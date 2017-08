Überlingen/Konstanz Haftstrafe für "Herrscher der Nacht"

Das Landgericht Konstanz hat einen 20-Jährigen aus Überlingen in allen neun Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Angeklagte, als "Herrscher der Nacht" beschrieben, soll unter anderem versucht haben, seiner ehemalige Lebensgefährtin in den Bauch zu treten, als diese im Krankenhaus mit dem gemeinsamen Kind in den Wehen lag.

Überlingen/Konstanz – "Alle Chancen haben Sie mit Füßen getreten", resümierte der Richter das Leben des Angeklagten, dann verkündet er das Urteil: drei Jahre und sechs Monate Jugendhaft, dazu kommen noch die sechs Monate Bewährung aus der letzten Jugendarrest-Strafe. Damit folgte der Richter dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, die noch drei Monate mehr gefordert hatte.

Die Zeugen und Vergehen waren bereits in der Sitzung vergangene Woche erörtert worden. Der 20-jährige Angeklagte hatte dort bereits fast alle Punkte zugegeben, die sich hauptsächlich um Körperverletzung, teils versuchte oder gefährliche, um Hausfriedensbruch und Betrug drehten. Ein Polizist hatte den Angeklagten als "Herrscher der Nacht" beschrieben. In der Überlinger Szene war er zu Hause gewesen.

Offen blieb jedoch die Auseinandersetzung mit seiner damaligen Lebensgefährtin im Singener Krankenhaus. Die Frau lag mit dem gemeinsamen Kind in den Wehen. Ein nichtiger Grund löste einen Wutausbruch beim Angeklagten aus, wie vor Gericht deutlich wurde. Durch ihre Drehung schützte die Frau das ungeborene Kind vor dem Tritt des Mannes. Während der 20-Jährige in der Gerichtsverhandlung beteuerte, dass sich die Frau bereits zum Zeitpunkt des Trittes in Schutzhaltung befunden habe, ging das Gericht davon aus, dass er das Ungeborene mit Absicht hatte treffen wollen. Die letzte große offene Frage der Verhandlung – ein versuchter Schwangerschaftsabbruch ohne Einverständnis der Mutter – sah der Richter als bestätigt an. Der Angeklagte hatte bereits vorher mehrfach angekündigt, das Kind töten zu wollen. So war das Gericht überzeugt, dass der Angeklagte nicht von der Mutter abgelassen hatte, weil er seinen Vorsatz geändert hatte, sondern weil sich eine Pflegerin dazwischen gestellt hatte, um die Situation zu deeskalieren.

Seiner ehemaligen Lebensgefährtin muss der 20-Jährige nun zusätzlich 750 Euro Schmerzensgeld zahlen. Bei diesem Wutausbruch wurde jedoch nicht nur die Lebensgefährtin beeinträchtigt, sondern auch die ganze Station auf der Station des Krankenhauses. Mütter hätten sich mit ihren neugeborenen Kindern in ihren Badezimmern eingeschlossen, es sei Panik ausgebrochen, erzählten die Zeugen des Vorfalls vor Gericht. All das habe der Angeklagte billigend in Kauf genommen.

Auch wenn alle Taten unter Alkoholeinfluss verübt wurden und dieser ein zentrales Problem für den Angeklagten zu sein scheint, schlossen sich Staatsanwaltschaft und Richter dem Sucht-Gutachten des Sachverständigen an. Demnach sei der Angeklagte nicht alkoholkrank. "Sie haben sich bewusst für das Trinken entschieden", sagte der Richter, "obwohl Sie seit 2014 wissen, dass Sie dann unkontrollierbar aggressiv werden". Eine Alkoholsucht vorzuschieben, sei deswegen eine reine Ausrede: "Schuld sind Sie ganz allein."

Die Verteidigung forderte eine Jugendhaft von zwei Jahren, denn sie sah den Vorwurf des versuchten Schwangerschaftsabbruches als nicht gegeben an. Einig war sich das Gericht bei der Anwendung des Jugendstrafrechts beim Angeklagten, da seine Reife nicht der eines Erwachsenen entspreche. So suchte sich der 20-Jährige meist Jüngere und Schwächere als Opfer aus. Chancen auf einen Schulabschluss oder eine Ausbildung vor und nach seiner vergangenen Haftstrafe nutzte der Angeklagte nicht. Entweder hatte er keine Lust oder der Weg sei ihm zu weit gewesen, wie in der Verhandlung deutlich wurde. Auch die Integration in einen Jugendtreffpunkt gelang nicht. Nachdem er eine Betreuerin geschlagen hatte, wurde er des Zentrums verwiesen. In seinen letzten Worten an das Gericht ging der Angeklagte erneut auf den Vorfall im Krankenhaus ein: "Ich wollte das nicht, schäme und hasse mich dafür." Entschuldigt hat er sich vor Gericht jedoch nicht bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin. "Ich konnte ihr nicht in die Augen schauen", gab er zu Protokoll. Hat der Angeklagte die insgesamt vier Jahre Haft verbüßt, wird er voraussichtlich in sein Herkunftsland abgeschoben.