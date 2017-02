Überlingen-Deisendorf Hans und Theresia Gauß sind seit 65 Jahren verheiratet

Das Ehepaar feiert ihre Eiserne Hochzeit und blickt glücklich auf eine glückliche Ehe zurück, die 1952 in der Klosterbasilika in Weingarten begann

Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit konnten Hans und Theresia Gauß in Deisendorf am 15. Februar im Gedenken an ihren Hochzeitstag vor 65 Jahren (1952) feiern. Der SÜDKURIER schließt sich den Gratulanten an, zu denen die Familien der beiden Kinder Hubert und Gabriele mit drei Enkel- und zwei Urenkelkindern, die Verwandten und Freunde aus dem Ort selbst und vor allem der Deisendorfer Ortsvorsteher Martin Strehl mit seinen persönlichen Glückwünschen gehört. Dazu zählen aber auch Bewohner vom ganzen Dorf, von der Stadt mit dem Geschenkkorb und Bundespräsident Gauck, der einen Brief mit guten Wünschen schickte. Das Paar hat seinen Festtag mit all den Gratulanten sichtlich zufrieden und in Gesundheit genossen und freute sich, dass vor allem der Jubilar sich von einer schweren Erkrankung rechtzeitig wieder erholt hat – "weil er d'Mame hot", wie aus der Familie dankbar zu hören war. Im April 1952 wurde aus Württemberg und Baden das Land Baden-Württemberg geschaffen. Im Februar des gleichen Jahres hatten ein Schwabe und eine Badenerin, Hans Gauß und Theresia Waldvogel, mit ihrer Eheschließung Baden-Württemberg schon vorweggenommen – er aus dem schwäbischen Großengstingen beim Schloss Lichtenstein und am Traifelberg, sie vom Waldvogelhof oberhalb der damaligen Molke im badischen Deisendorf bei Überlingen. Gefunkt hatte es zwischen Hans und Theresia zwei Jahre zuvor 1950 beim Fasnetfeiern im Deisendorfer Gasthaus Löwen. Bürgermeister Leopold Keller war im Rathaus des bis 1974 noch selbstständigen Deisendorf der Standesbeamte, die kirchliche Eheschließung fand in der barocken Klosterbasilika im oberschwäbischen Weingarten statt – einen Tag später, am 16.

Februar, mit allen Wetterkapriolen – Regen, Sonnenschein und dazwischen Gewitter, wie beide sich erinnern.

Gern erzählten Theresia und Hans Gauß – sie im 87., er im 92. Lebensjahr – aus ihrem aufschlussreichen Leben, aus guten und schlechten Tagen, wie sie selbst sagen. Theresia war tatkräftig mitbeschäftigt auf dem elterlichen Waldvogelhof, ihr zukünftiger Mann Hans auf dem nahen Königshof bei Deisendorf. Mit fünf Geschwistern aufgewachsen in der "Traube" in Großengstingen, setzte er nach dem frühen Tod seines Cousins auf dem Königshof dessen Arbeit fort. Daheim war er bestens vertraut mit Landwirtschaft und Waldarbeit: "I bin mit d'r Ross weit rumkomme, selbst bis in die Pfalz, um dort Wein für die elterliche Gastwirtschaft zu holen", erinnert er sich. "Weit rumgekomme", ohne Unfall, ist Hans auch später als Fahrer von Chef August Heinzle im Bodenseewerk, mit dem zusammen er dann auch Mitte der 80er-Jahre in Ruhestand ging. Oft führte der Weg nach Zürich zum Flughafen, aber auch ins Regierungs-Bonn, selbst ins nördlichste Norwegen. Gern erinnert sich Hans Gauß aus seinen Jugendjahren auch an seinen Handballsport – im fairen Wettstreit der Großengstinger mit Metzingen und Reutlingen im Großfeldhandballspiel.