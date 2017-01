Überlingen Größe und Grenzen der Wunschzettel

Die CDU durchleuchtet beim "Neujahrs-Ochsengeschwätz" den städtischen Haushalt. Die Feuerwehr war hier ein brisantes Thema. Vorsitzender Bruns hofft auf eine "professionelle Versachlichung der Kommunapolitik".

Überlingen – Von Wünschen ist regelmäßig viel die Rede in den ersten Tagen und Wochen eines neuen Jahres. Über "Wunsch und Wirklichkeit" reflektierte daher der CDU-Ortsvorsitzende Alexander Bruns beim "Neujahrs-Ochsengeschwätz" seiner Partei, Fraktionssprecher Günter Hornstein zeigte die Ziele des kommenden Haushalts und die Grenzen eines Wunschzettels auf. Die Feuerwehr war hier ein brisantes Thema, nachdem Christian Gorber und Martin Schweitzer als ehrenamtliche Mitverantwortliche der städtischen Wehr in der Aussprache ihre Bedenken gegenüber dem Investitionsfahrplan deutlich gemacht hatten. Das beschlossene Einvernehmen des nicht öffentlich tagenden Feuerwehrausschusses mit der Verschiebung der Investitionen in der Kernstadt täusche über die Stimmung bei den Betroffenen hinweg, erklärte Gorber.

Mehr als 40 Gäste, auch Nichtmitglieder und Vertreter anderer Fraktionen, konnte Alexander Bruns im Bräukeller willkommen heißen. Als zentrale Aufgabe der Politik bezeichnete er, "Wünsche der Mehrheit zu verwirklichen". Doch naturgemäß könnten nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Vor Jahresfrist habe er aus Sicht der CDU "den Wunsch nach einer echten politischen Alternative zur amtierenden Oberbürgermeisterin Sabine Becker" formuliert. Der sei ebenso in Erfüllung gegangen wie der Wunsch der "überwältigenden Mehrheit der Wähler".

Dass mit der Wahl von Jan Zeitler "keineswegs alle politischen Wünsche erfüllt sind", erklärte der CDU-Ortsvorsitzende, "versteht sich von selbst". Die Zugehörigkeit Zeitlers zur SPD erwähnte Alexander Bruns bewusst nicht. Immerhin zählten Mitglieder der CDU zu den aktivsten im Wahlkampfteam des Sozialdemokraten und Räte der sechsköpfigen Fraktion standen dem künftigen OB schon an den Wahlabenden räumlich schon mal am nächsten. Vorsitzender Bruns erkannte in dem bevorstehenden Wechsel allerdings zumindest "die große Chance zu einer professionellen Versachlichung der Kommunalpolitik". Er persönlich wünsche sich, dass "wir alle diese Chance zum Besten unserer geliebten Heimatstadt Überlingen nutzen".

Welche Prioritäten der Gemeinderat im Haushalt setze, skizzierte Fraktionssprecher Günter Hornstein den Zuhörern. Um die vermeintlich schlechten Nachrichten aus der Überlinger Kämmerei im Vergleich zu anderen Gemeinden besser einordnen zu können, erläuterte er die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die ab dem Jahr 2020 verpflichtend sei, die Überlingen als erste große Kreisstadt im Regierungsbezirk und schon im Jahr 2013 vorgenommen habe. Zum einen müssten hier die Abschreibungen aller Investitionen dezidiert ausgewiesen und gegenfinanziert werden, zum anderen habe auch die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden drei Jahre erstmals einen verbindlichen und damit für die Genehmigung relevanten Charakter. Im Sinne einer nachhaltigen Finanzwirtschaft sei beides sinnvoll, die Umstellung nicht einfach.

Auch wenn nicht jeder Zuhörer die Schwerpunkte zu erkennen glaubte, beschrieb Hornstein mit den wichtigsten Investitionen, dass Gemeinderat und Verwaltung die Hauptakzente in den kommenden Jahren insbesondere bei den Themen Jugend und Bildung (mit dem Schulcampus), bei der Landesgartenschau als Stadtentwicklungsprojekt und bei der Feuerwehr setzten. Dass die CDU-Fraktion bei der Vorberatung des Etats der Verschiebung der Investitionen in der Kernstadt zugestimmt habe, sei dem übermittelten Votum aus dem Feuerwehrausschuss zuzuschreiben. "Wir waren zuvor willens dies abzulehnen", erklärte der Fraktionssprecher. Nach der großen Mehrheit im Ausschuss habe man eine Zustimmung jedoch für vertretbar und zielführend betrachtet.

Gute Aussichten

Ein lang gehegter Wunsch der CDU und des ganzen Gemeinderats könnte schon am 25. Januar Wirklichkeit werden. Wenn nämlich das Gremium den Haushalt deutlich früher als in den vergangenen Jahren beschließen und die Verwaltung damit schneller handlungsfähiger machen kann. Guter Dinge ist hier Kämmerer Stefan Krause nach dem gemeinsamen Gespräch mit OB Sabine Becker bei der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Tübingen wenige Tage vor Weihnachten.

Alles andere, als dass die Behörde der Stadt für den Haushalt grünes Licht gebe, würde er nicht verstehen, sagte Krause am Rande des Dreikönigstrunks selbstbewusst. Dies habe er auch im Gespräch mit dem Regierungspräsidium Tübingen deutlich formuliert, sagte Krause, der seit 1. Juli für die Finanzen verantwortlich ist. (hpw)