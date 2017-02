Überlingen Jörg Bohm rückt im Gemeinderat für Andreas Wissmann nach

Wechsel innerhalb der CDU-Fraktion im Gemeinderat: Auf den Juristen Wissmann folgt der Architekt Bohm.

Andreas Wissmann, der im Mai 2014 mit 3099 Stimmen gewählt wurde, verlässt Überlingen. Er tritt für seinen Arbeitgeber, die ZF Friedrichshafen, in Detroit (USA) eine neue Stelle an. Für den Juristen Wissmann rückt der freie Architekt Jörg Bohm, der bei den Kommunalwahlen 2795 Stimmen erzielte, in den Rat nach. Wissmann bedankte sich für eine "konstruktive, nicht immer einfache, aber immer spannende Zeit". Er sei erstaunt, wie scharf der "Gegenwind" sei, dem man als Gemeinderat in der Öffentlichkeit ausgesetzt sei, er wolle für die Kollegen "eine Lanze brechen: jeder verdient Respekt". OB Jan Zeitler verabschiedete ihn mit zwei Bademänteln, zur Erinnerung an die Bäderstadt Überlingen. Jörg Bohm stellte Zeitler als engagierten Überlinger vor, aktiv in der Stadtkapelle, dem Alpenverein, dem Münsterbauverein und dem Verschönerungsverein.