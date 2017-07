Überlingen Jetzt darf er über "Bachelorette" sprechen: Johannes KS Haller über den Finalabend

"Bachelorette-Kandidat" erlebt das Finale im heimischen Überlingen und beobachtet die Sendung mit vier weiteren Kandidaten. Eine Beziehung mit Giuliana Farfalla streitet er ab.

Es war kurz nach 22 Uhr und Johannes KS Haller schaute mit starrem Blick auf die Leinwand. Der 29-Jährige erlebte das große Finale der Fernsehshow „Die Bachelorette“ im privaten Kreise seiner Freunde, die gemeinsam die Entscheidung verfolgten. Und dann sagte Jessica Paszka den Satz: „Ich habe mich nicht in Dich verliebt.“

Es ging ein Raunen durch den Raum, einige riefen sofort: „Das kann doch nicht sein.“ Und Johannes KS Haller hatte in diesem Moment ziemlich feuchte Augen. „Irgendwie habe ich bis zum Schluss gehofft, dass das Ganze doch noch anders ausgeht“, gesteht er offen. „Es waren absolut ehrliche Gefühle im Spiel und versuche immer noch, damit fertig zu werden.“

Morgen ist es fast eine Woche her, dass Haller diesen Abend erlebt hat. Auch wenn es mit Jessica Paszka nicht geklappt hat, der Überlinger hat eines gewonnen: mindestens vier ganz dicke Freunde. Denn ebenfalls am Bodensee waren ehemalige und vor allem direkte Konkurrenten aus der Show: Niklas Schröder aus Osnabrück, der Dritter wurde, und Sebastian Fobe aus Hannover, der als Viertletzter keine Rose bekam. Außerdem dabei waren noch Michi Bauer aus Augsburg und Lukasz Wistuba aus Düsseldorf. Noch bis vor zwei Tagen waren die Kandidaten dem Fernsehsender verpflichtet. Erst jetzt können sie die privaten Bilder zeigen: Zu sehen sind fünf Freunde.

Niklas Schröder war es dann auch, der Johannes KS Haller sofort in den Arm nahm und ihn tröstete. „Es tat richtig gut, dass die Jungs da waren“, gestand Haller. „Nur sie wissen ganz genau, was vor Ort alles abging und nur sie können sich am allerbesten in die Situation reinversetzen.“ Er habe sich tierisch gefreut, dass die Jungs alle zum Finale an den Bodensee gekommen seien. „Es war ein toller Abend und danach noch eine richtig gute Party“, verriet der 29-Jährige. Alle fünf haben das Finale aber ganz anders erlebt. Während Haller sehr aufmerksam alles verfolgt hat, saß größtenteils Michi Bauer neben ihm. Lediglich die Entscheidung erlebte der Überlinger stehend neben Niklas Schröder, der seinen Part im Finale offensichtlich nicht mehr mit anschauen wollte. „Er war emotional nicht mehr ganz so nah dran und hatte mit der Sache bereits abgeschlossen“, erklärte Haller. Ähnlich war es bei Sebastian Fobe, der immer mal wieder zuschaute, aber doch das Ganze ebenfalls mit einer gewissen Distanz betrachten konnte. Lukasz Wistuba schaute ebenfalls immer wieder zu und nutzte den Abend, um neue Leute kennenzulernen.

Mit dabei waren unter anderem die Eltern von Johannes KS Haller, die Jessica Paszka persönlich kennengelernt haben, aber auch zahlreiche Freunde aus Überlingen. „Es war beeindruckend, dass so viele gekommen sind“, sagte er. „Egal ob vom Yachtclub, von den Pfadfindern oder Arbeitskollegen – sie haben mir alle Kraft gegeben.“ Ihm ebenfalls zur Seite standen mit Lena Bröder, Miss Germany 2016, und Gemany's-Next-Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla zwei Frauen, die sich im Rampenlicht bereits gut auskennen. „Ich kenne beide schon länger und bin froh, sie zu meinem Freundeskreis zählen zu dürfen", sagte Haller. Ein großes Medienecho hatte es wegen ihm und Farfalla gegeben. Nach Fotos von einem Treffen war vermutet worden, dass die beiden eine Beziehung hätten. Spekulationen darüber, dass der Entscheidung der "Bachelorette" damit vorgegriffen worden sei, stimmen laut Haller nicht. Haller, Farfalla und der Sender sagten mehrfach: Die beiden sind nur gute Freunde.

Wie es nun nach „Die Bachelorette“ weitergeht, können die fünf Kandidaten noch nicht sagen. „Das muss man sehen“, sagte der Überlinger diplomatisch. Was allerdings alle fünf wissen, dass sie erst einmal Urlaub machen. Am vergangenen Freitag sind sie für ein paar Tage nach Mallorca geflogen.