Horb/Überlingen Jan Zeitler in Horb verabschiedet: Sein Fußabdruck wird bleiben

Jan Zeitler ist am Dienstag als Bürgermeister in Horb verabschiedet worden. Nächste Woche zieht er als Oberbürgermeister ins Überlinger Rathaus ein. Er geht mit viel Lob und freut sich vor allem auf die Landesgartenschau.

Das war's: In der jüngsten Sitzung des Horber Gemeinderats am Dienstagabend ist Jan Zeitler nach sieben Jahren als Beigeordneter der Neckarstadt verabschiedet worden. Dabei zeigten Oberbürgermeister Peter Rosenberger und die Fraktionsvorsitzenden in ihren Reden, dass der SPD-Bürgermeister definitiv einen „Fußabdruck in Horb am Neckar hinterlassen wird“, wie Rosenberger sagte.

In der kommenden Woche wird Zeitler in Überlingen als neues Stadtoberhaupt vereidigt – nicht ganz ohne Stolz seines bisherigen Vorgesetzten. „Wir können stolz darauf sein, dass wir einen Bürgermeister so ausgebildet haben, dass er jetzt Oberbürgermeister sein darf und kann“, sagte Rosenberger. Wer das Zusammenspiel der beiden Kommunalpolitiker kennt, weiß dass Rosenberger nicht ohne eine Spitze gegen seinen Kollegen auskommt. So gab es als Geschenk eine Fitnessuhr, damit „du nicht aufgehst, wie ein Hefezopf“ und Zeitler auch in stressigen Zeiten die Work-Life-Balance nicht vergesse.

„Sie haben mir das Vertrauen geschenkt, Bürgermeister dieser fantastischen Stadt sein zu dürfen“ – es war eine bewegende Abschiedsrede, die Jan Zeitler zum letzten Mal vor seinem Horber Gemeinderat hielt. Mit Blick auf seinen neuen Arbeitsplatz betonte Zeitler, dass im OB-Wahlkampf die Überlinger immer mit Respekt und Interesse auf die Geschehnisse in der Neckarstadt geschaut hätten. Zeitler ging auf einige emotionale Momente seiner Horber Vergangenheit ein: „Hier habe ich meine Frau kennengelernt, in diesem Saal habe ich erfahren, dass meine Mutter im Sterben liegt.

“ Zeitler bedachte außerdem seine Mitstreiter in Rathaus und Gemeinderat mit lobenden Worten: „Man kann nur Bürgermeister sein, mit einer Mannschaft, die mitzieht.“

Jeder Fraktionssprecher richtete noch einen Abschiedsgruß an den scheidenden Bürgermeister. CDU-Mann Michael Keßler lobte Zeitlers „ruhige Art“. Alfred Seifritz von der FD/FW-Fraktion hob hervor, dass „man auch bei Meinungsverschiedenheiten stets fair geblieben ist“. Für Parteikollege Thomas Mattes hat Zeitler „Maßstäbe gesetzt“. In Horb hätte er sich das Rüstzeug für seine neue Stelle in Überlingen geholt. Und OGL-Fraktionsvorsitzender Markus Pagel wird Zeitlers Arbeit, Horb als historische Stadt zu erhalten, „positiv in Erinnerung bleiben“. Auch Zeitler zeigte sich wehmütig: „Ich würde mich freuen, wenn ich viele von Ihnen in Überlingen wiedersehen würde.“

Dennoch freue er sich auf seine neue Aufgabe in Überlingen – und vor allem auf die Landesgartenschau 2020. „Ich habe immer gesagt, es wäre schön, nochmal eine Gartenschau machen zu dürfen.“ Dass diese nicht immer nur Freude bedeute, rief Rosenberger seinem scheidenden Beigesetzten in Erinnerung: Das Neckarblühen 2011 hatte damals mit Baumfällarbeiten angefangen, ähnlich wie sie jetzt in Überlingen anstehen. Der Gegenwind in Horb war damals groß und ist es auch in Überlingen. „Du wirst diese ganz besondere Bürgernähe zu spüren bekommen“, gab Rosenberger seinem Kollegen mit auf dem Weg, „die kann allerdings auch sehr hitzig sein“.

Vereidigung im Kursaal

Jan Zeitler wird am kommenden Donnerstag, 2. Februar, im Kursaal als neuer Oberbürgermeister von Überlingen verpflichtet und vereidigt. Im Rahmen einer feierliche öffentliche Sitzung des Gemeinderates, die eigens in den großen Veranstaltungssaal verlegt wird, wird das neue Stadtoberhaupt ins Amt eingeführt. Die Vereidigung wird von der Jugendkapelle Überlingen musikalisch umrahmt.

Zu den Gästen werden Regierungspräsident Klaus Tappeser, Landrat Lothar Wölfle und Owingens Bürgermeister Henrik Wengert als Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft und Vertreter der Bürgermeister sprechen. Zu der Veranstaltung, die um 18.30 Uhr beginnt, und zum anschließenden Stehempfang sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. (mde)