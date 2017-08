Überlingen Großer Sport am See: Tennissport bei Überlingen Open

Großer Sport am See: Tennissport bei Überlingen Open

Von 20. bis 27. August steigen zum zehnten Mal die Überlingen Open. Das Preisgeld für das Turnier wurde auf insgesamt 15 000 US-Dollar erhöht. Die Spiele steigen auf den Plätzen des TC Überlingen und des TC Altbirnau. Bei der Organisation sind Helfer auch aus anderen Vereinen der Umgebung eingesetzt.

Große Ereignisse werfen große Schatten voraus. So ist es auch bei den Überlingen Open, dem Weltranglisten-Tennisturnier, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet. Allerdings haben sich im Vorfeld die Vorzeichen für die Organisatoren geändert, denn das Preisgeld wurde vom internationalen Tennisverband von 10 000 auf 15 000 US-Dollar erhöht. „Das haben wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis genommen“, sagt Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. „Auf der einen Seite wurde die Sponsorensuche dadurch extrem viel anstrengender, auf der anderen Seite haben wir dadurch die Chance, dass noch bessere Tennisspieler den Weg an den Bodensee finden.“

Seit dieser Woche sind mehr als 100 Helfer vornehmlich von den Tennisvereinen TC Überlingen und TC Altbirnau damit beschäftigt, ihre Anlagen auf Weltranglisten-Niveau zu bringen. Beim TC Altbirnau finden Vorrundenspiele und einige Partien im Doppel statt. Außerdem wird dort sehr viel trainiert. Beim TC Überlingen steht der Center Court und der Platz Nummer eins, auf denen die entscheidenden Spiele um den Turniersieg stattfinden. Außerdem wird ein Umfeld geschaffen, in dem das umfangreiche Rahmenprogramm stattfindet.

Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Jan Zeitler übernommen und als Hauptsponsor ist seit Beginn des Turniers die Volksbank Überlingen dabei. Michael Stehle, neuer Vorsitzender des TC Überlingen, spricht von „einem ganz wichtigen Turnier für unsere Mitglieder und alle Tennisfreunde in der Region“. Es würden mehr als 1600 Arbeitsstunden geleistet. „Die Überlingen Open sind für viele das Highlight des Jahres“, sagt Stehle. „Viele Mitglieder nehmen sich jedes Jahr Urlaub in dieser Zeit.“

Noch deutlicher wird Martin Hahn, stellvertretender Vorsitzender des TC Altbirnau: „Ohne unsere Mitglieder wäre so eine Veranstaltung nicht möglich.“ Außerdem nannte er die Überlingen Open eine „perfekte Animation für den Breitensport und ein sehr gutes Instrument, um den Sport Tennis in die Öffentlichkeit zu tragen“. Das Weltranglisten-Tennisturnier sei „ein großes Pfund für uns“.

Die beiden Tennisclubs sind federführend beteiligt. „Es haben sich aber noch viele andere Vereine gemeldet, die uns unterstützen, mit Ballkindern und Trainingsmöglichkeiten für die Spieler“, berichtet Dufner. In diesem Rahmen sind unter anderem der TC Owingen, der TC Pfullendorf und der TC Uhldingen dabei. „Hier sieht man, dass es keine geschlossene Veranstaltung ist, sondern sich die ganze Region im Sinne des Sports beteiligt“, betont der Organisator.

Das Rahmenprogramm wurde dieses Jahr ebenfalls leicht geändert, sodass auch Menschen zur Anlage des TC Überlingen gelockt werden sollen, die sonst nichts mit Tennis zu tun haben. Bewährt haben sich der Volksbank Kids Day und der Brunch mit Musik am Finalsonntag. Die Turnierparty am Freitagabend wurde zu einem Oktoberfest umgewandelt. „Wir würden uns freuen, wenn die Gäste in Dirndl und Lederhosen kommen“, sagt Dufner. Der Eintritt ist frei, für Musik und eine Modenschau ist gesorgt.

Überlingen Open

Zum zehnten Mal werden auf den Plätzen des TC Überlingen und des TC Altbirnau insgesamt 80 Weltranglistenpunkte an Tennisspieler verteilt. Außerdem geht es um ein Preisgeld von insgesamt 15 000 US-Dollar. Allein der Sieger im Einzel erhält 2160 Dollar. Die Qualifikation zum Hauptfeld beginnt am Sonntag, 20. August. Am Dienstag, 22. August, startet das Hauptfeld.

Als Lokalmatador geht Dominik Gläser vom TC Überlingen an den Start. Mit einer Wildcard ist der Österreicher Bastian Trinker dabei, der 2013 bereits im Finale stand. Durch seinen Sieg bei den Salem Open am vergangenen Wochenende hat sich zudem Christian Haupt vom TC Friedrichshafen, der in der deutschen Rangliste auf Platz 110 rangiert, eine Wildcard erspielt. Welche weiteren Weltklassespieler noch zum Turnier kommen werden, entscheidet sich kurzfristig.

Informationen im Internet: www.ueberlingen-open.de