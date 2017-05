Überlingen Hilfe für Schule in Kamerun: Reinhold Staiger will Förderverein gründen

Hilfe für Schule in Kamerun: Reinhold Staiger will Förderverein gründen

Der Überlinger Reinhold Staiger will einen Förderverein gründen und Schule und damit Kindergarten im kamerunischen Batcham unterstützen.

Überlingen – Es fehlt vieles in Schule und Kindergarten von Batcham in Kamerun. Durch persönliche Kontakte in das afrikanische Land ist der Überlinger Reinhold Staiger mit der Thematik konfrontiert wurde und will den Einrichtungen mit einem Förderverein Beistand leisten. "Es gibt zu wenig Unterrichtsmaterialien und zu wenig Schulmöbel", weiß er von den Verantwortlichen in dem Dorf im Südwest des Landes. Der Kindergarten müsse aus einem privaten Gebäude sogar bald ausziehen und sich eine neue Bleibe suchen. "Da reichen schon 200 bis 300 Euro für das notwendige Material", sagt Staiger. Den Rest könnten die Menschen vor Ort selbst erledigen.

In diesen Wochen reist er zum ersten Mal nach Kamerun, um die Situation selbst in Augenschein zu nehmen, von der so viel gehört hat. Nach der Rückkehr will Reinhold Staiger einen Förderverein gründen und dem Vorhaben Schwung verleihen.

Ende 2015 hatte der frühpensionierte Lehrer bei einer Weihnachtsfeier für Flüchtlinge in der Waldorfschule durch Zufall Kontakt zu den Afrikanern bekommen. Gidérine Nguetsop Ngumou, die damals ein soziales Jahr in der Camphill-Gemeinschaft am Hermannsberg absolvierte, hatte einen kleinen Workshop mit afrikanischem Tanz angeboten. Mehrfach hatte Staiger in der Folgezeit an kulturellen Veranstaltungen teilgenommen, wurde neugierig und erfuhr von den Nöten der Schule in Kamerun. "Ich hatte schon lange so ein Projekt in Afrika im Hinterkopf", sagt der Überlinger. "Doch hatte sich noch keine konkrete Gelegenheit ergeben."

Umso mehr will er sich jetzt für die Schule in Batcham engagieren. Wenn der Förderverein stehe, will Reinhold Staiger auch Paten für die Kinder in Kamerun suchen. "100 Euro reichen schon für den ganzjährigen Schulbesuch", erklärt er. Sein Ziel ist es, mit den Schulen in Überlingen zu kooperieren und nach Möglichkeit eine übergreifende Sozial-AG zu gründen. Staiger hofft dabei, dass die Stadt zumindest Räume für Informationsveranstaltungen und Afrika-Abende zu Verfügung stellt. Aus Gesprächen mit Oberbürgermeister Jan Zeitler wisse er schon, dass dessen bisherige Kommune Horb schon ein ähnliches Projekt in Edea, ebenfalls in Kamerun gefördert habe.

Reinhold Staiger hat auch Kontakt zu Lehrern in Kamerun. "Es fehlt unter anderem an wichtigen Unterrichtsmaterialien", hat er von ihnen erfahren. Gemeinsames Ziel ist es, "die Schule auf ein höheres Niveau zu bringen". Für die Entwicklung des Landes ist aus Sicht des Überlingers eine "Bildung für alle" erforderlich. Insbesondere die Mädchen kämen hier oft zu kurz und hätten noch großen Nachholbedarf, um ein selbstbestimmtes Leben gestalten zu können.

Reinhold Staiger weiß, dass dies alles andere als einfach ist, aber will zu einem Schritt dahin beitragen. Dazu gehört auch die Verbesserung der Wasserversorgung mit neuen Brunnen und mit Strom. "Derzeit sind die Kinder oft stundenlang damit beschäftigt Wasser zu holen", weiß der Überlinger: "Diese Zeit fehlt in der Schule."

