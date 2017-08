Überlingen Host Börner war einst Herr des Graf'schen Geländes, auf dem die Überlinger Landesgartenschau 2020 entsteht

Der langjährige Geschäftsführer der Baustofffirma feiert heute seinen 90. Geburtstag. Sein Leben spiegelt die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts wider. Mit 16 ging er in den Krieg und mit 17 in Gefangenschaft.

Wenn Horst Börner heute mit seiner Frau Rita, der Familie und den Freunden oben im Parkhotel St. Leonhard auf seinen 90. Geburtstag anstößt, dann kann er von einem Leben erzählen, das die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts wie durch ein Brennglas fokussiert in seiner Person. Beginnend bei den Nationalsozialisten, denen er als Hitlerjunge zujubelte und der Hölle, die er in der Kesselschlacht von Zutphen erlebte, wo er mit 17 in Gefangenschaft geriet. Nach drei Jahren im Lager stand er ohne Ausbildung da. Holte sie nach, absolvierte eine Lehre beim Überlinger Baustoffhandel Graf und machte im Nachkriegswirtschaftswunder eine steile Karriere.

Geboren wurde Horst Börner am 1. September 1927 in Krempe/Holstein und wuchs dort auf, bis die Familie 1938 ins badische Bühl umzog. Hier besuchte er die Oberschule bis zum September 1943. "Dann wurde unsere ganze Klasse als Luftwaffenhelfer eingezogen. Mit 16." Sie wurden an Flakgeschützen ausgebildet und bewachten Talsperren und Feldflugplätze. Ein Jahr später, unmittelbar nach der Entlassung, wurde Horst Börner zu einer Stabs- und Wachabteilung des Reichsarbeitsdienstes nach Prag eingezogen. Zu Weihnachten 1944 erneut entlassen, ging es sofort wieder zur Luftwaffe nach Stolpmünde. "Wir bekamen eine ganz strenge Ausbildung und ich kam als Fallschirmjäger nach Holland." Am 6. April 1945 geriet er in kanadische Kriegsgefangenschaft und wurde in ein Lager in England gebracht, bei Camberly. Börner arbeitete in einer Baukompanie in der berühmten "Royal Military Academy" in Sandhurst. "Ich konnte ja von der Schule her ganz ordentlich Englisch und so wurde ich Dolmetscher und musste nicht die ganz schweren Arbeiten verrichten.

" In der Gefangenschaft überwand der junge Deutsche bald den Glauben an den Nationalsozialismus, in dem er aufgewachsen war, komplett. Im Buch kann man nachlesen, wie er sich im Land des ehemaligen Kriegsgegners verliebte und wohlzufühlen begann. Dennoch nennt er die 1127 Tage Gefangenschaft eine "verlorene Jugendzeit". Als er im Juli 1948 heimkehrte in die zerstörte Heimat, hatte er keinen Schulabschluss und keine Ausbildung.

In einem Jahr durchlief er in Bühl erfolgreich die Höhere Handelschule und fuhr 22-jährig mit dem Rad an den Bodensee. Seit Vater, der überzeugter Nazi war, hatte hier Zuflucht gefunden. Im SÜDKURIER entdeckten beide eine Anzeige, der Baustoffhandel Graf suche einen Großhandelslehrling. Am 1. Januar 1949 fing Börner an. Schon nach drei Monaten zahlte Erich Graf ihm ein volles Angestelltengehalt. Nach der Währungsreform blühte das Geschäft mit dem Wirtschaftswunder auf. "Ich schrieb Lieferscheine und Rechnungen und fuhr mit einem nagelneuen VW-Käfer zu den Kunden, um Aufträge hereinzuholen." 1952 errichtete Graf auf seinem Betriebsgelände zwischen Bahngleisen und Bodenseeufer, dort wo derzeit der Uferpark der Landesgartenschau 2020 entsteht, ein neues Büro und eine Fliesenausstellung. Horst Börner hatte nebenbei den Abschluss als Betriebswirt gemacht und war Prokurist von Graf geworden. So war am 25. August 1955 der Tag gekommen, dass er seine Rita heiratete, die er schon einige Jahre kannte. 1960 bezog die junge Familie das Reihenhaus im Bodanweg, in dem sie heute noch wohnen. Tochter Micaela kam drei Jahre später zu Welt. Schon seit mehreren Jahren ist Micaela Catalano Leiterin der Kommunikationsabteilung des Europarates in Straßburg und heute organisiert sie die Geburtstagfeier für den 90-jährigen Papa.

Es war der 15. April 1962, als sich bei der Firma Graf alles änderte. Erich Graf besuchte seine kranke Frau in Bad Krozingen und brachte die Tochter zu einem Ferienaufenthalt nach Colmar. Bei Neuf-Brisach erlitt er einen tödlichen Hirnschlag und fuhr mit seinem Wagen in den Acker. Gemeinsam mit Grafs Freunden Johann Bommer und Walter Heilig fuhr Horst Börner nach Frankreich, um die Ehefrau Graf zurückzuholen. "Ich organisierte die Heimkehr der Tochter und fuhr das weitgehend unbeschädigte Auto zurück."

"Es folgte eine schwere Zeit, die Lieferanten waren verunsichert." Nach einem Intermezzo, ein älterer Herr war zum Geschäftsführer eingesetzt, der sich als Betriebsbremser erwiesen habe, übernahm Graf-Schwiegersohn Gilbert die Leitung und setzte Börner und einen weiteren Geschäftsführer ein. 1982 feierte Graf das 50-jährige Geschäftsjubiläum mit neuer Fliesenausstellung und 40 Mitarbeitern.

"Mein ganzes Arbeitsleben habe ich auf dem Gelände verbracht", sagt Börner an den Bahngleisen stehend. Wo heute die Landesgartenschau-Baustelle ist, standen bis vor wenigen Jahren Lagerhallen und Büros. "Alles mit Seesicht", lacht Börner. Noch über den Ruhestand 1992 hinaus lenkte Börner die Geschicke der Firma. Nach dem Kauf des Graf'schen Geländes durch die Stadt Überlingen und einen Grundstückstausch zog Graf ins Gewerbegebiet um und es kam zur Übernahme durch die Raiffeisen-Gesellschaft. Diese Abwicklung begleitete noch Börner. "Ich habe 43 Jahre lang mein Bestes gegeben, ich war morgens der Erste und abends der Letzte – eigentlich war die Firma der Inhalt meines Lebens."

Auf was er wirklich stolz ist? Horst Börner erzählt von Erweiterungen der Firma, von ihrem Aufstieg. Vom Bau der modernen Baustoff-Großhandlung in Pfullendorf auf dem Gelände der Firma Walk. "Ein persönlicher Höhepunkt meiner Karriere." Und dann: "Ich habe eigentlich nie ernstlich Streit und Ärger gehabt, ich habe meistens versucht, mit allen zurecht zukommen. Vor allem auch mit den Kunden und meinen Mitarbeitern." Die schätzten ihn heute noch, merke er immer wieder. Und begegneten ihm immer noch respektvoll. "Das freut einen, ich habe eben die Mitarbeiter nie drangsaliert."

Wäre noch anzumerken, dass Horst Börner seit seinem Ruhestand, fast 25 Jahre die Stadionpost des FC 09 macht, um Geld in die Vereinskasse zu bringen. Er beschafft Anzeigen, macht Bilder, Fotografie ist sein Hobby, er gestaltet das Heft und sorgt für die Verteilung. Schon seit Jahren sucht er einen Nachfolger. Was seine Frau dazu sagt, dass er das Blättchen noch mit 90 macht? Er lacht: "Sie schimpft." Jetzt müsse er wirklich mal aufhören, hört man ihn sagen. Aber es geht ihm ja noch gut. Nur einen Blutverdünner gegen die Schlaganfallgefahr nimmt er. "Sonst fehlt mir nichts – ich bin so weit zufrieden. Immer gesund gelebt? Nach dem Krieg habe er viel geraucht. "Aber beizeiten aufgehört, schon vor 50 Jahren." Und sehr wenig getrunken. "Ich war immer der Chauffeur." Perspektiven? "Man ist doch jeden Tag glücklich, dass man gesund aufstehen kann."

Nächtliche Bilder

Nach dem Ruhestand 1992 sollte es 15 Jahre dauern, bis Horst Börner die Erinnerungen aufschrieb, die ihn plagten, seit er mit 17 das Sterben des Krieges um sich herum erlebte. Mit 80 veröffentlichte er seine "Biografie einer Jugend" unter dem Titel "Jahre der Unzeit". Illustriert mit eigenen, beklemmenden Zeichnungen. Diese Bilder wurden 2015 in der Kirche der Hansestadt Zutphen ausgestellt. Horst Börner unterhält bis heute Freundschaften dorthin und während der Ausstellung gab es in der Gemeindebücherei eine Veranstaltung, bei der der 88-jährige Deutsche holländischen Kindern von dem erzählte, was ihn ein Leben lang verfolgt. "Heutzutage hat man ja Psychiater, um solche traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten, wir mussten mit uns selbst fertig werden." Was er erlebte im Kessel von Zutphen? Den Tod als ständigen Begleiter. Er erzählt: "Wir waren eingeschlossen, keine Verpflegung, nichts, nur in den Löchern gehockt. Mit Flammenwerfern haben uns die Kanadier ausgeräuchert." Eine seiner Zeichungen zeigt das brennende Gesicht eines Soldaten, die Augen schreckensgweitet und der Kopf schon fast Totenschädel. "Die Bilder tauchen immer nachts auf." In so einer Nacht entschloss er sich, das Buch zu schreiben. (mba)