Weil eine Hochzeit kurzfristig abgesagt wird, steht die Bäckerei Diener kurzfristig mit einer dreistöckigen, herzförmigen Torte da. Doch kein Problem: Kurzerhand wird die Hochzeitstorte zur Kommunionstorte.

Die Vorbereitungen liefen für den schönsten Tag: Für eine große Hochzeitsgesellschaft entstand Freitagnacht in der Bäckerei Diener eine wunderschöne Hochzeitstorte. Ein herzförmiger dreistöckiger Traum besetzt mit roten Himbeeren, liebevoll dekoriert mit rosa Marzipanblüten und frischer weißer Sahne. 60 Stücke Kuchen hätte die Torte ergeben. Gerade als der Bäcker die letzte Hand anlegte, kam die Nachricht: Die Hochzeit wurde kurzfristig abgesagt, nur wenige Stunden vor dem Ja!

"So was kann passieren" sagte Christa Diener leicht schmunzelnd. Zusammen mit ihrer Tochter Barbara standen sie nun vor einem Problem: Ein herzförmiges, dreistöckiges Problem. "So eine schöne Torte kann man doch nicht einfach wegwerfen, so was geht ja gar nicht." Aber andererseits, wer könnte kurzfristig so eine große Torte oder 60 Stück Kuchen gebrauchen? "Herzen gehen immer," meinten die beiden voller Optimismus noch am Samstagmorgen, und zum Glück haben sie die Hochzeitstorte nicht mit den Namen der Brautleute oder goldenen Ringen dekoriert. Denn aus der Hochzeitstorte wurde kurzerhand per Definition eine Kommunionstorte, der Weiße Sonntag stand ja schließlich an.

Erinnerungen an die letztjährige Kommunion wurden wach: Da hatten Eltern die Kommunion ihres Sohnes vergessen und in letzter Minute kurz vor Ladenschluss noch Kerze, Anzug und Schuhe gekauft. "So eine Geschichte bräuchten wir dieses Jahr wieder" sagten Dieners, "eine Torte jedenfalls hätten wir schon."

Aber so dramatisch bräuchte es gar nicht sein, Dieners suchten über das Internet und über ihre privaten Kontakte jemanden, der zum Kommunionsessen noch eine Torte oder 60 Stück Kuchen zum Dessert verwenden könne. Und sie wurden fündig: Die Torte wurde schließlich von einem Überlinger übernommen, der sie zu einer Kommunionsfeier nach Waldshut mitnahm.