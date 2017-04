Überlingen, Friedrichshafen, Radolfzell "Hoher Schadstand" bei der Bahn: Zugausfälle und Verspätungen auf der Bodenseegürtelbahn

Die größten Lücken seien mittlerweile gestopft: Ein Bahn-Sprecher bestätigte jetzt die Ausfälle von Anfang April, mittlerweile gebe es wieder höhere "Pünktlichkeitswerte".

Massive Verspätungen und der Ausfall ganzer Zugverbindungen: Anfang April verursachte die Deutsche Bahn auf der Bodenseegürtelbahn Frust bei Fahrgästen. Mittlerweile bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart die Ausfälle und entschuldigte sich dafür. Er führte "akuten Fahrzeugmangel wegen hohem Schadstand" als Begründung ins Feld – und einen hohen Krankenstand als Begründung für die späte Antwort auf die Frage nach den Zugausfällen.

Ein Überlinger schilderte seinen Ärger dem Kreisrat der Linken, Roland Biniossek, der sie wiederum an Landrat Lothar Wölfle zur Kenntnis weiter reichte. Betreff: "Unhaltbare Zustände auf der Bodeseegürtelbahn." Demnach sei am 6. April die Regionalbahn um 7.13 Uhr von Überlingen nach Radolfzell und am 7. April um 6.54 Uhr die Regionalbahn von Überlingen nach Friedrichshafen nicht gefahren. Das selbe Bild am 10. April um 7.13 Uhr: "Kommt einfach nicht, ersatzlos gestrichen", beklagte sich der Fahrgast. Wenn die Regionalbahn dann fuhr, habe sie über eine halbe Stunde Verspätung gehabt, wie am 7. April, planmäßige Abfahrt wäre um 15.30 Uhr von Friedrichshafen nach Überlingen gewesen. Eine entsprechende Anfrage ging an die Pressestelle der Bahn am 11. April.

Über die Osterfeiertage war von der Zentrale der Bahn in Stuttgart keine Auskunft zu erhalten, ein Unternehmenssprecher bat um Nachsicht für die späte Antwort, die er mit krankheitsbedingten Ausfällen im Kollegium begründete. Er bestätigte die Verspätungen und Ausfälle und bittet um Verständnis. "In KW 14 hatten wir einen Pünktlichkeitswert von 91,3 Prozent auf Los 16, in KW 13 haben wir 89,1 Prozent erreicht. Das ist kein zufriedenstellender Wert", räumte Pressesprecher Werner Graf ein. Los 16 bedeutet den gesamten Bereich Basel, Waldshut, Lauchringen, Ertingen, Schaffhausen, Singen und die Bodenseegürtelbahn. Die Unpünktlichkeit sei abzuleiten aus dem hohen "Schadstand" der Fahrzeuge. Sie stünden in der Werkstatt in Ulm gewissermaßen in einem Stau. Zu den vielen reparaturbedürftigen Zügen kämen Instandhaltungsarbeiten und aktuell Umbauarbeiten, beziehungsweise die Nachrüstung von Doppelstockwagen mit Wireless LAN. Werner Graf: "Die Werkstatt hat alle Hände voll zu tun, deshalb gibt es bei akuten Problemen manchmal Rückstände. Die Kollegen fahren schon Sonderschichten. Ich habe mir aber sagen lassen, dass sich das Problem erledigt hätte."

Über die Internetseite der Bahn können die Pünktlichkeitswerte eingesehen werden. Unzufriedene Fahrgäste können sich direkt an eine Beschwerdestelle in Stuttgart wenden. Die Telefon-Nummer lautet 07 11/20 92 70 87.