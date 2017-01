Überlingen Hebung der Betonkugel wegen schlechter Wetterprognosen verschoben

Am 19. Januar sollte ein neuer Anlauf gestartet werden, um die Betonkugel vor Überlingen zu bergen. Die wurde als Funktionsmodell Anfang November im Bodensee versenkt und sollte Daten zur Machbarkeit als Stromspeicherkraftwerk liefern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Anfang Dezember scheiterte die geplante Bergung, da die tonnenschwere Betonkugel im Schlick auf dem Seegrund feststeckte und sich auf Grund der Sogwirkung nicht anheben ließ.

Als neuer Termin der Bergung wurde der 19. Januar festgesetzt, doch auch an diesem Termin wird die Kugel nicht gehoben. Diesmal sind es meteorologische Gründe, die die Bergung verhindern, wie der Abteilungsleiter Energietechnik am Fraunhofer Institut, Matthias Puchta, mitteilt: "Wir haben gemeinsam mit den beteiligten Logistikunternehmen vor Ort leider die Entscheidung treffen müssen, den für diese Woche geplanten Termin wetterbedingt zu verschieben." Laut Wetterbericht ist mit starkem Schneefall und Windböen zu rechnen, ebenso mit Temperaturen im Minusbereich, so dass laut Puchta die Gefahr besteht, dass die Häfen vereisten. Das könnte den Einsatz der notwendigen Bergeschiffe einschränken.

"Wir werden innerhalb der nächsten Tage einen Nachfolgetermin, möglichst innerhalb der nächsten Wochen, festlegen" wie Puchta erklärte.