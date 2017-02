Überlingen Großartiges Narrenkonzert nach der Frischzellenkur

Neue Akteure im Narrenkonzert der Narrenzunft haben dem Programm neues Leben eingehaucht. Die Premiere am Freitagabend im Kursaal fand viel Applaus und ein begeistertes Publikum.

Wer das Narrenkonzert noch vor sich hat, darf sich freuen – wer noch keine Karte hat, sollte bei den letzten Exemplaren zuschlagen. Ein Besuch im Narrenkonzert 2017 lohnt sich. Die kreative Pause aus 2016 tat gut, wie die Akteure der Narrenzunft Überlingen bei ihrer Premiere am Freitagabend im Kursaal bewiesen. Es kamen neue Akteure hinzu, die dem Programm neue Kraft verliehen. Exemplarisch seien Achim Friesenhagen und Tankred Kauf genannt. Der eine als TV-Sportmoderator auf dem Rathausplatz, der andere als verzweifelter Dichter. Im Team mit ihren Mitspielern entwickelten sie umwerfend komische Stücke, die den Besuchern die Tränen in die Augen trieben.

Die Aktiven der Überlinger Narrenzunft schafften in ihrem vierstündigen Programm großartige Unterhaltung und nie Langeweile. Mancher Besucher wunderte sich beim Hinausgehen, dass es schon Mitternacht war.

Unter der Leitung von Jens-Peter Fräntzki entstand wieder eine kreative Mischung aus Stadtgeflüster und badischer Bühnengaudi. Das Narrenkonzert besticht durch ein großartiges Bühnenbild mit Szenen aus der Stadt. Beispielhaft sei der zu einer Fußballarena umgebaute Platz vor dem Rathaus erwähnt, oder leuchtende Straßenlaternen mit gekritzelten Konterfeis der Oberbürgermeisterkandidaten. Auch die Kostümschneider haben ganze Arbeit geleistet. Wie Stefan Mayer als Tarzan am Seil auf die Bühne geschwungen wird, einfach zum Kringeln. Wobei das Bühnentalent Kuckuck Mayer sich eigentlich nur einen roten Punkt auf die Nase malen müsste, und schon würde der ganze Saal lachen. Auch beim Männerballett machte sich ein Neuzugang bemerkbar.

Tanzpädagogin Bianca Kummer choreographierte den Kampf zwischen Holzfällern und Platanenschützern, zwischen Rot und Grün, und ließ den Kampf in einem friedvollen Tänzchen enden. Flügel schlagende und Platanen schmusende Schmetterlinge – was für ein Bühnenbild!

Auch in diesem Jahr gelang es der Narrenzunft Überlingen in jedem Stück, sich über der Gürtellinie zu bewegen. Zoten dürfen sein an der Fastnacht, zumal, wenn sie so herrlich verpackt sind wie im Betthupferl von Andreas Längle (genannt Gummi...) und Stefan Seige sowie Alexander Mezler. Was da alles unter der Bettdecke hervorgeholt wurde: Unter anderem eine Gitarre, und keiner spielt sie besser als Stefan Seige. Überhaupt: Die von ihm verantwortete Musik gab dem Narrenkonzert wieder die Berechtigung, als "Konzert" bezeichnet zu werden.

Beim Narrenkonzert wird Stadtpolitik neu beleuchtet und phantasievoll als Einakter präsentiert. Phantastisch, wie Tankred Kauf, Peter Graubach und Jens Fräntzki, frei nach Goethe, dem jungen Franz zu Leid verhalfen – beim Schreiben eines Stückes für das Narrenkonzert...

Selbstverständlich war das Narrenkonzert als Rückblick auf das Politjahr 2017 von zwei Themen dominiert, der Platanendebatte und der Oberbürgermeisterwahl. Dirk Diestel und seine BÜB waren neben Ex-Oberbürgermeisterin Sabine Becker die meist zitierten Protagonisten. Sowohl Becker als auch Diestel saßen bei der Premiere im Publikum und signalisierten durch ihre Vergnügtheit, dass sich die Bühnenstücke stets über der Gürtellinie bewegten. "Was hätten sie auch gemacht, ohne uns", sagte Dirk Diestel am Ende des Narrenkonzerts. Das Ende hatte Stadtpfarrer Karl-Heinz Berger übrigens nicht mehr mitbekommen. Er verließ den Saal, als Uli Krezdorn in seiner Paraderolle als Frau Beirer-Jungnau über den neuen Altar im Münster vom Leder zog.

Es gäbe noch vieles zu erwähnen, was der Erwähnung bedarf: Thomas Madlener zum Beispiel, jahrelang in der Rolle der Sabine Becker, der mühelos den Wechsel in die Zeitler-Rolle vollzog. Es sollte auch erwähnt werden, wie mitreißend Achim Friesenhagen und Chris Herr das finale Seifenkisten-Rennen zwischen den OB-Kandidaten moderierten. Auch Fritz Krefeld' Hirnfürze sollte man nicht unerwähnt lassen. Hoch gelobt sei die Schweiß treibende Radtour von Wolfgang Biller und Andreas Pross. Ganz zum Schluss sei aber in jedem Fall noch der emotionale Höhepunkt und zugleich Abschluss des Abends erwähnt: Als Narrenmutter Wolfgang Lechler den Abend abmoderierte, mit den Worten etwas ringend, das Publikum wusste um seinen Gesundheitszustand, dass er nach einem Zusammenbruch beim Narrenkonzert vor zwei Jahren dem Tod gerade von der Schippe sprang, er ins Publikum lächelte, wie man Lechler lächeln kennt, und er allen wünschte: "Bleibt gesund – ich weiß, wovon ich rede, und ich danke allen, die mir geholfen haben." Das war der Moment, in dem der Applaus am lautesten durch den Kursaal donnerte.

Die Akteure

Wolfgang Lechler, Thomas Pross, Stefan Seige, Stefan Mayer, Andreas Längle, Alexander Mezler, Andreas Niedermeyer, Andreas Pross, Andreas Taglang, Peter Graubach, Chris Herr, Andreas Lohner, Tobias Mezger, Michael Strasser, Max Kaiser, Achim Friesenhagen, Oli Martin, Ulrich Krezdorn, Thomas Madlener, Tankred Kauf, Uwe Stett, Wolfgang Biller, Fritz Krefeld, Peter Graubach, Christian Schweizer, Andreas Fundinger, Jens Choinowski, Senad Hadzic, Christoph Müller, Andreas Weiß.

Gesamtleiter: Jens Fräntzki