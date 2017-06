Überlingen Grundschüler zu Gast im Waldrapp-Trainingscamp

Die zwei Monate alten Waldrappe gewöhnen sich im Trainingscamp in Überlingen mit ihren Ziehmüttern an die Umgebung.

Überlingen – Wo ist Flaps? Das war für die 65 Jungen und Mädchen der Grundschule Hödingen die wichtigste Frage, als sie am Donnerstag den ersten Besuch im Trainingscamp der Waldrappe unternahmen und aus größerem Abstand in die Voliere mit den 31 Langschnäbeln blickten. Schließlich ist "Flaps" ihr Patenvogel, der am Donnerstag exakt 55 Tage alt war und mit zwei gelben Beinringen durch die Voliere stolzierte.

Inzwischen weiß man aus der genetischen Analyse, dass "Flaps" eine junge Dame ist und eigentlich "Flapsi" heißen müsste. Das gilt auch für "Einstein", die mit 60 Tagen älteste Waldräppin, die an zwei weißen Ringen zu erkennen ist. Die beiden Ziehmütter Corinna Esterer und Anne-Gabriela Schmalstieg, die vor gut einer Woche mit ihren Tieren hier eingetroffen sind und fast den ganzen Tag mit ihnen zubringen, kennen ihre Pappenheimer längst auch ohne die Markierungen. Ende August werden sie mit ihnen nach Italien fliegen.

Noch ist die Vorbereitungsphase für die späteren Flugübungen und die Reise nach Italien sehr sensibel. Deshalb hielt Martin Kessler vom Hödinger Verein zum Erhalt der Kulturlandschaft die Kinder erst mal auf Distanz. "Hallo, Flapsi", durften sie mit Abstand gemeinsam in Richtung Voliere rufen, um überschüssige Energie abzubauen. Selbst Projektleiter und Wissenschaftler Johannes Fritz fragt seine beiden Ziehmütter vorsichtig, bevor er einen Gast etwas dichter an das Schutznetz lässt, ob es die Tiere nicht zu sehr irritiere.

Demnächst wird Fritz eines der Leichtfluggeräte zunächst einfach außen neben die Voliere stellen, dann wird er es mit dem Motor langsam bewegen, damit die Vögel mit der Optik und den Geräuschen allmählich vertraut werden. Später werden die beiden Ziehmütter mit den Tieren den Schutzraum verlassen und die Waldrappe können sich selbst mal auf die Stangen des Geräts setzen, dem sie im Spätsommer über die Alpen folgen sollen.

Wie das geht, haben die Schüler schon im Film gesehen und gelernt. Alisha und Max strecken am schnellsten, als es darum geht, einmal in das Fluggerät sitzen zu dürfen. "Was macht der Vordere?", fragt Johannes Fritz: "Und wer sitzt hinten?" Hinter dem Piloten, der das Fluggerät steuert, werden die Ziehmütter sitzen, die in der Luft den Kontakt zu den Tieren halten und ihnen auch mal ihren Namen zurufen können.

Wie eng der Bezug zu den jungen Frauen ist, lässt sich in der Voliere beobachten. Die Vögel nähern sich und setzen sich auf die Menschen, sie werden mit Mehlwürmern gefüttert und lassen sich gerne streicheln. Anne und Corinna müssen sich dabei auf ihrer Decke schon mal die Ohren zuhalten, wenn ein Waldrapp versucht, seinen langen Schnabel in den Gehörgang zu stecken. Jeder darf mal zu den "Müttern", noch gibt es keine Hierarchie, wie Biologe Fritz betont. Die meisten Vögel stochern allerdings instinktiv im Boden herum, ohne dabei noch viele Würmer zu finden. Andere breiten ihre Flügel aus und sonnen sich, ähnlich den Kormoranen, die so ihr Gefieder trocknen. "Das ist hier natürlich nicht der Grund", sagt der Wissenschaftler. "Es gibt lediglich die Vermutung, dass die Tiere durch die Sonnenbestrahlung versuchen, genügend Vitamin A aufzubauen."

Gelegenheit dazu hatten sie bei der aktuellen Wetterlage mehr als genug. Ja, dass sich auch die derzeit vier Betreuerinnen der Waldrappe wohlfühlen, haben ihnen die Aktiven des Vereins eine kleine "Sonnenterrasse" aus Holzplanken gezimmert, die mit einer Plane überdacht ist. Nicht nur Ortsvorsteher Martin Kessler hält engen Kontakt zum Projektteam, offizieller Ansprechpartner ist Thomas Hepperle und Franz Ilg ist zur Dokumentation des Geschehens immer wieder mit der Kamera vor Ort. Gestern Abend hatten nun alle Mitglieder Gelegenheit, sich über die Entwicklung des Trainingscamps und den Stand des Projekts zu informieren.

Die Hödinger Kinder waren schon mal begeistert und viele beobachteten das Verhalten der Tiere ganz intensiv. Viertklässlerin Fine aus Nesselwangen war mit ihrer Freundin schon zuvor häufiger da und kennt die Waldrappe schon ganz gut. "Manche sagen ja, die sind hässlich", sagt sie, während sie das Faltblatt liest: "Doch ich finde, das sind tolle Vögel."

Erschwerte Einreise

Kopfzerbrechen bereitete den deutschen Behörden und Ministerien zwischenzeitlich die Einreise der in Österreich geborenen Waldrappe. Denn es gehe um die Wiederansiedlung einer seit Jahrhunderten ausgestorbenen Art, die am Bodensee früher zum Alltag gehörte. Deshalb kamen die Jungvögel mit etwas Verspätung hier an. "Das ist eine Art Präzedenzfall", sagt Projektleiter Johannes Fritz. Unklar gewesen sei vor allem, ob Bund oder Land für die Genehmigung zuständig sei. "Doch wir selbst siedeln ja gar kein Tier an", erklärt Fritz. "Wir betreiben ja hier nur das Trainingscamp und fliegen dann mit ihnen nach Italien." Wenn die Vögel in zwei Jahren wiederkommen sollten, täten sie dies dann aus freien Stücken. Inzwischen gehe es weniger, um das Ob, sondern vor allem darum, welche Behörde die Genehmigung erteilen soll. (hpw)