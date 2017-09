Überlingen Höllwangen: Genehmigung für die Hofübergabe ist da

Höllwangen wartete mehr als ein Jahr auf das Plazet des Landwirtschaftsamts. Grund und Boden kann nun an den Mercurialis-Verein übertragen werden. Die ökologische Bewirtschaftung ist gesichert.

Überlingen – Was lange währt, wird endlich gut. Mit diesem schlichten Bonmot können sich der bisherige Eigentümer Klaus Niedermann und die anderen Biobauern in Höllwangen jetzt trösten. Der Bauernhof und seine angrenzenden Ländereien können an den Mercurialis-Verein übertragen und einer eigens gegründeten Stiftung anvertraut werden. Dies war das erklärte Ziel unter dem Stichwort "Land in vielen Händen". Damit wollte Niedermann, der den Hof seit rund 30 Jahren biologisch betreibt, im Sommer 2016 zugleich dauerhaft sicherstellen, dass Grund und Boden nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet wird.

Doch bei der Eigentumsübertragung von landwirtschaftlichen Grundstücken hat das Landratsamt ein Wörtchen mitzureden. Ja, das Landwirtschaftsamt muss sogar grünes Licht geben und eine offizielle Genehmigung erteilen. Das war auch Niedermann bekannt. Verwundert war der Landwirt allerdings, dass er über ein Jahr lang nichts von der Behörde gehört hatte. Dann allerdings gleich zweimal. Zunächst konnte er nachlesen, dass seiner eigener Besitz ohne sein Zutun zum Verkauf ausgeschrieben war. Bald darauf trudelte jedoch die lang erwartete Genehmigung endlich ein, die den Grundbucheintrag erlaubt.

Zum konkreten Fall will sich das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises öffentlich nicht äußern. "Wir dürfen das aus Datenschutzgründen nicht tun", betont dessen Leiter Hermann Gabele auf Nachfrage. Gabele verweist lediglich auf die gesetzlichen Regelungen, deren aktuellste das baden-württembergische Agrarstrukturverbesserungsgesetz aus dem Jahr 2009 ist. Danach darf die Genehmigung einer Veräußerung (nur) versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschränkt werden, wenn sich daraus "eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung des Grund und Bodens" ergebe, wenn Grundstücke, "die räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängen und dem Veräußerer gehören, unwirtschaftlich verkleinert oder aufgeteilt" würden oder "der Gegenwert in einem groben Missverhältnis zum Wert des Grundstücks steht".

Wenn ein oder mehrere landwirtschaftliche Grundstücke an einen Eigentümer oder eine Einrichtung veräußert würden, die selbst keine Landwirtschaft auf eigene Rechnung betreiben, wie es der Amtsleiter bewusst hypothetisch formuliert, so müsse das Amt diese Grundstücke vor einer Genehmigung öffentlich ausschreiben. Damit solle gegebenenfalls verhindert werden, dass die Flächen einer Nutzung entzogen würden. Vorab werde der vorgesehene neue Eigentümer bzw. Erwerber der Grundstücke vom Amt angeschrieben.

Im Falle von Höllwangen war der bisherige Eigentümer Klaus Niedermann überrascht und irritiert zugleich. Zumal es ja sein explizit formuliertes Ziel war, mit der Übergabe an die Stiftung die ökologische Bewirtschaftung der Flächen aus Dauer sicherzustellen. Die Hofübergabe war im Juni 2016 schon ausgiebig gefeiert und begrüßt worden. Auf die Genehmigung des Amtes hatte er schon über ein Jahr lang gewartet, als seine eigenen Grundstücke vor einigen Wochen zum Verkauf ausgeschrieben waren.

"Das hat auch viele Kollegen irritiert", berichtet Niedermann. Die späte und überraschende Ausschreibung der Grundstücke habe dazu geführt, dass manche das Funktionieren des Konzepts und des biologischen Anbaus in Zweifel gezogen hätten. Schnell hätten entsprechende Gerüchte die Runde gemacht. Dabei bewirtschaftet Niedermann den Hof in Höllwangen seit nahezu vier Jahrzehnten mit Erfolg ökologisch und nach Demeter-Richtlinien. Umso erstaunter war Niedermann nun selbst, als Ende August plötzlich das Schreiben des Landwirtschaftsamts über die Genehmigung ohne weiteren Kommentar im Briefkasten lag.

Damit scheint nun alles geklärt und der Weg frei für den Mercurialis-Verein, per Grundbucheintrag Eigentümer und damit zugleich Treuhänder eine biologischen Bewirtschaftung zu werden. Diese Formalie soll in den kommenden Wochen abgewickelt werden.

Unterdessen hat die bisher vierköpfige Hofgemeinschaft von Klaus Niedermann, Marije Walinga, Achim und Johanna Heitmann eine neue Verstärkung bekommen. Mit Sarah und Markus Pfister leben und arbeiten hier schon seit dem vergangenen Jahr zwei junge Landwirte, die sich ganz auf den Stall mit Milchwirtschaft und Fleischvermarktung konzentrieren. Sarah Pfister betreut inzwischen auch fünf Bienenvölker. Sie sind seit Juli als verantwortliche Partner im Vorstand der Genossenschaft Höllwangen.

Wichtiger Baustein im Konzept sind nach wie vor die Ferienwohnungen des Bauernhofs. Die Rinder beweiden in der Umgebung auch fremden Flächen und tragen damit zum Erhalt der Kulturlandschaft bei. Nicht nur die Dörfer selbst sind froh darüber, auch Spaziergänger und Wanderer formulieren immer wieder ihre Freude über die grasenden Kühe. "Die sind begeistert", sagt Klaus Niedermann.

Land in vielen Händen

"Land ist die natürliche Basis für alles Leben auf der Erde und eine begrenzte Ressource. Ein besonders würdevoller Umgang ist erforderlich. Land darf nicht zu Spekulation und Kapital missbraucht werden. Eine Aufteilung zwischen Bodeneigentum und Bodennutzung macht den Weg frei für einen neuen Umgang mit Natur und Kultur." Dies waren und sind die Leitgedanken zur Landübertragung des Familienbesitzes in Höllwangen in den gemeinnützigen Verein Mercurialis. Jeder Mensch habe ein Anrecht auf Nutzung, Pflege und Gestaltung eines Teils des Bodens. "Wir glauben, dass Landbewirtschaftung alle angeht und ein Hof eingebettet werden kann in eine bunte Gesellschaft." (hpw)