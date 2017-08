Überlingen Ins rechte Licht gerückt: Neue Beleuchtung für Überlingen?

Das Büro Bartenbach hat im Ausschuss für Bau, Umwelt und Forst ein neues Beleuchtungskonzept für Überlingen vorgestellt. Vorrangig die Bereiche Mantelhafen und Promenade will das Gremium auf die neuen Ideen hin überprüfen.

Überlingen soll leuchten: Das österreichische Büro Bartenbach hat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Forst sein Kunstlichtkonzept für den Bereich Bahnhofstraße, Christophstraße, Seepromenade, Mantelhafen, Wiestorstraße und Aufkircher Straße vorgestellt. In welchem Umfang das Konzept umgesetzt wird, ist noch offen, auch die Kosten können noch nicht genau beziffert werden.

Eva Lenz-Jeschko, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Kollegen Helmut Guggenbichler betreut, sagte: "Ziel soll sein, dass auch in den Städten der nächtliche Sternenhimmel noch wahrnehmbar ist." Licht soll nicht nach oben, sondern nach unten fließen – also dahin, wo man es braucht. "Damit tragen wir auch der Energieeffizienz Rechnung, wir wollen ja nicht für Orte bezahlen, die wir nicht beleuchten wollen", sagte Eva Lenz-Jeschko. Für die Anwohner sei eine eher nach unten gerichtete Ausleuchtung auch angenehm, da die Lampen dann nicht in die Wohnungen scheinen. Auch für das Sicherheitsempfinden sei eine gute Ausleuchtung wichtig: "Man will ja nahende Personen so früh wie möglich erkennen."

Die Problematik von Überlingens derzeitiger Beleuchtung sei nicht, dass die Lampen nicht dicht genug stehen, sondern dass die Lichtverteilung nicht optimal ist, erklärte die Fachfrau. "Das menschliche Auge adaptiert immer auf die größten Helligkeiten und dadurch empfindet man das Dunkel noch dunkler." Zu helle Leuchten sind also zwar gut gemeint, erreichen im Zweifel aber das Gegenteil. Zur Orientierung bei der Verkehrsführung schlug sie ebenfalls eine Unterstützung durch das Lichtkonzept vor, indem Hauptverkehrsstraßen und sehr frequentierte Plätze stärker beleuchtet werden sollen als Nebenstraßen.

Auch als Gestaltungsmittel soll das Licht nach dem Konzept der Lichtspezialisten eingesetzt werden: "Wir haben festgestellt, dass Überlingen über sehr viele sehr schöne Brunnen verfügt, die bei Tag sehr gut wirken, die aber in der Nacht nicht entsprechend zur Geltung kommen", sagte sie. "Wir würden die Brunnen auch bei Nacht durch die entsprechende Beleuchtung inszenieren." Auch wichtige und schöne Gebäude wie die Greth, das Rathaus, das Münster oder die Tore könnten nach Vorschlag des Büros nachts in Szene gesetzt werden. "Das wäre eine Kombination aus Gestaltungselement und Orientierungssystem für die Touristen, die dann sofort erkennen, dass das ein besonderes Gebäude sein muss." Wenn man die Fassaden anleuchte, werde auch der Platz als Platz greifbar, was ein "behagliches Raumambiente" schaffe. Auch die Unterleuchtung von Bänken und die Beleuchtung von Bäumen trage dazu bei. "Wir haben einige Stellen gefunden, bei denen wir sagen: Bei Tag ist das sehr schön, aber bei Nacht führt der Baum vielleicht sogar zu Unbehagen, weil die Helligkeiten zu gering sind." Voll des Lobes war Eva Lenz-Jeschko über "die vielen schönen historischen Wandleuchten". Bei einer Umsetzung des Lichtkonzepts wolle ihre Firma diese gern erhalten und mit einem moderneren Leuchtmittel ausstatten.

Eva Lenz-Jeschko schloss mit einem Plädoyer für den See: "Wesentliches Anliegen ist nicht nur, dass man den Sternenhimmel sehen kann, sondern auch den See. Momentan stehen Leuchten zwischen dem Betrachter und dem See. Wir würden die Leuchten gern wieder an die Fassaden rücken, sodass der Blick freigehalten wird."

Im Ausschuss stieß das Konzept auf Interesse. Bei der Frage nach einer groben Kostenschätzung für die Umsetzung sagte Guggenbichler: "Man kann bei der Promenade von 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter ausgehen, aber man kann alles in sehr hoher Qualität oder mit geringerem Aufwand ausführen." Es sei auch die Frage, wie viel die Stadt investieren wolle. "Wir haben Ihnen nun viele Bausteine aufgezeigt und brauchen die Rückspiegelung, wie viel sie wollen. Man muss nicht jeden Baum an- und nicht jede Bank unterleuchten." Baubürgermeister Matthias Längin erklärte, man wolle sich dazu beraten und vorrangig die Bereiche Mantelhafen und Promenade im Hinblick auf neue Beleuchtung betrachten.