Überlingen Im Streit: 47-Jähriger wird am Kopf verletzt und kugelt sich einen Finger aus

Weil 54-Jähriger Mann denkt, dass der 47-Jährige zwei Frauen belästigt, stellt er ihn zur Rede. Es kommt zur Auseinandersetzung, in der der 47-Jährige verletzt wird.

Mit einer Platzwunde am Kopf und einem ausgekugelten Finger ist ein 47-jähriger Mann am Dienstagabend, gegen 20.40 Uhr, nach einem handfesten Streit am Landungsplatz im Krankenhaus behandelt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 54-Jähriger beobachtet, wie der 47-Jährige zwei Frauen ansprach. Da er von einer sexuellen Belästigung ausging, stellte er den 47-Jährigen zur Rede. Diese zunächst verbal geführte Auseinandersetzung endete schließlich in Handgreiflichkeiten. Der 54-Jährige hat sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.