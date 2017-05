Überlingen Gymnasiums-Chöre überzeugen mit vielfältigem Programm

Von Latin bis Pop reicht das Repertoire beim Konzert der Gymnasiums-Chöre im Kursaal.

Überlingen (bus) Cantar! Das spanische Wort für singen war Titel des ersten und letzten Liedes des Abends. Und damit zugleich Programm sowie eindrucksvolle Demonstration, was Stimmen unter Anleitung eines engagierten Chorleiters bewirken können. Arno Nyc gibt den Einsatz vor und manövriert mit vollem Körpereinsatz alle 200 Sänger durch dieses Lied. Sie sind mal laut, mal leise und setzen direkt zum nächsten kraftvollen Akzent an. Von Anfang an lassen die vier Chöre des Überlinger Gymnasiums keinen Zweifel aufkommen, dass sie mit viel Spaß bei der Sache sind. Jedes Jahr im Frühling demonstrieren die Chöre bei einem Konzert ihr Können: Drei setzen sich aus Schülern verschiedener Altersgruppen zusammen und einer besteht aus Eltern, Lehrern und Freunden. Auch in diesem Jahr war der Kursaal voll besetzt.

Unter dem Titel "Latin meets Pop" hatte Arno Nyc ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Die Auswahl der Lieder spannte einen weiten musikalischen Bogen und passte jeweils zum Chor. Das erste Lied wurde von allen gesungen, danach wechselten sich die Gruppen ab. So gaben die Jüngsten beispielsweise ein fröhliches Eisenbahnlied zum Besten, bei dem der Chorleiter zur Trillerpfeife griff und die Kinder auch typische Geräusche einfließen ließen. Die höheren Klassen sorgten mit dem Titanic-Titelsong für Emotionen. Im Repertoire der Oberstufenschüler waren einige aktuelle Pop-Songs wie "Pompeii" oder "Hey Brother". Den Latin-Bezug lieferten vor allem die Eltern, Lehrer und Freunde mit Liedern wie "Aqua de Beber" oder "Libertango".

Begleitet wurden die Chöre von einer Rhythmusgruppe: Claudia Nyc am Klavier, Frank Denzinger am Schlagzeug und Arpi Ketterl spielte den E-Bass. Die zentrale Figur in der Mitte war Chorleiter Arno Nyc. Er ist Musiklehrer am Gymnasium und sieht es als seine Mission, Menschen zum Singen zu bringen. Wie schafft er es, dass so viele Schüler mitmachen? "Ich leiste Überzeugungsarbeit, dass der Gebrauch der eigenen Stimme großen Spaß macht!" Wenn auch Skeptiker die Hürde nehmen und erfahren, dass sie eine schöne Stimme haben, ist er am Ziel.