Bodenseekreis Haus Wagner weicht Parkplätzen

Das Haus Wagner in Überlingen wird derzeit abgerissen. Das Grundstück dient übergangsweise als Abstellfläche für Autos der Therme-Besucher, bis das neue Parkhaus im Überlinger Westen gebaut ist.

Überlingen (sma) Das Haus Wagner direkt neben der Therme in Überlingen wird derzeit abgerissen. Es weicht provisorischen Parkplätzen im Überlinger Westen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Überlingen hatte zuvor den Abriss des Gebäudes und das improvisierte Parkplatzkonzept einstimmig beschlossen.

Das Haus Wagner, das im Eigentum der Stadtwerke Überlingen ist, wurde bisher von der Therme-Verwaltung als Büro und Lager genutzt. Damit zieht die Therme in die benachbarte Villa Trabolt um. Diese wurde für diesen Zweck im Bereich der Sanitär- und Elektroinstallationen optimiert. Peter Koop vom Aquapark-Management hofft, dass der Umzug bis August abgeschlossen sein wird.

Das Haus Wagner wurde behutsam ausgeräumt, alle Wertstoffe wurden zum Recycling ausgebaut. Jetzt nagt die Abrissbirne an dem Gebäude. Die Firma Viellieber wird noch bis zum Ende dieser Woche mit dem Abriss beschäftigt sein. Auf dem dann freien Gelände entstehen übergangsweise Parkplätze für die Fahrzeuge der Therme-Besucher.

Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler hatte in einer Bürgerfragestunde im Gemeinderat das Vorhaben bereits angekündigt, das Haus Wagner abreißen zu lassen. Dadurch soll insbesondere die Parksituation während der Bauarbeiten zum neuen Parkhaus verbessert werden (der SÜDKURIER berichtete). Der jetzige Therme-Parkplatz wird wegen der bevorstehenden Bauarbeiten voraussichtlich im Spätsommer geschlossen.

Der Betreiber des neuen Parkhauses, das Stadtwerk am See, teilte mit, dass die Besucher der Überlinger Therme bis zur Eröffnung des neuen Parkhauses zwei Stunden kostenlos im Parkhaus West parken können. Der Park-Chip wird an der Kasse der Therme entsprechend codiert.

Entlang der alten Bahnhofsstraße werden etwa 20, westlich des Bahnhofsgebäudes rund 70 neue Parkplätze eingerichtet. Therme-Gäste können außerdem mit Bus und Bahn anreisen und die Haltstelle Überlingen Therme nutzen. Sie erhalten dann Vergünstigungen beim Therme-Besuch.