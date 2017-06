Überlingen Grüne schreiben sich Fahrradfreundlichkeit auf die Fahne

Bei der Hauptversammlung gibt der Ortsverband die Ziele für die nächsten zwei Jahre vor. Kritik gibt es an der LGS GmbH.

Es hatte eine Symbolkraft, dass die Mitglieder des grünen Ortsverbands Überlingen mithilfe eines Fahrradhelms, der als Wahlurne diente, ihren neuen Vorstand wählten. Denn ein wichtiges Ziel, das betonte die Partei bei ihrer Hauptversammlung mehrfach, ist es, Überlingen für Fahrradfahrer freundlicher zu gestalten. "Hier müssen wir unwahrscheinlich aktiv werden", sagte der Vorsitzende Werner Schrader. Dies habe gerade der kürzlich veröffentlichte ADFC-Fahrradklima-Test nochmals deutlich gezeigt: Dort hat Überlingen mit einer Durchschnittsnote von 4,5 den letzten Platz in Baden-Württemberg belegt. "Das ist mehr als peinlich", so Schrader.

Das Ergebnis der Wahlzettel im Fahrradhelm war hingegen keineswegs peinlich für die Vorstandsmitglieder. Alle vier Kandidaten kamen auf eine Zustimmung von 100 Prozent. Neu im Führungsteam sind Sophia Topp und Norbert Meier, die für die kommenden zwei Jahre Werner Schrader und Matthias Busl unterstützen werden, die in ihrem Amt bestätigt wurden. Der Wahl waren allerdings lange Vorgesprächen vorausgegangen, an deren Ende sich die jetzigen Vorstandsmitglieder bereit erklärten, die Verantwortung zu übernehmen. Dabei betonten alle vier, dass sie sich eigentlich andere Kandidaten gewünscht hätten – auch Werner Schrader, der seit der Gründung des Ortsvereins 2011 den Vorsitz inne hat: "Ich bin 73 und werde es nicht mehr bis 80 machen können." Eine ließ sich hingegen nicht mehr vom Weitermachen überzeugen: Irene Alpes schied nach sechs Jahren aus dem Vorstand aus. "Ich erlebe mich nicht mehr als Motor, seit ich Mandatsträgerin bin", erklärte die Stadträtin.

Doch genau diesen Motor bräuchten die Grünen, wollen sie alle von ihnen angepeilten Ziele auch erreichen. Und davon gibt es reichlich. Neben der Fahrradproblematik gilt der Blick dabei vor allem der Bundestagswahl im September. Weitere Themen, die die Grünen vorantreiben wollen, sind die Verkehrsberuhigung in der Altstadt, der Ausbau der Bodenseegürtelbahn und der Bau des Schulcampuses. Kritik äußerten die Mitglieder hingegen an der Landesgartenschau GmbH, insbesondere beim Thema Bürgerbeteiligung. "Wir sind nicht zufrieden", sagte Schrader. "Das ist keine Beteiligung das ist eine reine Bürgerinformation." Die Themen müssten diskutiert werden, bevor es in die konkrete Planung gehe und nicht erst, wenn diese schon laufe. Auch in Sachen vergünstigte Eintrittspreise für Überlinger Bürger erhoffe man sich, dass die LGS GmbH möglichst bald darüber berate. "Das wird sonst ein Platanenthema", so Schrader.