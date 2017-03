Überlingen Hip-Hopper und Thai-Boxer sind Überlinger Sportler des Jahres

Ramon Kübler von „Muay Thai Gym Mendez“ und das junges Tanzteam \"Tyga\" der Tanzschule Päsler landeten bei der Gala der Sportlerehrungen im vollen Kursaal ganz vorne.

Wie im Vorjahr haben ein Thai Boxer und Hip Hop-Tänzerinnen den Platz an der Sonne ergattert: Ramon Kübler von „Muay Thai Gym Mendez“ und das Team Tyga der Tanzschule Päsler sind Sportler beziehungsweise Mannschaft des Jahres. 2615 Leserinnen und Leser des SÜDKURIER und der zum SÜDKURIER-Medienhaus gehörenden einmal wöchentlich erscheinenden Seewoche haben sie auf das Siegertreppchen ganz oben gewählt.



Die Erstplatzierten durften sich erstmals über eine Glas-/Acryl-Trophäe mit dem symbolisierten Logo der Sportlerehrung 2017 und individueller Gravur freuen. Gemeinsam mit vielen weiteren Athleten wurden sie am Samstagabend im Kursaal im Rahmen einer Galaveranstaltung ausgezeichnet. Insgesamt waren es 130 Sportlerinnen und Sportler aus elf Vereinen, die zu Ehren kamen. Mehrere Videos, diverse Showprogramme und eine Tombola rundeten die Veranstaltung ab, die von Michael Gut und der städtischen Hauptverwaltung organisiert worden war und vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitet wurde. Moderiert wurde der Abend zum zweiten Mal von Reiner Jäckle, Redakteur bei der Seewoche.

Rund einen Monat lang hatten die Leserinnen und Leser dieser Zeitung und der Seewoche die Möglichkeit, per Telefon, E-Mail, Coupon oder im Internet ihren Lieblingssportler und ihre Lieblingsmannschaft zu wählen. Aus der Reihe der Vereinsrückmeldungen hatte eine fünfköpfige Jury Ende vorigen Jahres eine Vorauswahl getroffen und die drei Einzelsportler sowie die zwei Teams für die Wahl nominiert. Damit die Spannung aufrechterhalten blieb, gab Reiner Jäckle die Ergebnisse wie in den Vorjahren erst zum Schluss der Galaveranstaltung bekannt.

Eine relativ eindeutige Angelegenheit waren die Ergebnisse zum Sportler des Jahres. (Pate: Volksbank Überlingen). Ramon Kübler setzte sich mit 43,11 Prozent gegenüber der Siebenkämpferin Johanna Siebler (35,37 Prozent) und Starbootsegler Hubert Merkelbach (21,52 Prozent) durch. Die Ehrung bedeute ihn sehr viel, freue ihn und sie stelle sozusagen einen guten Abschluss für das Jahr 2016 dar. Sein Glückwunsch galt der Zweitplatzierten Johanna Siebler. "Wenn sie gewonnen hätte, wäre das für mich kein Problem gewesen. Was sie macht, ist eine Riesenleistung, ich hätte es ihr gegönnt", sagte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sein größtes diesjähriges Ziel: Den WM-Titel zu verteidigen und an die Erfolge des Vorjahres anzuknüpfen.

Spannender gestaltete sich die Wahl zur Mannschaft des Jahres (Pate: Sparkasse Bodensee). Auf den ersten Platz entfielen 51,36 Prozent, auf den zweiten Platz 48,64 Prozent: Die Hip Hop-Tänzerinnen vereinten damit nur 29 Stimmen mehr auf sich als das Racing-Team des Segel- und Motorbootclubs. Sie sagten, sie hätten die Abstimmung genau verfolgt und seien die ganze Zeit unsicher gewesen, ob man auch wirklich gewinnen würde. Die Auszeichnung bedeute ihnen sehr viel und sei fast gleichzusetzen mit dem Gewinn einer Meisterschaft. "Es ist schon eine sehr, sehr große Ehre", sagte stellvertretend Miriam Brombacher.

Vergeben wurde im Weiteren der Nachwuchs-Förderpreis für eine beispielhafte Jugendausbildung und -förderung in Höhe von 500 Euro der Bodenseetherme Überlingen. Ihn erhielt die B-Mädchenmannschaft des Fußballclubs Überlingen mit Trainer Michael Friesenhagen. Zum fünften Mal verliehen wurde der ebenfalls mit 500 Euro dotierte Talent-Förderpreis, der vom Überlinger Unternehmer Michael Stehle zur Verfügung gestellt wird und speziell für Vereine mit hochtalentierten Jugendlichen in ihren Reihen gedacht ist. Die Vereine sollen damit ganz gezielt das Talent eines jungen Sportlers oder einer Mannschaft fördern. Erhalten hat ihn dieses Mal die 15-jährige Lisa Kramer des Leichtathletikclubs, die in ihrer Altersklasse mit 11,64 Meter die Deutsche Bestenliste im Dreisprung anführt.

Zwischen den einzelnen Ehrungen sorgten Sportvideoclips aus Überlingen und unter anderem von der Fußballeuropameisterschaft der ganzen Welt für kurzweilige Unterhaltung. Das wie immer nicht fehlende Showprogramm gestalteten junge Mädchen der Tanzschule Päsler mit ihrer -Show „Contemporary Dance“, Lubomir Kabrt, Europameister im "Twirling Baton" und als Höhepunkt Daniela Baumann mit ihrer akrobatischen Stangentanz-Darbietung: Großer Beifall brandete auf, als Moderator Jäckle selbst kurz an die Stange musste.

Nach dem offiziellen Teil gab es im Foyer des Kursaals ein lockeres Beisammensein und eine Tombola mit attraktiven Preisen zugunsten eines sozialen Projektes: Der Erlös geht dieses Mal an die neu gegründete Beratungsstelle „Morgenrot“ gegen sexuellen Missbrauch.

Geehrte Sportlerinnen und Sportler