Heiratsschwindler ergaunert 150 Dollar

Er nennt sich "Jason Martin". Eine junge Frau aus Überlingen ging dem unbekannten Betrüger auf den Leim, sein richtiger Name bleibt unbekannt.

Die Polizei warnt vor einer nicht ganz neuen Internet-Betrügerei, die jetzt wieder zum Verhängnis für eine junge Frau aus Überlingen wurde. Um gut 150 Euro betrogen fühlt sich die Frau, die jetzt bei der Polizei Anzeige erstattete. Wie es im Pressebericht der Beamten heißt, habe die Frau über ein Kontaktportal im Internet einen "Jason, 39 Jahre" kennengelernt. In der Folge entwickelte sich über einen Messengerdienst ein reger Kontakt, bei der der Kommunikationspartner der Frau in englischer Sprache mitteilte, dass er Jason Martin heiße, in der Schweiz als Sohn einer Mexikanerin und eines Vaters aus New York geboren worden und in Illinois aufgewachsen sei. Derzeit sei er für die US-Army bei einer Friedensmission in Nigeria. Anfang Januar bat "Jason" um eine anonyme Überweisung von 150 Dollar nach Nigeria, um eine Verlängerung seines Internetzugangs bezahlen zu können. Nachdem die Frau den geforderten Betrag überwiesen hatte, drängte "Jason"' auf eine schnelle Heirat und die anonyme Überweisung von 510 Dollar für ein "Ehezertifikat", worauf sich die Frau aber nicht mehr einließ. Die Polizei warnt in ihrem Pressebericht: "Betrüger fertigen mit Bildern von US-Soldaten aus dem Internet Fake-Kontakte und nutzen diese für Betrugsdelikte." Die Polizei hält online Informationen unter www.polizei-beratung.de vor.