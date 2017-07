Überlingen Internationaler Orgelsommer: Vier Konzerte bringen Orgeln zum Klingen

Der Internationale Orgelsommer im St.-Nikolaus-Münster beginnt mit Konzertorganist Johannes Geffert.

Der Internationale Orgelsommer ist ein kultureller Höhepunkt in Überlingen. An vier Abenden gastieren namhafte und virtuose Interpreten an den Orgeln des St.-Nikolaus-Münsters. Alle Organisten stellen sowohl die original barocke Marienorgel aus dem Jahr 1761 als auch die große Nikolausorgel von Mönch/Pfaff mit ihren 53 Registern vor, teilt der Verein Überlinger Münsterkonzerte mit.

Johannes Geffert, Konzertorganist und Professor an der Musikhochschule Köln, eröffnet den Überlinger Orgelsommer am heutigen Freitag, 28. Juli, mit Werken von Johann Speth, Johann Sebastian Bach, Andrea Lucchesi, Pablo Bruna und Edward Elgar.

Stephan Rommelspacher spielt am Freitag, 4. August, im zweiten Konzert Werke von Georg Muffat, Johann Pachelbel, Michelangelo Rossi, Alexandre Guilmant, Frank Bridge, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger und John E. West. Stephan Rommelspacher stammt gebürtig aus Friedrichshafen und ist seit 2013 Kantor der neuerbauten katholischen Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig.

Der italienische Konzertorganist Giorgio Parolini aus Monza gestaltet am Freitag, 11. August, das dritte Konzert mit Werken von Giovanni Battista Martini, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, Louis Vierne und Hans-André Stamm.

Für das Abschlusskonzert am Freitag, 18. August, wählt der österreichische Konzertorganist Wolfgang Capek aus Wien Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reger, Johann Gottfried Walther, César Franck, Henri Nibelle, Joseph Bonnet und Marcel Dupré aus.

Die vier Konzerte des Internationalen Orgelsommers finden alle im Überlinger Münster statt und beginnen jeweils um 20.15 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 10 Euro.

Kartenverkauf im Internet unter https://ticket.suedkurier.de, bei den SÜDKURIER-Geschäftsstellen sowie der Kur und Touristik Überlingen. Eine Abokarte für alle vier Konzerte kostet 28 Euro. Studenten und Schüler mit Ausweis zahlen 5 Euro. Diese Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.