus diesem Grunde wurde sie in Stuttgart auch für die Wahl als Nachwuchssportlerin 2016 nominiert; allein die Nominierung war eine Anerkennung für sie. Zweifelsohne die Krönung einer hervorragenden Saison und ein großer Schritt in der Karriere der jungen Bundeskaderathletin.

Es war im Jahr 2005, als Johanna Siebler mit der Leichtathletik in Salem erstmals in Berührung kam: Seinerzeit trainierte dort ihr älterer Bruder und Vorbild Jakob, heute beim LAV Tübingen. Drei Jahre später hatte sie ihren Wettkampf. Betätigte sie sich anfangs nur einmal pro Woche sportlich, so hat sich das nach und nach gesteigert. Sechs Mal die Woche wird täglich rund zweieinhalb Stunden trainiert, jetzt im Winter allerdings etwas weniger, „weil hier in Überlingen schlechte Trainingsbedingungen sind“, so Bernd Siebler. Deshalb geht es immer wieder in die Leichtathletikhallen nach Stuttgart oder München, weil dort optimale Möglichkeiten für das Training in der Halle bestünden.

Dazu kommen viele Wettkämpfe an den Wochenenden, Lehrgänge und Trainingslager wie der letzte auf Lanzarote. „Ich glaube, ein Viertel im Jahr bin ich nicht in Überlingen“, sagt die 16-Jährige. Ein reines Sprinttraining sei nur in der wärmeren Jahreszeit möglich, in Überlingen seinen die Hallen dafür zu kurz. „Im Winter haben wir keine andere Chance, als in den Süden zu gehen“, sagt ihr Vater, der einen solchen Aufenthalt auf der spanischen Insel bereits wieder anstrebt. „Da haben wir optimale Bedingungen.“ Die Schule leide durch ihren intensiven Sport nicht, davon ist Johanna Siebler überzeugt, die in Meersburg die zehnte Klasse des Droste-Hülshoff-Gymnasiums besucht. „Ich lerne beispielsweise auch auf den Fahrten nach Stuttgart“, sagt die 16-Jährige, die es als großen Vorteil sieht, dass sie nicht ein G8-Gymnasium, das das Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe vorsieht, absolviert. „Dadurch ist einfach mehr Zeit.“

Das viele Training hat sich gelohnt. Eigentlich war im Vorjahr das erste U18-Jahr als Aufbaujahr für sie gedacht, um Defizite zu beseitigen und Stärken noch weiter auszubauen. Die Teilnahme an der EM in Tiflis war daher auch kein Saisonziel. Beim Qualifikationswettkampf wuchs die junge Überlingerin jedoch über sich hinaus: Sie stellte sechs Bestleistungen auf, sodass sie sich mit 5558 Punkten für die EM qualifizierte. „Das war schon cool. Es lief so ziemlich alles gut. Die Teilnahme an der EM war eine tolle Erfahrung“, sagt sie. Weniger schön war es indes, als sie sich im Trainingslager zu Ende des Jahres beim Beachvolleyball einen Zeh brach und anschließend mehrere Wochen den Fuß nicht belasten konnte. „Das merke ich noch heute, vor allem beim Sprung.“

In dieser Saison ist Johanna Sieblers klares Ziel die Teilnahme an der Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften vom 12. bis 16. Juli in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Allerdings ist die Nominierung keine Selbstverständlichkeit, da die deutsche Konkurrenz sehr stark ist. Im einzigen Qualifikationswettkampf für die WM – im Juni in Bernhausen – darf nichts schief laufen, denn nur zwei Athletinnen können sich qualifizieren. „Und ich möchte natürlich verletzungsfrei durch die Saison kommen“, sagt Johanna Siebler, eines der größten bundesdeutschen Talente im Siebenkampf.

Zur Person und Wahl

