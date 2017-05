Überlingen Hohe Auszeichnung der Erzdiözese für Manfred Bruker

Der Überlinger Kirchenexperte Manfred Bruker erhält die Münstermedaille der Erzdiözse für sein Lebenswerk. Bruker, Gründer des katholischen Bildungswerks, forscht über das Nikolausmünster.

Manfred Bruker ist am Sonntag mit der Münstermedaille des Erzbistums Freiburg ausgezeichnet worden. Die Leiterin des Bildungswerks Singen überreichte sie im Namen von Erzbischof Stefan Burger. Die Münstermedaille ist eine der ranghöchsten Ehrungen, die die Erzdiözese verleiht.

Manfred Bruker wurde für sein jahrzehntelanges Engagement für die Pfarrgemeinde, für das Dekanat und für die Region, insbesondere für den Aufbau und die Leitung des Bildungswerkes geehrt. Der ehemalige Realschullehrer für die Fächer Religion, Kunst und Deutsch und zuletzt Rektor der Realschule Überlingen gilt als bester Kenner des Überlinger Münsters.



Seine kunstgeschichtlichen Publikationen umfassen drei Hefte zur Baugeschichte des Überlinger Münsters, zur Ausgestaltung der Altäre und zur religiösen Bedeutung des Münsters als Abbild des Himmels. Sie wurden unter Förderung von Pfarrer Hans-Jörg Weber in dem Buch „Das Überlinger Münster und seine Traditionen“ publiziert. Das Besondere dieses Buches: Es verzichtet vollkommen auf Fotographien. Stattdessen sind in über 1000 Stunden detaillierte Zeichnungen einzelner Bauabschnitte und Innengestaltungen entstanden. Es dient auch als unschätzbare Quelle für die thematischen Kinderführungen im Münster, die einmal im Monat stattfinden.

Monika Fander würdigte Brukers ehrenamtliches Engagement als Leiter des Bildungswerkes, das 1974 gegründet und von ihm bis 2016 geleitet wurde. Ab 1985 entwickelte er als Organisator und Referent ein Programm „Allgemeinwissen“, das sich jeweils in einem Jahreskurs mit einem Thema intensiv beschäftigte. Im Verlauf dieser Zeit hat er 775 Vorträge organisiert und teils selbst gehalten.



Bruker ist ein kunsthistorischer Fachmann für den Kirchenbau im Bodenseeraum. Er kennt hier alle Krippen und Marienbildnisse. Für Pfarrer Karl-Heinz Berger hat Bruker das Schicksal der Gemeinde tatkräftig mitgestaltet. „Er hat die Münstermedaille, die nicht inflationär verliehen wird, verdient.“ Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Johannes Krüger, dankte Bruker: „ Sie hinterlassen bleibende Spuren, und wir sind stolz darauf, Sie in unserer Gemeinde zu haben."

Manfred Bruker dankte allen Wegbegleitern der vergangenen Jahre, aktuell denjenigen, die die Ehrungen angestoßen und das Fest mit den Trachten organisiert haben. Seinem Vater, einem Eisenbahner, verdankt er die Fahrten durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland, bei denen er viele zerstörte Dome besuchte und so sein Interesse für den Kirchenbau geweckt wurde. In seiner charakteristischen Bescheidenheit sieht er die Ehrung in einer religiösen Dimension. „Ehrung erfährt man durch Gaben, die man von Gott bekommen hat. Dazu gehört auch, dass es Orte gibt, wo man seine Heimat gefunden hat und man seine Gaben entfalten konnte."