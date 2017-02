Überlingen Jetzt also doch nicht: Ausschuss stimmt gegen "Berliner Kissen"

Nachdem sich die Mitglieder des Verkehrsausschusses zuletzt für Temposchwellen, bzw. "Berliner Kissen" aus Kunststoff in der Franziskaner- und Christophstraße stark gemacht hatten, befinden sie die Lösung nun doch nicht als passend für die Altstadt.

Die Verwaltung hat es nicht leicht mit dem Ausschuss für Technik und Verkehr. Im Januar hatte das Bauamt eine Abfuhr bekommen, nachdem es auf Wunsch der Gremiums Asphaltschwellen geplant und skizziert hatte, die den Verkehr in der Innenstadt auf die geforderten 20 Stundenkilometer abbremsen sollten. Die aufwendige Konstruktion gefiel allerdings nicht, stattdessen favorisierten einige Gemeinderäte damals die sogenannten Berliner Kissen – zwei getrennte Kunststoffschwellen auf jeder Fahrbahn – als künstliche Bremsen, deren Nachteile für Winterdienst, Radfahrer und manches andere schon zuvor diskutiert worden waren, und erteilten einen Prüfauftrag. In der aktuellen Beschlussempfehlung waren die Wünsche präzisiert und mögliche Standorte lokalisiert – für 2500 Euro pro Stück inklusive Montage. Für zwei Kissen in der Franziskanerstraße und ein Kissen in der Christophstraße hätten sich die Kosten auf 7500 Euro summiert.

Zwar gut gemeint, aber im Grunde doch nicht gut, befand der Ausschuss nun und war sich weitgehend einhellig. Es gebe dringenden Handlungsbedarf, aber die Maßnahmen müssten funktional für Radler und auch optisch altstadtgerecht sein. Diese Anforderungen erfüllten die Berliner Kissen nicht, war sich das Gremium einig. Erleichtert sein konnte Oberbürgermeister Jan Zeitler, der eigens in die Ausschusssitzung geeilt war in der Sorge, wie er sagte, "Sie könnten vielleicht doch geneigt sein, sich für die Berliner Kissen zu entscheiden." Davon wolle er deutlich abraten, sagte Zeitler. Zum einen habe er nur schlechte Erfahrungen damit gemacht, zum anderen sei so eine Lösung "einer Altstadt wie der unseren nicht würdig".

Sich noch etwas zu gedulden und nach ganzheitlichen dauerhaften Lösungen zu suchen, sei sicher klüger. Anfangen können man damit schon mit einer fußgängerfreundlichen Platzgestaltung bei der Auferstehungskirche, die derzeit umgebaut werde, sagte Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne). Für klarere Signale für den Autofahrer vor dem Franziskanertor plädierten Ulrich Krezdorn (CDU) und Udo Pursche (SPD), der eine Rückkehr zur abknickenden Vorfahrtsstraße befürwortete – allerdings von der Aufkircher Straße in die Wiestorstraße zum Parkhaus. Irritiert habe ihn schon immer der Minikreisel vor dem Franziskanertor, der quasi drei gleichberechtigte Ausfahrtrichtungen signalisiere, sagte OB Zeitler und stellte die Frage: "Wollen wir das so überhaupt?" Zudem gelte es für die Übergänge in der Franziskanerstraße dauerhafte und attraktive Lösungen zu finden. Zeitler: "Lassen wir uns lieber noch ein bisschen Zeit."