Überlingen und Region Jahrhundertfrost sorgt für schlechte Apfelernte

Viele Obstbauern in der Region beklagen große Verluste bei der Apfelernte. Mit bis zu 90 Prozent Ernteausfall müssten sie teilweise rechnen. Besonders die frühreifende Sorten sind schwer betroffen.

Statt in prallem Grün und Rot die Bäume zu zieren, liegen die Äpfel auf dem Boden. Die wenigen, die noch hängen, sind klein und bräunlich. Selbst ein Laie kann in einem Spaziergang durch die Obstplantagen der Region erkennen, dass dieses Jahr etwas anders ist als sonst. Die Nächte vom 19. bis zum 21. April, in denen die Temperaturen auf bis zu minus sieben Grad sanken, haben vielen Obstbauern in ganz Baden-Württemberg beinahe ihre komplette Ernte und ein ganzes Jahr Arbeit gekostet.

Das Problem war weniger der Frost als die ungewöhnlich hohen Temperaturen davor, erklärt Obstbauer Bernhard Kitt aus Überlingen. Schon im März und April wurde es so warm, dass die Obstbäume zu blühen begannen. Um knappe 14 Tage verfrüht war der Zyklus, als es Ende April nochmal kalt wurde, sagt Kitt. Für die Pflanzen, die in ihrer vollen Blüte und im empfindlichsten Entwicklungsstadium steckten, war dies ein Todesurteil. Viele Landwirte versuchten verzweifelt, auf verschiedenen Wegen die Ernte zu schützen. Sie stellten Paraffinkerzen auf oder mähten das Gras in den Plantagen klein – vergeblich.

Philipp Fritz, Landwirt aus Frickingen, ist froh, dass seine Familie den Obstbetrieb seit Jahren nur noch im Nebenerwerb führt. „Sonst wüssten wir nicht, wie wir das nächste Jahr überleben sollten“, sagt er. Existenzängste, von denen viele andere Landwirte betroffen sind. Mit bis zu 90 Prozent Ernteausfall müssten sie teilweise rechnen, da sei man schon bemüht, zumindest nicht im Minusgeschäft zu landen, erklärt Fritz. Die Strategien, um die Unkosten zu decken, sind zahlreich: Manche Höfe vermieten zusätzliche Ferienwohnungen, andere versuchen, so viel wie möglich in Eigenarbeit zu machen.

„Normalerweise haben wir circa 15 Erntehelfer, dieses Jahr haben wir nur sechs eingestellt“, sagt eine Landwirtin, die lieber nicht namentlich genannt werden möchte. Von ihren 26,6 Hektar Apfel-Plantagen ist nur ein Hektar von dem Frost nicht betroffen. Sie rechnet damit, dass nur 20 Prozent von der eigentlichen Ernte übrig sind.

„Der Mindestlohn bricht uns das Genick“, sagt Obstbauer Kitt. Denn obwohl die Ernte deutlich geringer ausfällt, bringt sie mehr Arbeit mit sich. Die Äpfel, die noch da sind, entsprechen nicht den Standards: zu klein und mit braunen Frostringen auf der Schale. Somit muss bei der Ernte viel mehr sortiert, überlegt, abgewogen werden. Welche Äpfel wird der Abnehmer wohl noch nehmen? Was muss direkt als Mostobst vertrieben werden? „Der Angestellte muss mich quasi bei jedem Apfel fragen: Chef, geht das?“, erklärt Kitt und zeigt dabei auf einen der beschädigten Äpfel.

Der Jahrhundertfrost macht die Lage für Landwirte in der Region noch angespannter, also sie ohnehin schon ist. Philipp Fritz erklärt, dass durch die Konkurrenz der plötzlich boomenden Landwirtschaft in Polen der Obstbau in Deutschland in den letzten Jahren ohnehin immer unattraktiver geworden sei. Nachdem auch vergangenes Jahr Frost zur Blütezeit Teile der Ernte zerstörte, gehen vielen Landwirten sowohl finanziell als auch motivationstechnisch die Ressourcen aus. Viele würden aufhören, wenn sie könnten, sagt Landwirt Kitt. „Aber die Investitionen sind getätigt und die Kredite laufen, wir können gar nicht aufhören.“

Ob es eine konkrete Erklärung für die Naturkatastrophe gibt oder ob reiner Zufall waltete, bleibt unklar. Das Landesministerium für Landwirtschaft sieht in dem Frostereignis jedoch einen deutlichen Zusammenhang zum Klimawandel und geht davon aus, dass sich solche Fälle in Zukunft häufen könnten. „Normalerweise rechnet man mit einem Frostschaden alle zehn Jahre.

Aber so schlimm wie die letzten beiden Jahre war es noch nie“, sagt Bernhard Kitt und blickt dabei auf die lange Geschichte seines Familienbetriebs zurück. Vorkehrungsmaßnahmen werden vielerorts diskutiert, sie sind jedoch teuer und nicht überall anwendbar. Die effizienten Beregnungsanlagen lassen sich zum Beispiel nur dort installieren, wo eine erschließbare Wasserquelle vorhanden ist.

Das Land Baden-Württemberg hat den Landwirten bereits Unterstützung zugesagt. 5 Millionen Euro sieht das Land normalerweise zum Katastrophenschutz vor, auf circa 100 Millionen Euro wird der Schaden durch Frost geschätzt. Ab September können die Landwirte ihre Verluste beim Ministerium melden, sodass der tatsächliche Gesamtschaden ermittelt und an das Finanzministerium weitergeleitet werden kann. „Wir rechnen damit, dass die Landwirte circa 50 Prozent ihres Schadens ersetzt bekommen“, sagt Pressesprecherin des Landwirtschaftsministeriums Isabel Kling.

Diese Apfelsorten sind betroffen

Besonders schwer sind die frühreifenden Apfelsorten betroffen, die zum Zeitpunkt des Frostes schon in voller Blüte standen. Dazu zählen Jonagold und Elstar, die auch die beliebtesten Sorten im Bundesland sind. Elstar wächst auf fast 2000 Hektar Anbaufläche, Jonagold auf beinahe 1300 Hektar. Die spätreifenden Sorten hatten mehr Glück: beim Schweizer Glockenapfel rechnen die Landwirte mit "nur" 40 Prozent Ernteverlust. Für den Konsumenten wird sich die Knappheit in Form von höheren Preisen bemerkbar machen.