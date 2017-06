Überlingen In den nächsten Wochen wird geblitzt

In den nächsten Wochen wird geblitzt

Seit drei Jahren werden jeden Sommer Strecken herausgesucht, auf denen es wegen überhöhter Geschwindigkeit signifikant häufig Unfälle gibt. Diesen Sommer wird vor allem zwischen Deisendorf und Hefigkofen geblitzt. Die Geschwindigkeit wird in drei Phasen bis September gemessen.

Überlingen – Ein Mann in einer neon-orangenen Weste steht am Straßenrand und hat einen blassgrünen Kasten bei sich. Der Mann heißt Thomas Lindenau und ist Messbeamter bei der Stadt Überlingen. Der Kasten ist ein Blitzgerät und wird zur Kontrolle der vorbeifahrenden Fahrzeuge aufstellt. Dann kommt das Herzstück, das Messgerät selbst. Hier muss akribisch gearbeitet werden, sonst sind die ganzen Messprotokolle nicht rechtskräftig.

„Es dauert 20 bis 30 Minuten, bis alle Messgeräte aufgebaut sind“, sagt Thomas Lindenau. „Wir müssen auch die Neigung der Straße messen, denn das Messgerät muss mit dem identischen Neigungswinkel aufgebaut sein.“ Es handelt sich um ein neueres Modell „ESO 3.0“. Dieses Mal dauert der Aufbau in Überlingen-Deisendorf nicht ganz so lange, weil sich die Örtlichkeit perfekt zum Messen eignet.

Diese Kontrolle ist der Auftakt zu sogenannten „intermittierenden Geschwindigkeitskontrollen“ im Polizeipräsidium Konstanz. Seit drei Jahren werden jeden Sommer Strecken herausgesucht, auf denen es wegen überhöhter Geschwindigkeit signifikant häufig Unfälle gibt. Dieses Jahr sind die Landesstraßen 200 a und 204 zwischen Überlingen, dem Salemertal und dem Deggenhausertal bis zur Bundesstraße 33 bei Hefigkofen an der Reihe. „Gemessen wird in drei Phasen“, berichtet Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. „Diese Messungen haben bislang jedes Mal dazu geführt, dass es danach merklich weniger Unfälle gab.“

In Phase eins wird vier Wochen lang intensiv gemessen. Danach werden zwei Wochen Pause eingelegt. Die darauffolgende Phase zwei beinhaltet erneut zwei bis drei Wochen intensive Messungen, bevor etwa drei Wochen pausiert wird. In der abschließenden Phase drei wird noch einmal eine Woche viel gemessen.

Thomas Lindenau sitzt mittlerweile in seinem Bus und hat die Geschwindigkeitsmessung scharf geschalten. Auf einem Monitor verfolgt er alle Autos und Lastwagen, die vorbeifahren. „Ich mag den Job, denn man ist jeden Tag woanders und vor allem draußen unterwegs“, sagt er und lässt seinen Monitor nicht aus den Augen. „Außerdem weiß man nie, was an einem Tag alles passiert.“ Wenn jemand die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hat, schnappt er sein Funkgerät und gibt es Detlef Wysotzki durch. Er ist Polizeibeamter von der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen und steht ein paar hundert Meter weiter. Der Verkehrssünder wird dann von ihm und seinem Kollegen angehalten, kontrolliert und darauf hingewiesen, dass er zu schnell war.

An diesem Nachmittag halten sich nahezu alle Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit. Für die Beamten gibt es kaum etwas zu tun. Bei einer Verkehrskontrolle wird Marcel Schweizer aus Friedrichshafen-Manzell angehalten, der die Geschwindigkeitskontrollen befürwortet: „Das macht die Fahrt einfach sicherer.“ Thomas Lindenau sitzt immer noch in seinem Bus. „Wir kontrollieren mindestens zwei Stunden lang“, erklärt er. „Und dann je nach Verkehrslage auch länger.“

