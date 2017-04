Überlingen Idylle zwischen Dorf und See: Ausstellung zum Jubiläum 775. Jahre Hödingen startet

Der Überlinger Teilort Hödingen liegt idyllisch oberhalb der Stadt mit wundervollem Blick auf den See. In diesem Jahr ist Hödingen 775 Jahre alt. Dazu gibt es eine Ausstellung, die am Sonntag beginnt. Ein Rundgang mit Ortsvorsteher Martin Keßler durch sein Hödingen.

Überlingen – Der Weg zu Martin Keßlers Lieblingsplatz führt durch das ganze Dorf. Vorbei an den begehrten Häusern mit Seesicht, auf die Straße nach Goldbach und dann über einen Feldweg. Vor einem Schopf endet die Fahrt. Schafe galloppieren auf die Ankommenden zu. Martin Keßler hat einen großen Eimer mit Brot dabei, kippt ihn aus, die Schafe machen sich darüber her. "Kommen Sie", sagt der Ortsvorsteher. "Wir müssen dort hinauf." Er deutet auf einen Hügel, der sich vor dem See erstreckt. "Das ist der schönste Platz in ganz Hödingen."

In diesem Jahr ist Hödingen 775 Jahre alt. Das Dorf feiert das Ereignis mit mehreren Veranstaltungen: zum Beispiel Konzerte, eine Vollmondwanderung und eine Führung durch das Dorf. Und es gibt eine Jubiläumsschau "775 Jahre Hödingen" mit monatlich wechselnden Ausstellungen zur kulturellen Vergangenheit und dem gegenwärtigen künstlerischen Leben im Dorf. Ab dem Sonntag ist die Ausstellung immer von 14 Uhr bis 18 Uhr im Raum der Landjugend beim Pfarrhaus zu sehen. Der Ausstellungsreigen startet mit Aufnahmen aus dem historischen Hödingen, es folgen zunächst Werke der aktuellen und dann der verstorbenen Hödinger Künstler.

Zurück zu Martin Keßler und dem schönsten Platz im Ort: Von diesem Hügel aus bietet sich ein fantastischer Blick über den See, vor allem aber auch auf den Überlinger Ortsteil, dessen Ortsvorsteher er ist. "Wir haben ein sehr reges Vereinsleben", sagt der 54-Jährige stolz. "Man trifft immer wieder Leute, deren Hauptinteresse es ist, diesen wunderschönen Ort zu pflegen und weiterzuentwickeln." Zum Beispiel im Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft Hödingen, dessen Vorsitzender er ist. Die Kultur werde gepflegt, die Jugend gefördert, die Fastnacht nach allen Regeln der Kunst gefeiert. "Die Vereine sind auch im Ortschftsrat stark vertreten: Von neun Ortschaftsräten sind sieben Vereinsvorsitzende." Eine Zahl nennt Martin Keßler, die besonders beeindruckend ist: "Im Turnverein haben wir 550 Mitglieder. Und das bei 714 Einwohnern."

Die Hödinger feiern auch gern zusammen, in der Natur, die sie umgibt. So, wie Martin Keßler nun im Gespräch mit dem SÜDKURIER im Karohemd auf seinem Hügel sitzt, ein Glas Rotwein in der Hand, auf den See und seinen Ortsteil schaut, so feiern die Hödinger auch ihre Feste, auf den Wiesen zwischen See und Dorf, beim Feierabendhock oder beim Fest zum 1. Mai. "So soll es einfach sein, dass man sich immer wieder begegnet, zusammensitzt. Dass man reden kann, das ist das Wichtigste in einem Dorf", findet Keßler und blickt in Richtung Norden, auf eben dieses Dorf, in dem er sein ganzes Leben verbracht hat.

Martin Keßler spricht davon, wie glücklich er sei, hier leben zu dürfen. Und davon, dass andere dieses Glück nicht haben. Hödingen ist voll. Baugebiete gibt es quasi nicht, das einzige, was noch möglich wäre, ist in privater Hand und ringsum befinden sich Landschafts- und Naturschutzgebiete – was ja auch den Charme der Gemeinde ausmacht. Und diese Gebiete gilt es zu schützen. Von einem Schrebergarten dort, wo Martin Keßler so gerne sitzt, würden manche träumen, aber das wäre erstens nicht erlaubt und zweitens, sagt der Ortsvorsteher, würden es die Hödinger gar nicht wollen. Man müsse den Charme erhalten. Das Ursprüngliche. Gerade jetzt, wo der Hödinger Tobel wegen Bergrutsch nicht zugänglich sei. "Das tut uns schon sehr weh", sagt er. "Wir haben da doch als Kinder alle gespielt. Diese Erinnerungen gehören einfach dazu."

Martin Keßler wendet den Blick in Richtung Osten, nach Überlingen. "Schauen Sie, da unten ist schon das Landesgartenschaugelände", sagt er. "Da sind wir näher dran als mancher Überlinger." Und für die Landesgartenschau will sich Hödingen auch mächtig anstrengen. "Wir wollen einen LGS-Plus-Obstlehrpfad machen, die Feldkreuze richten und eine alte Torkelmauer auffrischen." Wünsche an die Stadt oder den Kreis? "Wir haben nichts zu meckern", sagt der gelernte Zimmermann. "Schön fänden wir, wenn die Brunnenstraße mal gerichtet werden würde. Und dass die Gemeindeverbindungsstraßen in einen besseren Zustand kommen. Das ist aber kein Vorwurf an die Stadt, uns ist nur wichtig, dass man es im Auge behält. Wir sind keine Stiefkinder, zufrieden darf man aber nie sein, muss immer scharren und kratzen, damit es weitergeht."

Und gibt es eigentlich einen typischen Hödinger Charakter? Was macht den Hödinger als solchen aus? Keßler sagt: "Es gibt so viele tolle Charaktere – und wenn die Zahnräder alle zusammenpassen dann funktioniert das."

Hödingen