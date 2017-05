Überlingen Italienischer Abend zum zehnten WortMenue

Zum Auftakt der zehnten Auflage des WortMenues gab's Italienisches: Musik, Pasta, Parmesan und mehr. Die Erfolgsgeschichte WortMenue begann mit der Premiere 1999.

Überlingen – Ein italienischer Abend im Kursaal zum Auftakt des zehnten WortMenues: Reinhold Joppich begeistert mit Geschichten, Vater und Sohn Mario und Luca Di Leo bezaubern das Publikum mit Liedern, dazu gibt's Pasta, Parmesan und mehr vom Buffet. Eine seit 30 Jahren in Umbrien lebende Owingerin staunt. Vielen Italienern außerhalb der Touristengebiete sei die Passion der Deutschen für das Belpaese gar nicht bewusst. Doch diese Leidenschaft, die auch viel mit der guten italienischen Küche zu tun hat, dauert nun schon Jahrzehnte. Längst vorbei sind die Zeiten, als die Teutonen über Olivenöl die Nase rümpften und Spaghetti in Stücke schnitten.

Liebe geht durch den Magen, sagt der Volksmund und Oscar Wilde meinte gar: "Die Kultur hängt von der Kochkunst ab." Den irischen Dichter zitiert Moderator Martin Baur vom SÜDKURIER, von Anfang an Medienpartner des WortMenues. Das WortMenue, sagte Baur, verbinde seit 18 Jahren zwei Lebensnotwendigkeiten: Essen und Lesen. Im Falle Italiens gehen Kultur und Kochkunst eine besonders beindruckende Verbindung ein. Doch ungeachtet aller heutigen Schlemmerklischees war (und ist) das Leben in Italien oft mehr Not als "dolce vita". Dem tragen auch Joppich und die Di Leos bewusst Rechnung. Ihnen gelingt es, sowohl die Daseinsfreude und den Esprit der Menschen aus Rom, Umbrien, den Abruzzen und anderer Regionen zu vermitteln, als auch die Sorgen der Armen und Abweichler.

Musikalisch beginnt der Abend mit Paolo Contes "It's wonderful" und endet mit dem Partisanenlied "Bella ciao", dazwischen etwa eine Volksweise über vergifteten Wein in umbrischem Dialekt, das Mario Di Leo selbst vertont hat, ein melancholisches Abschiedslied aus den Abruzzen, "Nebbia la valle", und heitere Canzoni wie ein Lied, dessen ersten Zeile auf Deutsch heißt: "Ich habe keine Lust, heute Kartoffeln zu essen."

Auch die literarische Spannbreite ist groß. Joppich, 30 Jahre lang, bis 2014, Verkaufsleiter beim Verlag Kiepenheuer & Witsch, ist ein Literatur-Enthusiast, wie ihm Elke Heidenreich bescheinigt. Der profunde Italienkenner tourt seit 1985 mit literarisch-musikalischen Italienabenden durch Deutschland, seit über einem Jahrzehnt mit Mario Di Leo. Beide traten auch mehrfach schon beim WortMenue auf, Joppich bereits bei dessen Premiere 1999.

Mit grandiosem Schauspieltalent und sonorer Stimme, so dunkel, rund und samtig wie ein gut gereifter Barolo, liest Joppich vor. Er startet mit einer amüsanten Episode aus Boccaccios "Decamerone" aus dem 14. Jahrhundert, die von einem gebratenen Kranich handelt, der angeblich nur ein Bein hatte. So macht es der Koch, der einen Schenkel seiner naschhaften Geliebten gab, jedenfalls seinem Herrn weis. Es folgt Uwe Timms "Versuch über eine Ästhetik des Spaghetti-Essens", die in einer Mischung aus lustvollem Beißen und Saugen bestehe. Eine Schilderung, die Appetit macht, etwa auf die berühmten Spaghetti all'amatriciana. Ein Gericht, sagt Mario Di Leo Augen zwinkernd, das in Italien auch als Therapie diene, wenn die Schwiegermutter nerve. Natürlich haben die Di Leos dazu das passende Lied. Die warmen eindringlichen Bariton-Stimmen von Vater und Sohn harmonieren ebenso gut wie ihr gemeinsames Gitarrenspiel. Mario Di Leo, Jahrgang 1956, wuchs im umbrischen Norcia (Nursia) auf und lebt seit 1983 in Deutschland. Mit seiner musikalischen Familie wohnt er in Ansbach, wo er Italienisch unterrichtet.

Eine Sprache, die nicht nur klangvoll ist, sondern große Literatur hervorgebracht hat, wie auch Joppichs weitere Auswahl zeigt. So die Erzählung "Das Brot" des Antifaschisten Ignazio Silone: Eine arme Bäuerin muss Rechenschaft ablegen, weil sie einem Verfolgten ein Stück Brot gab, ganz einfach, weil er Hunger hatte und auch "der Sohn einer Mutter ist" – völlig ungeachtet der wechselnden politischen Verhältnisse, die aus der milden Gabe erst ein Vergehen und kurz darauf eine Heldentat machen.

Bittersüß sind die Geschichten Italo Calvinos um eine proletarische Familie, die nicht am Konsum teilhaben kann, aber im Supermarkt dennoch dessen Verlockungen erliegt, mit tragikomischem Finale. Angesichts eines von der Badhotel-Gastronomie gut gefüllten Buffets scheint das einen Kontrast zu bilden. Doch der Mensch lebt eben nicht nur von Brot und Pasta allein, und das kulinarisch-literarische Festival bringt seit 18 Jahren aufs Beste Wort und Menü zusammen.

Erfolgsgeschichte WortMenue

Zum zehnten Geburtstag des WortMenues ließ Martin Baur vom SÜDKURIER dessen Erfolgsgeschichte seit 1999 Revue passieren: 22 000 Besucher, inklusive 2017, berühmte Autoren wie Gerhard Polt, Robert Gernhardt, Urs Widmer, Ingrid Noll, Karen Duve, Hanns-Josef Ortheil und viele mehr, dazu kreative Kochkunst – und ein gewaltiges überregionales Medienecho. Baur würdigt auch die WortMenue-Väter: den Erfinder und Organisator Peter Reifsteck und den im Jahr 2000 verstorbenen früheren Oberbürgermeister Klaus Patzel. Ein Feingeist sei dieser gewesen, der nach der gelungenen Premiere des ersten WortMenues souverän entschieden habe, aus dem Festival eine Biennale zu machen. Eine bemerkenswerte Geste, so Baur, denn viele Verwalter und Kommunalpolitiker hinterfragten, bei Spardebatten sowieso, den Sinn von Kultur. Ihnen hält Baur ein Zitat des Sozialphilosophen Pierre Félix Bourdieu entgegen: "Barbarei ist, nach der Funktion von Kultur zu fragen."

Der neue OB Jan Zeitler ließ bei seiner Begrüßung jedoch keinen Zweifel daran, dass das von der Stadt Überlingen veranstaltete WortMenue "eine Erfolgsmarke" ist. Das Konzept sei in seiner Dichte und Qualität einmalig. "Wir haben das Original", betonte Zeitler. Er dankte allen Unterstützern, darunter die Hauptsponsoren Randegger Ottilienquelle, Stadtwerk am See und Riegel Bioweine, die Medienpartner SÜDKURIER und SWR, die Schirmherrin "Gastronomische Akademie Deutschlands", die Förderer Oswald Burger und Martin Baur – und natürlich Peter Reifsteck. (flo)