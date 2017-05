Überlingen Jan Zeitler im 100-Tage-Interview: "Man muss die Menschen mögen, für die man OB ist"

Überlingens neuer Oberbürgermeister Jan Zeitler ist seit 100 Tagen im Amt. Im SÜDKURIER-Interview spricht er über Ankunft, Ungeduld und Aufbruchstimmung. Er erklärt, warum die Schlagzahl im Rathaus höher sei als in zurückliegenden Jahren, und welche Themen er auf der Prioritätenliste ganz nach oben setzt.

Erzählen Sie uns, wie Sie heute zur Arbeit ins Rathaus gekommen sind? Im Wahlkampf wurde ja mal die Frage diskutiert, ob man sich einen Oberbürgermeister auf dem Fahrrad vorstellen könne.

Ich komme mit dem Auto, da ich ja viele dienstliche Termine außer Haus habe. Gerade heute war ich im Kinderhaus Burgberg, da braucht man einfach ein Auto. Ich bin gerne zu Fuß unterwegs, wann immer es möglich ist. Bestes Beispiel ist der Marktgang samstags. Das ist für mich ein Stück Lebensqualität. Durch den Stadtgarten runterlaufen in die Stadt, traumhaft.

Wo wohnen Sie in Überlingen?

Im Kurviertel. Wir haben ein kleines Einfamilienhaus angemietet, ohne Seesicht. Wir fühlen uns dort sehr wohl. Für mich ist die zentrale Lage mitten in der Stadt sehr wichtig. Das war ein Glücksfall.

Das ist also nicht nur eine Übergangslösung?

Weitere Informationen Video-Interview mit OB Jan Zeitler 100 Tage nach Amtsantritt

Nein, das ist keine Übergangslösung. Wir haben das Haus seit Anfang Februar dauerhaft angemietet. Wenn ich mir vorstelle, es gibt einen Amtsvorgänger, der nach meinem Kenntnisstand aus der Not heraus zwei bis drei Jahre gependelt ist – das wollte ich auf gar keinen Fall erleben. Zum einen, um auch einen räumlichen Schnitt zu haben, Horb als Lebensmittelpunkt hinter mir zu lassen und zum anderen, als Oberbürgermeister in der Stadt, in der ich arbeiten möchte, tatsächlich auch zu wohnen. Das alles ist ein Riesenglücksfall.

Direkt nach Ihrer Wahl haben Sie gesagt: "Überlingen, wir kommen". Sind sie jetzt, nach 100 Tagen, auch schon angekommen?

In den ersten sechs Wochen war alles sehr intensiv. Wir hatten die Situation, dass wir zwar räumlich umgezogen sind, aber noch nichts eingerichtet war. Inzwischen, seit letztem Wochenende, hängen erste Bilder. Wir fühlen uns sehr wohl, haben vor allem auch schon erste private Einladungen annehmen können und gemeinsame private Termine in der knapp bemessenen Freizeit wahrgenommen. Insofern trägt das natürlich auch zu einem Einfinden und Wohlfühlen bei. Toll!

Überlingen ist ja auch gerade als Tourismusziel sehr beliebt. Wie viele Anfragen zu Übernachtungen gab es denn schon aus dem Freundes- und Familienkreis?

Sehr viele. Wir haben eine Postkarte versandt mit der neuen Telefonnummer und der neuen Adresse, die Anrufe häufen sich. Rein zufällig fahren alle Richtung Süden über den Bodensee und insbesondere über Überlingen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Freunde hier begrüßen können. Aber man stellt fest, man ist gefragt!

Wenn Sie Ihren Bekannten jetzt Überlingen zeigen wollten, wo würden Sie sie hinführen?

Es gibt ein paar Plätze, die zeige ich eigentlich jedem. Die Menzinger Gärten, das Stadtmuseum und der Garten dort. Der Weg ins Münster muss sein, wenn man hier ist. Und dann gehen wir einfach mal ein Stück die Seepromenade entlang bis zum Landesgartenschau-Gelände und zeigen, was in der Zukunft in Überlingen noch entstehen wird. Das ist für mich die Chance, ein Gesamtbild unserer Stadt zu zeigen und vor allem auch die Zukunft zu skizzieren.

Und wie erklären Sie am besten den Schlag Mensch, der hier lebt? Haben Sie, seit Sie hier sind, die Seealemannen neu kennengelernt? Wie würden Sie das beschreiben?

Wenn man seit gut sieben Jahren in der Kommunalpolitik tätig ist, macht man natürlich seine Erfahrungen. Das ist wie in jeder Stadt. Die Vielzahl der Überlinger gehen offen auf der Straße auf mich zu und sagen mir ihre Meinung. Das finde ich gut. Dann gibt es diejenigen, die sich per E-Mail äußern. Das sind manchmal harte Äußerungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber auch damit kann ich umgehen: Wenn man im persönlichen Gespräch die Leute anspricht, wird relativiert, also sie meinen es gar nicht so. Das passt in das Bild, das ich vom Oberbürgermeisteramt habe: Man muss die Menschen mögen, für die man Oberbürgermeister ist. Insofern verzeihe ich auch gerne das eine oder andere.

Haben Sie das Gefühl, dass hier der Gegenwind stärker ist als in Horb, wo Sie es als Beigeordneter natürlich nicht ganz so direkt abbekommen haben?

Sagen wir mal so, ich unterscheide zwischen Gegenwind und dem berechtigtem Wunsch, sich einbringen zu wollen. Ich habe letztens einen interessanten Termin gehabt mit dem Bürgersinn e. V., die bewusst sagen, wir möchten Stadtverwaltung und Gemeinderat kritisch begleiten. Das finde ich per se mal gut, denn da habe ich die Möglichkeit, mich mit ihnen zu reiben, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Insofern – Gegenwind würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich glaube, dass vielen Überlingern bewusst ist, dass sich in der Stadt das eine oder andere ändern muss und dass sie den Weg auch positiv begleiten möchten.

Die Bürgerschaft ist bereit, sich kritisch mit den Themen, die wir vorantreiben, auseinanderzusetzen. Das ist für mich ein gesunder Zustand in einer Stadtgesellschaft.

Bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchten wir gerne ein paar Projekte und Themen aufzählen, die man jetzt schon fest mit Ihrem Namen verbindet: Regionalplan- und Gewerbegebietsdebatte, Platanen absägen, Schulcampus entwickeln, Feuerwehrwesen entwickeln, Umzug Familienzentrum, Verkehrsdebatte, Innenstadtparkplätze. Sind Sie von der Vielzahl an offenen Baustellen überrascht?

Ja. Ich habe momentan die Situation, dass viele Fragestellungen, die ich anpacke, bisher nicht abschließend geklärt oder noch nicht so geklärt sind, dass man sagen könnte, wir seien schon in der Umsetzungsphase. Sie haben viele Projekte angesprochen. Die Frage ist ja auch dahingehend gestellt, was muss sich ändern? Ich sage: Die Schlagzahl muss sich ändern. Es genügt nicht, Dinge auf den Weg zu bringen, wir müssen sie umsetzen. Das ist mir sehr, sehr deutlich geworden.

Können Sie das in einem Beispiel erläutern?

Schauen Sie sich das Projekt Schulcampus an. Wir stehen vor einer Situation, über die der Südkurier schon vor Jahren berichtete: Dass das Gymnasium sanierungsbedürftig ist. Das wurde vor Jahren schon festgestellt, aber passiert ist relativ wenig. Ich weiß, dass wir ein höheres Tempo gehen müssen, und das bei vielen Projekten. Jetzt haben wir noch dieses tolle, aber auch sehr fordernde Großprojekt Landesgartenschau, das wichtigste Projekt der Stadt in den nächsten Jahren. Da kommt vieles zusammen. Und dementsprechend ist auch das Tempo, das ich momentan vorgebe und auch die Schlagzahl, die ich leider fahren muss.

Das heißt, Sie müssen einiges nachholen aus den vergangenen Jahren, weil die Schlagzahl da nicht so hoch war, wie es nötig gewesen wäre?

Lassen Sie es mich diplomatisch formulieren: Wenn gewisse Dinge – und da nehme ich jetzt nicht unbedingt den vergangenen Acht-Jahres-Zeitraum – etwas früher angegangen worden wären, müssten wir jetzt nicht auf einmal diese Vielzahl an Projekten stemmen und vor allem auch nicht diese hohe Schlagzahl gehen.

Aber bei der Vielzahl an Projekten sollten Sie ja trotzdem noch Prioritäten setzen. Ist das überhaupt möglich?

Ja, das ist es. Der Schulcampus hat für mich oberste Priorität. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, dass wir bei manchen Projekten einfach nur den kleinen nächsten Schritt gehen müssen, um in die Verwirklichungsphase einzutreten. Vielleicht darf ich da kurz ein Beispiel dazu sagen, das wäre mir wichtig: Mein Minimalziel bis zur Sommerpause ist es zu wissen, wo der endgültige Standort unserer Mehrfeldsporthalle sein wird, dass ich bis dahin mit Baugrunduntersuchungen weitermachen kann und den Planern sagen kann, hier wird diese Mehrfeldsporthalle nach Gemeinderatsbeschluss entstehen. Diesen einen Schritt, und wir können endlich in die Umsetzungs-, in die Bauphase gehen, die wir dringend benötigen.

So vieles, das gleichzeitig bewerkstelligt werden sollte – geht das, ohne die Verwaltung zu überfordern?

Das geht nicht, deswegen priorisieren wir. Das Feuerwehrwesen werden wir im Feuerwehrausschuss diskutieren, da wird es mit dem Ausrückebereich Ost sofort weitergehen. Also wir priorisieren schon, wenngleich ich weiß, dass es parallel noch Projekte gäbe, die ich auch jetzt gerne sofort angehen würde. Die räumliche Zusammenlegung von Werkhof und Stadtgärtnerei beispielsweise. Da würde ich mir lieber heute als morgen Gedanken machen. Ich weiß aber, dass wir dieses Thema aus Kapazitätsgründen jetzt gerade nicht angehen können, obwohl es aus meiner Sicht schon vor geraumer Zeit hätte angegangen werden müssen.

In Ihrer Antrittsrede haben Sie Hermann Hesse zitiert: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne". Diesen Zauber meinten Sie damals zu verspüren, verbunden auch mit einer Aufbruchsstimmung in der Verwaltung. Aus heutiger Sicht, wie schätzen Sie nach 100 Tagen die Stimmung ein? Ist sie immer noch so zauberhaft?

Genauso wie am Tag meines Amtsantritts. Ich bin in keiner Weise enttäuscht, im Gegenteil, ich spüre, dass die Mitarbeiterschaft sich aktiv einbringt, allein schon die Zahl der E-Mails, die mich erreichen. Es entsteht auch der Wunsch, mich in bestimmte Projekte einzubeziehen, aber auch das Herantragen des Wunsches nach einem Gespräch. Die Offenheit, mit der man mir gegenüber tritt – diesen Zauber gibt es, den muss es auch geben in einer Stadt wie Überlingen mit hervorragenden Bedingungen und mit, wie ich finde, einer motivierten Verwaltung.

Ist der Aufbruch in der Verwaltung auch mit einem Umbruch verbunden?

Es ist natürlich so, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob die Organisationsstruktur passt. Ich habe mir ein Zeitfenster gegeben: Drei Monate lang schaue ich an, wie die Verwaltung funktioniert, weitere drei Monate mache ich mir Gedanken. Das heißt in Richtung Sommerpause werde ich gegenüber dem Gemeinderat den einen oder anderen Änderungswunsch formulieren.

Sehen Sie speziell die Notwendigkeit, im Bauamt etwas umzustellen?

Sie sprechen die Abteilung Facility Management an. Im Prinzip haben wir hier verwaltungsintern einen Flaschenhals geschaffen. Der dadurch entstehenden Arbeitsfülle ist es geschuldet, dass das Facility Management nicht allen Anforderungen gerecht werden kann. Sie kennen die hohe Anzahl an städtischen und spitälischen Gebäuden, weit über 200, und ich die Frage stelle, ob das eigentlich alles über diese Abteilung laufen muss – oder kann man zu der Erkenntnis kommen, dass spitälische Gebäude beispielsweise von Extern betreut werden?

Ich dachte bei meiner Frage weniger an das Facility Management. Vielmehr ging es mir um diese Frage: Ob es eigentlich Sinn macht, mit Ihnen als Bauexperten eine Beigeordnetenstelle mit einem Baubürgermeister zu besetzen?

Herr Längin ist gewählter Baubürgermeister dieser Stadt. Wir arbeiten gut zusammen. Insofern ist das jetzt ein Gedankensprung, den ich in keiner Weise hatte.

Die Stelle des Wirtschaftsförderers ist neu ausgeschrieben worden. Die Stelle deckt laut Stellenbeschreibung auch den Pressesprecher und den persönlichen Referenten des Oberbürgermeisters ab. Ihre Vorgängerin hatte (im ersten Amtsjahr) einen ähnlichen Antrag gestellt, der Gemeinderat lehnte damals ab. Warum halten Sie es für nötig, dass Sie entsprechend Zuarbeit durch einen Referenten erhalten?

Das hängt mit der aktuellen Arbeitsbelastung in der Verwaltung zusammen. Im Verwaltungsausschuss kamen wir gemeinsam zu dem Schluss, dass wir im Fachbereich 1 eine Entlastung schaffen möchten. Das hängt aber auch mit meiner Situation zusammen. Momentan habe ich keinen Referenten, der mir in irgendeiner Weise zuarbeitet. Deshalb habe ich in Abstimmung mit gemeinderätlichen Gremien die Möglichkeit genutzt, die Stellenbeschreibung etwas abzuändern. Ich bin sehr glücklich darüber.

Beim Blick ins Amtsblatt "Hallo Ü" fällt auf, dass jetzt weniger Lobeshymnen auf die Stadtverwaltung gehalten werden wie das in früheren Jahren der Fall war. Welche Überlegungen stecken dahinter?

Das "Hallo Ü" ist in erster Linie ein Amtsblatt. In ihm möchten wir die Bürgerschaft über Satzungen und sonstige städtische Ereignisse informieren. Mir geht es darum, objektiv zu informieren und nicht als Presseorgan im klassischen Sinne, wie es der Südkurier ist, wahrgenommen zu werden. Ich denke, das ist auch das, was die Bürgerschaft erwartet. Ich achte peinlich genau darauf, dass ich nicht zu oft im "Hallo Ü" vorkomme, weil es nicht dazu dienen soll, den Oberbürgermeister besonders hervorzuheben, sondern über die Arbeit der gesamten Verwaltung zu informieren.

Wie nehmen Sie den Überlinger Gemeinderat wahr? Als den verlängerten Arm der Verwaltung oder doch eher als ein kritisches Gremium, das genau beäugt, was von der Verwaltung vorgeschlagen wird?

Der Gemeinderat der Stadt Überlingen kann gar nicht der verlängerte Arm der Verwaltung sein, sondern er ist unser Hauptorgan. Wir als Verwaltung machen Vorschläge, setzen aber auch das um, was uns das Hauptorgan, also der Gemeinderat, über Beschlussvorschläge aufträgt. Ich erlebe die Zusammenarbeit als sehr konstruktiv. Ich spüre, dass der Gemeinderat erkannt hat, dass es im Wechsel des Oberbürgermeisters eine Chance gibt, gemeinsam voranzuschreiten. Man möchte konstruktiv mitarbeiten. Ich merke auch, dass man kritisch nachfragt, dass man hinterfragt, und dass man sich aktiv mit eigenen Ideen einbringen möchte. Das honoriere ich, aber, und das mahne ich auch in der einen oder anderen Gemeinderatsitzung an, wir haben nicht die Möglichkeit, noch viele Ehrenrunden zu drehen, sondern wir müssen jetzt in die Umsetzungsphase kommen. Das hat der Gemeinderat nach meinem Empfinden verinnerlicht.

Sie haben es schon mehrfach angesprochen, das Tempo und die stringente Sitzungsleitung sind tatsächlich von Anfang an aufgefallen. Haben Sie manchmal das Gefühl, den Gemeinderat ein bisschen zu überrennen oder zu überfordern mit dem Tempo, das Sie anschlagen?

Überfordern nicht. Vielleicht überraschen, aber das ist auch Teil meiner Art, meines persönlichen Stils. Ich glaube, der Gemeinderat würde ganz deutlich formulieren, wenn er dieses Tempo nicht mitgehen möchte. Im Gegenteil: Ich habe das Gefühl, dass es die Erwartungshaltung nach einem etwas höheren Tempo gibt.

Beispiel Andelshofen – ich glaube, da haben sich tatsächlich viele überrannt gefühlt, dass nach elf Jahren Hin- und Hergeschiebe jetzt so schnell ein Beschluss fallen musste.

Andelshofen war der Notwendigkeit geschuldet, dass die Fortschreibung des Regionalplanes jetzt im April diesen Jahres mit einem ersten Entwurf anstand. Regionaldirektor Franke sagte mir ganz klar: „Lieber Oberbürgermeister, wenn ihr in den ersten Entwurf mit diesen Flächen reinkommen wollt, dann erwarte ich ein Oberbürgermeister-Schreiben, in dem drinsteht, gemeinderätlich diskutiert und beschlossen, jawohl, wir möchten diesen Schritt gehen!“ Die Zeitvorgaben waren also auf Ebene des Regionalverbandes gegeben und wir mussten entscheiden. Die Entscheidungsstärke nehme ich für mich in Anspruch, das Thema so voranzutreiben, dass wir so etwas noch hinzubekommen. Und wenn der eine oder andere im Gemeinderat sich überrannt fühlt, erlaube ich mir anzumerken, dass bei einem Thema, mit dem man sich seit 1986 beschäftigt, dann nicht mehr von "überrannt" geredet werden kann. Dass irgendwann entschieden werden muss, sollte jedem klar sein.

Würden Sie von sich selbst sagen, dass Sie manchmal vielleicht auch etwas ungeduldig sind?

Ungeduldig vielleicht, aber immer vor dem Hintergrund, dass jetzt eben wichtige Entscheidungen anstehen, auf die diese Stadt wartet. Da kann man schon ungeduldig sein. Ich möchte erfolgreich sein für diese Stadt, gemeinsam mit dem Gemeinderat. Aber es ist ja nicht so, dass wir immer in diesem Arbeitstempo voranschreiten müssen. Nur gibt es jetzt eben Meilensteine, die ich unbedingt erreichen möchte.

Momentan sind Sie hauptsächlich noch damit beschäftigt, Beschlüsse, die vor Ihrer Zeit gefasst wurden, umzusetzen. Irgendwann werden Sie an Ihren eigenen Beschlüssen und Taten gemessen werden. Was glauben Sie, wie lange diese Übergangsphase noch dauert?

Ich habe es schon zum Amtsantritt gesagt: Die erste Hälfte meiner Amtszeit wird sehr stark operativ geprägt sein. In der zweiten Hälfte möchte ich hin zu strategischen Überlegungen, wie soll sich Überlingen in Zukunft entwickeln? Aber dass ich auch eigene Ideen einbringe, das wird relativ zügig passieren, da habe ich schon das eine oder andere im Kopf, Aber es ist halt immer auch am Oberbürgermeister, auszuloten, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit diesen Themen öffentlich zu werden.