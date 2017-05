Überlingen Im Stadtgraben von Überlingen: 22-Jähriger soll Jugendliche vergewaltigt haben

Am hellichten Tag lauerte der Mann dem Mädchen auf, zog es ein in ein Gewölbe und nötigte es sexuell. Am Tag danach stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei.

Ein 22 Jahre alter Mann steht in dringendem Tatverdacht, am Dienstag gegen 17 Uhr einer Jugendlichen, die auf dem Fußweg im Stadtgraben zwischen Grabenstraße und Wiestorstraße unterwegs war, aufgelauert und diese in ein tieferes Gewölbe gestoßen zu haben. Dort verging sich der Beschuldigte sich an dem Mädchen und ließ nach sexuellen Nötigungshandlungen von seinem Opfer ab, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Jugendliche konnte sich einem vorbeigehenden Mann anvertrauen und mit dessen Hilfe in Sicherheit bringen. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief am Abend zunächst ohne Ergebnis. Der mutmaßliche Tatverdächtige stellte sich am Mittwochmorgen beim Polizeirevier Überlingen. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung eingeleitet, er ist aber nach wie vor auf freiem Fuß, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.