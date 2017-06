Überlingen Hitzige Diskussion im Überlinger Rathaus: Ein erster Schritt Richtung Fahrradstraße

Rat stimmt für beidseitige Befahrung der HafenstraßeAmpel an der Kreuzung Marktstraße erforderlichKnappe Entscheidung nach hitziger Diskussion

Überlingen – Hitzig war die Stimmung am Mittwochabend im Rathaussaal. Das lag nicht etwa daran, dass die Sonne mit voller Kraft durch die Fenster brannte, sondern vielmehr am Thema, das an diesem Abend im Rathaus heiß diskutiert wurde: Offiziell hieß Punkt sieben auf der Tagesordnung: "Radverkehrsführung in der Hafenstraße". Was die Räte aber in Rage brachte, waren weniger die geplanten Fahrradschutzstreifen, durch die Radler künftig die Hafenstraße in beide Richtungen passieren dürfen. Vielmehr erhitzten die Vorschläge für die Radverkehrsführung im Bereich der Kreuzung Landungsplatz/Marktstraße die Gemüter.

Drei Varianten zur Auswahl

Drei Varianten hatte die Stadtverwaltung erarbeitet (siehe Kasten), die nach Absprache mit Verkehrsrechtsexperten umsetzbar seien. Darüber, dass die Hafenstraße künftig auch in Richtung Westen für Radler geöffnet werden soll, waren sich fast alle Ratsmitglieder einig. Einzig die FDP stimmte dagegen: "Wir schaffen am Mantelhafen eine gefährliche Verkehrszone", sagte Reinhard Weigelt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Konstanz und dem Ingenieurbüro Pietsch aus Radolfzell Anforderungen für die Hafenstraße festgelegt: Ein beidseitiger Gehweg mit einer Breite von jeweils mindestens 1,50 Meter, ein Radschutzstreifen mit einer Breite von mindestens 1,50 Meter und eine Fahrgasse von mindestens drei Metern. Diese Anforderungen werden mit Ausnahme von zwei Engstellen erfüllt, erklärte Stadtplaner Andreas Gorgol. Trotz dieser beiden Engstellen sei die Fahrradstraße aber umsetzbar.

Dass diese kommen soll, hatte der Gemeinderat schon in der Vergangenheit deutlich gemacht. Nun ging es jedoch an die konkrete Ausgestaltung und dabei herrschte alles andere als Konsens. So zeigten sich einige Stadträte sehr überrascht, dass auch der Autoverkehr weiter durch die Hafenstraße geleitet werden soll. "Ich habe da noch ganz andere Bilder im Kopf", sagte etwa Robert Dreher (Freie Wähler) und verwies auf früher vorgestellte Konzepte. "Wir hatten vor zwei Jahren einen Antrag auf eine reine Fahrradstraße gestellt und die große Mehrheit war dafür", erinnerte auch Ulf Janicke (Grüne). Er plädierte dafür, die Hafenstraße nur noch für Anwohner und den Lieferverkehr freizugeben. "Das wäre verkehrssicherer und touristisch attraktiver."

Oberbürgermeister Jan Zeitler zeigte sich überrascht von dieser Forderung. Dieser Ansatz sei für ihn neu. Außerdem: "Ich halte das für ganz gefährlich. Dann ist kein Entweichen mehr möglich." Raphael Wiedemer-Steidinger, Leiter des Fachbereichs 1, pflichtete seinem Chef bei: Ein Schild "Anlieger frei" halte niemanden davon ab, durch die Hafenstraße zu fahren: "Da reduziert sich kein einziges Auto." Dennoch verständigten sich die Räte darauf, das Thema nochmals diskutieren zu wollen.

Wenig Verständnis für Einschränkungen im Busverkehr

Wenig Verständnis zeigte die Mehrzahl der Räte auch für die Präferenz der Stadtverwaltung für Variante 2. Diese sah vor, den Busverkehr künftig nicht mehr über die Marktstraße, sondern über die Christoph-, Kloster- und Kessenring-Straße zum Landungsplatz zu führen, um den Radverkehr gefahrenlos über die Marktstraße zu leiten. Das Problem: Durch eine Verlängerung der Fahrtstrecke von 50 auf 500 Meter würde bei den Buslinien 4 und 5 eine Fahrt pro Stunde entfallen. "Das ist nicht akzeptabel", sagte Günter Hornstein (CDU). Bei allen bisherigen Workshops zum Verkehrskonzept sei der Busverkehr als entscheidendes Problem benannt worden. Dass dieser nun zusätzlich durch Christoph- und Kessenring-Straße geleitet werden solle, sei nicht nachvollziehbar. Auch sein Parteikollege Uli Kretzdorn sprach sich gegen Variante 2 aus: "Für mich steht noch immer der ÖPNV an erster Stelle und nicht der individuelle Radverkehr."

FDP protestiert gegen Nicht-Berücksichtigung ihres Vorschlags

Die SPD stimmte ebenfalls für Variante 1. Uneinig war sich hingegen die Fraktion LBU/Grüne. Während Ulf Janicke die Ampelanlage am Landungsplatz befürwortete ("Nur Variante 1 sinnvoll"), favorisierte Bernadette Siemensmeyer eine Umleitung des Busverkehrs: "Das ist eine sinnvolle Lösung für eine flüssige Wegeführung." Auch die Fraktion ÜfA/Freie Wähler stimmte für die zweite Variante. "Wir planen doch sowieso, den Großbusverkehr einzugrenzen", sagte Robert Dreher.

Für keine der drei Vorschläge konnte sich hingegen die FDP erwärmen. Gegen Variante 1 spreche das Sicherheitsrisiko: "90 Prozent fahren geradeaus in die Kessenring-Straße", sagte Reinhard Weigelt. Den Busverkehr über Christoph- und Kessenring-Straße umzuleiten, sei aber auch keine Lösung: "Wie wollen Sie das den Menschen verkaufen, die dort leben?" Auch sein Parteikollege Ingo Wörner meinte: "Wir suchen immer eine Überlinger Brutallösung", die aber nicht umsetzbar sei. Aus Protest, dass ihr Vorschlag – ein roter Fahrradstreifen durch die Münsterstraße – nicht in Betracht gezogen wurde, verließen Ingo Wörner und Raimund Wilhelmi den Ratssaal. Sie verpassten somit, dass die anderen Räte mit 13 zu 9 für Variante 1 stimmten.



Drei Varianten zur Wahl