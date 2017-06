Überlingen Ingrid Mönkemeyer: "Ich habe immer an mich geglaubt"

Ingrid Mönkemeyer ist Inhaberin von zwei Geschäften in Überlingen. Mit ihrem Kinderland feiert die fast 70-Jährige in diesem Jahr den 30. Geburtstag. Sie schaut zurück und blickt in die Zukunft.

Was macht Sie seit 30 Jahren so erfolgreich in einer Zeit, in der andere oft nach wenigen Jahren aufgeben müssen und einige Läden leer stehen oder lange nicht vermietet werden?

Jedenfalls nicht Glück und Zufall. Man muss sich immer wieder verändern in dieser schnellen Zeit. Ich habe immer an mich geglaubt, das ist das Wichtigste. Zusammen mit einem tollen Team, das mit viel Freude bei der Sache ist, kann das gelingen. Meine längste Mitarbeiterin ist nun 26 Jahre bei mir, die meisten sind über 20 Jahre dabei, ich habe also sehr zu danken. Wichtig ist jedoch vor allem eine gegenseitige Wertschätzung.

Würden Sie es aus heutiger Sicht noch einmal so machen?

Ja, denn das Geschäft ist auch mein Lebensinhalt und das ist gewissermaßen auch das Rezept für den Erfolg. Ich bin jetzt fast 70 Jahre alt und möchte anderen auch Mut machen.

Welchen Rat geben Sie Kollegen, die in eine Krise geraten?

Wir hatten auch Höhen und Tiefen. Der Geschäfts-Winter ist lang in Überlingen. Durchhalten, an sich glauben und zur Not, wenn es eng wird, das Geldinstitut auch mal wechseln. Wichtig ist, dass man sich gute Berater an seine Seite holt, die an der Seite bleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Leider findet man die nicht mehr so häufig, auch da hat sich vieles verändert.

Würden Sie einer 25-Jährigen raten, hier und heute ein Bekleidungsgeschäft in der Überlinger Innenstadt zu eröffnen?

Nein, das könnte ich ehrlich gesagt nicht uneingeschränkt tun aufgrund der hohen Betriebskosten und dem veränderten Einkaufsverhalten der Menschen. Wenn aber jemand einen Traum hat, sollte er ihn auch verwirklichen.

Welches sind denn für Sie die gravierendsten Veränderungen im Überlinger Einzelhandel seit 1987?

Ja, das war damals verglichen mit heute schon eine goldene Zeit. Euro und Internet haben auch hier gravierende Auswirkungen. Der Einzelhändler ist mit immer höheren Kosten belastet und mit sehr viel mehr Zeitaufwand für Büroarbeiten. Das Kundenverhalten hat sich ebenfalls stark verändert, Familien shoppen oft online. Die Parkplatzsituation ist schwierig. Obwohl ich für eine autofreie Innenstadt bin, halte ich die bisherige Herangehensweise für ungeschickt.

Sie engagieren sich im WVÜ, was versprechen Sie sich davon?

Der WVÜ hat schlechte Zeiten hinter sich, aber den Kopf in den Sand stecken nützt nichts. Ein Interesse zu zeigen, auch über das eigene Geschäft hinausgucken und aktiv werden, ist meine Devise. Zusammenhalt ist wichtig, gerade heutzutage.

Wie sieht Überlingen in 30 Jahren aus?

Überlingen ist eine wunderschöne Stadt und ich gerate noch immer gleich ins Schwärmen, wenn ich über unsere Stadt rede. Ich habe aber schon Angst, dass die Entwicklung vielen finanziell nicht mehr die Spielräume für ein individuelles Geschäft bietet. Gerade das macht uns hier aus und das ist doch sehr bedenklich und auch sehr schade. Ich sehe also eine Tendenz und kann nur hoffen, das sich 2047 nicht nur noch Immobilienbüros und Versicherungsagenturen in den Läden unserer Innenstadt befinden.

Wie sehen Sie Ihre geschäftliche Zukunft?

Second Hand hat Zukunft, wir sind nachhaltig und in unserer Überflussgesellschaft ist das unglaublich wichtig. Uns wird es daher auch weiterhin geben.

Zur Person

Ingrid Mönkemeyer ist Inhaberin zweier Geschäfte in der Christophstraße. In ihrem Kinderland führt sie Neu- und Second-Hand-Bekleidung für Kinder und im Modeland Bekleidung aus Zweiter Hand für Männer und Frauen. Die gelernte Sekretärin wurde 1947 in Chicago geboren, kam 1955 nach Deutschland und lebt, arbeitet seit 1985 in Überlingen und ist im Vorstand des WVÜ.

"Modebewusstsein ganz vorne"

Leerstand im üblichen Rahmen

Jennifer Tunnat aus Immenstaad ist 23 Jahre alt und seit drei Wochen Inhaberin des "Laufsteg", ein Geschäft für Damenmode in der Franziskanerstraße. Die Modedesignerin, Stylistin und Maßschneiderin hat sich als Newcomerin ganz bewusst für Überlingen entschieden, denn ihrer Meinung nach sei das Modebewusstsein der jungen und junggebliebenen Frauen Überlingens und auch das der Urlauberinnen ganz vorne am Bodensee. Ihr hätte in Überlingen jedoch etwas gefehlt und diese Lücke wolle sie jetzt mit ihrer jungen, frischen Mode schließen. Jennifer Tunnat hat keine Angst vor dem Scheitern, schließlich habe sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Allerdings, so fügt sie an, habe sie auch noch ihre Eltern in der Rückhand und das sei doch sehr wichtig. Die Geschäftsfrau kann sich vorstellen dem WVÜ beizutreten und sich auch zu engagieren: „Grundsätzlich sollte man doch gerade auch im Einzelhandel zusammenhalten“, so Jennifer Tunnat. (sma)

Reinhard Haas, Vorsitzender des Wirtschaftsverbunds Überlingen (WVÜ), sieht die Mietpreisentwicklung und das Niveau der Gewerbemieten grundsätzlich als einen Beweis der Attraktivität Überlingens. Der Leerstand von Geschäftsflächen sei im üblichen Rahmen, auch wenn natürlich jeder leer stehende Laden einer zu viel sei. Ein „Sterben“ gerade kleinerer Geschäfte kann der WVÜ nicht erkennen. „Wer mit Herzblut und dem richtigen Konzept unterwegs ist, wird immer einen Markt finden, egal wie groß oder klein das Geschäft ist“, so Haas. Bei der Frage nach einem Umsatzschwund durch die aktuellen Baustellen in der Stadt verweist der WVÜ-Vorsitzende auf die einzelnen Gewerbetreibenden. Hier gebe es voraussichtlich ein „uneinheitliches Bild“. Allerdings betont Haas, das der Durchgangsverkehr ja nicht „shoppe“, vielmehr brauche man Kunden, die bequem, sicher und mit angemessenen Preisen fürs Parken zu den Geschäften gelangen könnten. (sma)