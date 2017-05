Überlingen Jahresbilanz der Stadtbücherei Überlingen: "Finanzielle Situation nach wie vor problematisch"

Die Chefin der Stadtbücherei Überlingen, Bärbel Frei, blickt auf ein Jahr "voller Herausforderungen" zurück. Die Entleihzahlen gingen weiter zurück. Jedoch hat die Zahl aktiver Entleiher zugenommen. Mit einem Ausbau der Angebote sollen mehr Kinder und jugendliche Leser angesprochen werden.

Diese Bilanz ist ernüchternd: Die Chefin der Stadtbücherei, Bärbel Frei, sieht die Gefahr, "dass die Stadtbücherei an Attraktivität verlieren wird." Das begründete sie mit der finanziellen Situation, die nach wie vor problematisch sei: "Da die Stadt Überlingen sich seit mehreren Jahren in einer Haushaltskonsolidierung befindet, die Kosten jedoch steigen und die Einnahmen durch Nutzungsentgelte sinken, bleiben immer weniger Mittel für Neuerwerbungen übrig." Umso wichtiger seien Unterstützer wie der Verein Lesezeichen, die Sparkasse, der Lions-Club und zwei private Spender.

Insgesamt sei es ein "Jahr voller Herausforderungen" gewesen, sagt Bärbel Frei rückblickend. Acht Monate sei eine Halbtagsstelle vakant gewesen, hinzu kam ein monatelanger, krankheitsbedingter Personalausfall. Die restlichen Bibliotheksmitarbeiter hätten die Situation allerdings "so souverän" bewältigt, "dass es für die Kunden nur kurzzeitig und minimal Einschränkungen gab." Mit diesen Einschränkungen meint Frei reduzierte Öffnungszeiten und Einschränkung der Verfügbarkeit von Zeitungen und Zeitschriften im September. Außerdem habe man nicht alle Ziele verwirklichen können, wie zum Beispiel das Aussortieren alter Titel, das zum Ziel hat, eine Angebotsüberalterung zu vermeiden. Will heißen: In den Regalen der Stadtbücherei Überlingen stehen derzeit mehr ältere Titel als zuvor. "Es wurden auch kaum englischsprachige Medien zugekauft und keine neuen Kinder- und Gesellschaftsspiele, obwohl gerade diese besonders gefragt waren", bedauert Bärbel Frei. Und Klassenführungen habe man in der zweiten Jahreshälfte gar nicht durchführen können.

Die Onleihe boomt aber: Obwohl im vergangenen Jahr keine aktive Werbung für die Onleihe betrieben wurde, seien Nutzerzahl und Entleihungen von eMedien gestiegen. Besonders eMagazine hätten sich mit einem Plus von 17 Prozent wachsender Beliebtheit erfreut.

Eine wesentliche Einschränkung gab es im vergangenen Jahr allerdings für Hörbuchnutzer: Ab Juli war es aus technischen Gründen nicht mehr möglich, Hörbücher herunterzuladen und auf MP3-Playern abzuspielen. Gehäuft haben sich nach Angaben der Stadtbüchereichefin die Anfragen von Kunden, die Probleme mit der Onleihe oder ihren Geräten haben. "Verbesserung gab es in den Nutzungsmodalitäten: Entleihfristen können inzwischen flexibel gewählt werden", sagt Frei.

Trotz der Zunahme an aktiven Entleihern gingen die Entleihzahlen wie auch in den vergangenen Jahren zurück. In der Hauptsache ließ sich der Rückgang bei Musik-CDs und Spielfilmen auf DVD verzeichnen. "Printmedien wurden jedoch nur geringfügig schlechter entliehen, selbst Sachbücher", sagt Frei. "Und unvermindert groß war die Nachfrage nach Reiseliteratur, Medizin, Psychologie und Geschichte." In Bereichen, in denen knappe Informationen ausreichen, griffen Kunden jedoch zunehmend auf Quellen aus dem Internet zurück, hat Bärbel Frei beobachtet. Das lasse sich an den gesunkenen Entleihzahlen von Koch- und Gartenbüchern ablesen. Auch Rechtsratgeber würden kaum noch genutzt und konsequenterweise werde deshalb seitens der Stadtbücherei hier fast nichts mehr zugekauft. Kinder- und Gesellschaftsspiele sowie Noten erfreuten sich dagegen steigender Beliebtheit und auch die Veranstaltungen seien gut besucht – mit einer Ausnahme: "Lesungen in der Stadtbücherei von Belletristikautoren stoßen inzwischen kaum noch auf Interesse – Ausnahme war die Lesung der Rundfunkmoderatorin und Bestsellerautorin Amelie Fried, alleine jedoch aufgrund ihrer Prominenz", sagt Frei.

Mehr Angebote

Seit Februar kümmert sich die Stadtbücherei wieder intensiv um das Angebot für Kinder und Jugendliche sowie um die Leseförderung der jungen Leser. Eine entsprechende Stelle dafür wurde bereits geschaffen. Geplant sind ab sofort Führungen für Schulklassen, Bilderbuchkinos für Kindergärten, Autorenlesungen für Schulklassen und auch das beliebte Puppentheater für Kinder ist vorgesehen. (emb)