Überlingen In der Mühlenstraße verschwindet das nächste Haus

In der Mühlenstraße wird kräftig gearbeitet: Schon wieder ist hier ein Haus abgerissen worden. Wie gearbeitet wird, sehen Sie im Video.

Das Gesicht der Mühlenstraße verändert sich derzeit massiv. Nach dem Abriss der Braus-Villa und des ehemaligen Park-Cafés ist jetzt das nächste Loch in der Häuserreihe in der Mühlenstraße da. Am vergangenen Freitag hat der Abriss des Hauses in der Mühlenstraße 13 begonnen. Nach nur vier Arbeitstagen ist es bis auf die Grundmauern abgerissen. Nun wird der Schutt noch getrennt, dann kann der Bau des neuen Gebäudes begonnen werden. Der Haus-Abbruch im Video: