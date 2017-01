Überlingen Hänsele und normale Überlinger beim Narradag in Rottweil

Hänsele und normale Überlinger beim Narradag in Rottweil

Überlingen, Elzach und Oberndorf wie ausgestorben. Klar, es ist Narredag in Rottweil, und alle gehen hin. Unser Reporter Dieter Leder hat sich unter die Besucher gemischt.

Überlingen wirkte an diesem Wochenende wie ausgestorben, auf dem Wochenmarkt kaum Betrieb, am Würstchenstand kein hungriger Mensch und auch die Straßen sind leerer als sonst. "Es darf jetzt nur nicht brennen" scherzt eine ältere Einkäuferin auf dem Markt.

In Elzach und Oberndorf dürfte das Bild ähnlich gewesen sein, auch dort gab es eine Stadtflucht: In Elzach blieben gerüchteweise nur noch Greise und Mütter mit Kindern zurück.

Derweil platzte Rottweil aus allen Nähten. Dort traf man all die Überlinger wieder, und auch die Elzacher und Oberndorfer: In Rottweil war Narradag (Narrentag) des Viererbundes, der lose Zusammenschluss der vier Narrenzünfte.

Wer nicht privat nach Rottweil fuhr, nahm den Bus. Zwischen Überlingen und Rottweil bestand quasi eine Art Linienbusverbindung über das Wochenende.

Kaum war der Bus abgefahren, bemerkte Elke, dass sie ihren Schlafsack vergessen hatte. "Den wirst Du eh nicht brauchen" kommentierten die anderen Mitfahrer, am Narradag kommt ohnehin keiner zum Schlafen. Die Fahrt nach Rottweil entwickelte sich zur Ouvertüre, ein Warmtrinken für die kommenden zwei Tage.

Ab der Engemer Höhe am Übergang zum Schwarzwald dann strahlend blauer Himmel und Sonnenschein: Ein Zustand, an dem sich manche Überlinger kaum noch erinnern. Da fiel Elke ein, dass sie auch ihre Sonnebrille vergessen hatte.

Aber wichtiger als die Sonnebrille war warme Kleidung. In Rottweil war es eiskalt, Temperaturen bis minus 17 Grad waren angekündigt. "Die Schwaben sparen selbst an den Temperaturen..." scherzte da ein Hänsele.

Ausgelassen Stimmung schon bei der Ankunft in Rottweil. Der Bus aus Überlingen spuckte seine Hänsele aus, die sich unter die Guller, Schanlte, Fedrahannes, Hansel, Schuttig und Rägemolli mischten – das sind die Hauptfiguren der Fasnet in Rottweil, Oberndorf und Elzach.

70 Besenwirtschaften hatten in Rottweils Innenstadt aufgemacht: Die Kühlschränke dienten eher als Frostschutz für die Getränke. Dazu kamen die ohnehin schon üppige Dichte an Kneipen und Restaurants. Das Problem war, noch einen Platz zu finden. Und der war bei der Kälte dringend notwendig.

Die Überlingerin Jeanette Wedele war mit 402 Fasnets-Springerle angereist, die sie noch bis zuletzt gebacken hatte. Auch einem herzerwärmenden Zaubertrank hatte sie dabei, ebenfalls selbst gemacht mit viel Zucker, Vitaminen und reichlich Alkohol: "Der friert bestimmt nicht ein." Seit Stunden ist sie unterwegs und schnurrt durch die Kneipen. "Das ist eine wahnsinns Atmosphäre."

"Wie soll man den Narradag beschreiben? Das geht nicht, das muss man erleben." So beschreibt die Rottweilerin Larissa Wiest treffend genau das, was man nicht erklären kann. "Schon das Gefühl, wenn Du nach langer Pause zum ersten Mal den Narrenmarsch wieder hörst." Das geht unter die Haut, das hat man im Blut, wie sie sagt. "Vier Jahre Vorbereitung, und jetzt ist Narradag in Rottweil."

Um kurz vor 19 Uhr stellen sich die Überlinger Kapellen und die Hänsele hinter der Predigerkirche auf, in der schon im Jahre 1360 über Fasnetsküchle gepredigt wurde.

Der Abmarsch zum Sternenlauf verzögert sich, die ersten Hänsle drohen auf der nasskalten Straße festzufrieren. "Zu wenig Alkohol" kommentiert ein Hänsele, unter einem anderen Häs heißt es, dass es beim Jucken einem schon gleich wieder wärmer wird. Spätestens als Ralf Ochs mit seiner Stadtkapelle den Narrenmarsch anstimmt, wird es allen sofort ganz warm ums Herz.

Und dann geht der kurze Marsch los hinunter in die Stadt, wo etwa 15.000 Besucher die Überlinger schon sehnsüchtig erwarteten. Die Oberndorfer waren zuvor schon in die Altstadt einmarschiert, nach Überlingen folgten die Narren aus Elzach und zum Schluss die Rottweiler, die dann das Schuttigfeuer entzündeten.

Das war der Beginn einer kalten, närrischen und ausgelassenen Freinacht in Rottweil.