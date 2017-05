Überlingen Gymnasium Überlingen bewirbt sich bei "Einfach Klasse": Mit Smoothies zur Profi-Homepage

Die Fair-Trade-AG des Gymnasiums verkauft Smoothies in den Pausen. Mit dem Projekt berweben sich die Schüler beim Wettbewerb "Einfach Klasse" von SÜDKURIER und EnBW. Als Gewinn wartet ein professioneller Internet-Auftritt.

Die Geschäfte laufen gut. Etwa 30 bis 40 Smoothies verkauft die Fair-Trade-AG des Überlinger Gymnasiums jede Pause. Die Schüler bewerben sich für den "Einfach Klasse"-Wettbewerb, weil sie mehr Popularität für ihre AG gewinnen und andere Schulen inspirieren möchten. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb vom SÜDKURIER Medienhaus und des Energieanbieters EnBW.

"Wir möchten uns für mehr Gesundheit und bewussteres Einkaufen einsetzen", erklären die Schüler in ihrem eigenen Youtube-Video. Ihr Obst kaufen sie regional und biologisch bei Bio-Fritz und verarbeiten es in ihren Freistunden in der Lehrer-Küche. Betreut wird die Fair-Trade-AG von Initiatorin Linda Orlowsky, Lehrerin für Englisch und Gemeinschaftskunde am Gymnasium Überlingen. Profit wollen die Schüler mit ihrer AG nicht machen. "Überschüsse fließen wieder in die AG. Wir wollen zum Beispiel bald unseren eigenen Smoothie-Mixer kaufen", sagen die Schüler. Ebenfalls werden die Einnahmen in andere Projekte der Fair-Trade-AG gesteckt. Außerdem verkauft die AG Fair-Trade-Produkte des Weltladens aus Überlingen.

Für den Wettbewerb "Einfach Klasse" werden Projekte gesucht, die sich mit aktuellen Fragen unserer Gesellschaft beschäftigen und die über den Schulalltag hinausreichen. Mit den gesuchten Ideen gestalten die Schüler weiterführender Schulen unsere Gesellschaft aktiv mit. Bei der Bewerbung sollte erklärt werden, welchen Beitrag die Idee der Schüler zum Zusammenleben leistet, warum ihr Projekt so wichtig ist und warum es auf einer eigenen Homepage präsentiert werden sollte.

Eine Jury entscheidet schließlich, welche Idee gewinnt. Der Sieger bekommt einen professionellen Internetauftritt, der durch das Team von Profi-Homepage, einem SÜDKURIER-Produkt, ermöglicht wird. Außerdem gibt es einen Erlebnistag am Bodensee mit Hochseilgarten und Floßbau bei Univenture.

Anmeldungen, gerne auch mit Video, sind bis Mittwoch, 21. Juni, möglich unter: www.suedkurier.de/klasse