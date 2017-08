Überlingen Internationaler Orgelsommer im Münster eröffnet

Konzertorganist Johannes Geffert hat den Internationalen Orgelsommer im Münster Überlingen eröffnet. 150 Zuhörer waren vom Können Gefferts und vom Programm begeistert.

Überlingen – Die Sommerferien haben begonnen und damit auch der Internationale Orgelsommer am Überlinger Münster. Johannes Geffert, Konzertorganist und Professor an der Musikhochschule Köln, eröffnete die Konzertreihe. An der barocken Marienorgel begann er mit einem Magnificat von Johann Speth (1664-1719): Choralartig erklang der Lobpreis Mariens, Klangkaskaden perlten herab und stiegen auf, kurze kleine Fugetten schlossen sich an, langsame und schlichte Melodien, lauter und verspielter bis zum mächtigen Schluss.

Präludium und Fuge in c-Moll BWV 549 von Johann Sebastian Bach begannen mit einem Pedal-Solo. Die Seuffert-Orgel von 1761 mit einem Manual und Pedal und zwölf Registern ließ nichts zu wünschen übrig. Johannes Geffert registrierte klangvoll und spielte virtuos und technisch perfekt. Zum Abschluss erklang auf der Marienorgel das Allegro aus Andrea Lucchesis Sonate in G-Dur. Ein hübscher Satz mit Echoeffekten und spieluhrenartigem Charakter, der an die Musik Joseph Haydns erinnerte.

Auf der Nikolausorgel begann Johannes Geffert wieder mit einem Marienlob. Dieses Mal die spanische Variante von Pablo Bruna (1611-1679), bedächtig beginnend und sich steigernd mit schnarrenden, näselnden, pfeifenden, schnaubenden Registern, um in einem bombastischen Akkord abzubrechen. Es folgte Johann Sebastian Bachs Trio super BWV 664 "Allein Gott in der Höh sei Ehr". Geffert interpretierte das Werk klar und durchsichtig, elegant und mit kammermusikalischer Feinheit.

Beeindruckend gelang die Orgelsonate in G-Dur op. 28 von Edward Elgar (1858-1934), selten gespielt, im neoromantischen Stil, orchestral und streng thematisch gearbeitet. Elgar schrieb die Orgelsonate auf Wunsch seines Freundes Hugh Blair, Domorganist in der Kathedrale von Worcester. Die Uraufführung vor 122 Jahren verlief nicht sehr glücklich, da Blair wohl etwas überfordert war. Geffert spielte diesen einzigartigen englischen Beitrag zur Orgelsinfonik in vier Sätzen technisch perfekt und mit sorgfältiger Registrierung.

Die etwa 150 Zuhörer waren begeistert und applaudierten stehend. Als Zugabe erklang eine Improvisation über die Volksweise "Mit Lieb bin ich umfangen, Herzallerliebste mein", im evangelischen Gesangbuch unter "Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt" zu finden und im katholischen Gotteslob unter "Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht".

Die Orgeln

Die Marienorgel ist ein original barockes Instrument aus der Werkstatt des Würzburger Hoforgelmachers Johann Philipp Seuffert. Die Orgel wurde 1761 vom 68-jährigen Seuffert für die St.-Andreas-Kirche in Erlabrunn bei Würzburg gebaut, jedoch nach der Kirchenrenovierung 1966/1967 nicht wieder eingebaut. Auf Vermittlung von Erich Hildenbrand, Pfeifenrestaurator und Intonateur in Überlingen, und durch den Einsatz von Anton Johannes Schmid, damaliger Chordirektor und Organist am Überlinger Münster, wurde es möglich, das Instrument 1975 im Überlinger Münster aufzustellen. Fast der gesamte Pfeifenbestand ist historisches Material. Ebenso alter Bestand sind das Obergehäuse, Teile des Untergehäuses sowie Korpus und Stöcke der Manuallade.

ist ein original barockes Instrument aus der Werkstatt des Würzburger Hoforgelmachers Johann Philipp Seuffert. Die Orgel wurde 1761 vom 68-jährigen Seuffert für die St.-Andreas-Kirche in Erlabrunn bei Würzburg gebaut, jedoch nach der Kirchenrenovierung 1966/1967 nicht wieder eingebaut. Auf Vermittlung von Erich Hildenbrand, Pfeifenrestaurator und Intonateur in Überlingen, und durch den Einsatz von Anton Johannes Schmid, damaliger Chordirektor und Organist am Überlinger Münster, wurde es möglich, das Instrument 1975 im Überlinger Münster aufzustellen. Fast der gesamte Pfeifenbestand ist historisches Material. Ebenso alter Bestand sind das Obergehäuse, Teile des Untergehäuses sowie Korpus und Stöcke der Manuallade. Die Nikolausorgel wurde 1968 von den Überlinger Orgelbauwerkstätten Mönch und Pfaff (ehem. Schwarz) gemeinsam erbaut. 1996 wurde die Orgel durch die Firma Mönch einer Generalüberholung unterzogen und mit einem labialen 32'-Untersatz, einem Oboenregister und einer elektronischen Setzeranlage erweitert. Die 53 Register verteilen sich auf drei Manuale und Pedal. Die Orgel besitzt eine mechanische Spieltraktur und eine elektrische Registertraktur. Das Werk ist durch seine gute Disposition und klangliche Ausgewogenheit sehr vielseitig und gehört zu den schönsten modernen Orgeln des Bodenseeraumes.

Weiteres Programm und Karten

4. August: Stephan Rommelspacher spielt Werke von Georg Muffat, Michelangelo Rossi, J. S. Bach, G. Fr. Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und John E. West. Rommelspacher stammt aus Friedrichshafen und ist seit 2013 Kantor der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig.

Stephan Rommelspacher spielt Werke von Georg Muffat, Michelangelo Rossi, J. S. Bach, G. Fr. Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und John E. West. Rommelspacher stammt aus Friedrichshafen und ist seit 2013 Kantor der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig. 11. August: Der italienische Konzertorganist Giorgio Parolini aus Monza spielt Werke von Dietrich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi, J. S. Bach, Marco Enrico Bossi und anderen.

Der italienische Konzertorganist Giorgio Parolini aus Monza spielt Werke von Dietrich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi, J. S. Bach, Marco Enrico Bossi und anderen. 18. August: Das Abschlusskonzert bestreitet Wolfgang Capek aus Wien. Er wählte Werke von J. G. Walther, J. S. Bach, W. A. Mozart, Max Reger, César Franck, Henri Nibelle, Joseph Bonnet und Marcel Dupré.

Das Abschlusskonzert bestreitet Wolfgang Capek aus Wien. Er wählte Werke von J. G. Walther, J. S. Bach, W. A. Mozart, Max Reger, César Franck, Henri Nibelle, Joseph Bonnet und Marcel Dupré. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr im Überlinger Münster.

ist jeweils um 20.15 Uhr im Überlinger Münster. Die Karten kosten 10 Euro. Kartenverkauf im Internet bei ticket.suedkurier.de, in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen und bei Kur und Touristik Überlingen. Abokarte für alle vier Konzerte 28 Euro, Studenten und Schüler 5 Euro (nur an der Abendkasse). Veranstalter ist der Verein Überlinger Münsterkonzerte.

"Das Besondere ist das Überlinger Münster selbst"

Melanie Jäger-Waldau ist die künstlerische Leiterin der Überlinger Münsterkonzerte.

Seit wann gibt es den Orgelsommer?

Den Orgelsommer gibt es in der jetzigen Form seit 1996, nachdem die Münsterrenovierung von 1995 abgeschlossen war. Davor gab es schon unter Anton Johannes Schmid die Internationalen Orgelkonzerte im Überlinger Münster.

Wie werden die Organisten ausgewählt?

Die Organisten wähle ich zum Teil aus Bewerbungen und zum Teil aus von mir gewünschten Kandidaten aus.

Melden sich genügend Organisten?

Es sind viele Bewerbungen da. Ich prüfe genau und entscheide, wer eingeladen wird und wer nicht. Ein bestimmtes Niveau muss vorhanden sein.

Warum sind so wenige Frauen darunter?

Frauen sind prozentual in der Kirchenmusik und bei den Profiorganisten in der Unterzahl und das spiegelt sich eben auch im Orgelsommer wider.

Was ist das Besondere für die Organisten beim Überlinger Orgelsommer?

Das besondere an den Orgelkonzerten ist das Überlinger Münster selbst, es ist ein akustisch sehr reizvoller Ort. Dann die beiden Orgeln: die historische Barockorgel, die Seltenheitswert hat, und dann die große Nikolausorgel, die mit ihrer symphonischen Anlage für alle Stile geeignet ist.

Wie ist beim Konzert die Spielzeit auf den beiden Orgeln geregelt?

Das Programm ist so geregelt, dass die Organisten 15 bis 20 Minuten auf der Marienorgel spielen und den Rest des Konzertes auf der Nikolausorgel.

Sind die Organisten in ihrem Konzertprogramm völlig frei?

Die Organisten können ihr Programm völlig frei zusammenstellen. Ich greife nur ein, wenn es sich abzeichnet, dass das Programm für das Publikum nicht geeignet wäre oder mehrere Organisten dasselbe Stück spielen wollen.