Überlingen Grenzen der Selbstbestimmung: Forum widmet sich Thema Patientenverfügung

Der Arbeitskreis Ethik am Helios Spital veranstaltet am 6. April ein öffentliches Forum zum Thema Patientenverfügung.

Mit einer Patientenverfügung können Menschen für den Fall, dass sie selbst nicht mehr darüber entscheiden können, im Voraus schriftlich festlegen, ob und wie sie in einer bestimmten Situation medizinisch behandelt werden möchten. Denn der Wille des Patienten soll Grundlage sein für das Handeln der Ärzte. Doch dieser Wille kann in einer dramatisch veränderten Situation plötzlich ganz anders sein, die Perspektiven können in einem neuen Licht gesehen werden. Wie sollte eine Patientenverfügung daher aussehen? Wann gilt sie, wann gilt sie nicht?

Mit derlei Fragen befasst sich das 4. öffentliche Forum, das der Arbeitskreis Ethik am Helios Spital am Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr in der Aula des Salem College veranstaltet. Mit dabei sind die Mediziner Christoph Miltenberger (Ärztlicher Direktor des Helios Spitals) und Stefan Brenner (Internist und Palliativarzt), die Ethikberaterin und Krankenschwester Elisabeth Bandle sowie der Rechtsanwalt Hans-Peter Wetzel. Moderiert wird das Podiumsgespräch von der Ärztin und Ethikberaterin Elsie Fickenscher.

Diese schriftliche Festlegung ist ein Instrument der Selbstbestimmung und Ausdruck der Autonomie des Patienten. Deshalb ist die Verfügung für Ärzte und Pflegepersonal, für Bevollmächtigte und Betreuer bindend. Sie kann allerdings vom Patienten selbst, solange er entscheidungsfähig ist, auch widerrufen und geändert werden. Die Patientenverfügung ist auch als Entlastung für Angehörige gedacht, sollten sie – wenn dem nicht mehr ist – vor schwierige Entscheidungen gestellt sein. Das hört sich sehr plausibel an. Doch es lassen sich genügend Situationen konstruieren, in denen der Umgang mit einer Verfügung alles andere als einfach ist, in denen Ärzte und Angehörige vor ganz schwierigen Fragen stehen, in denen Mediziner nicht lange nach einer Verfügung suchen können, sondern helfen müssen.

"Die Mehrzahl der Menschen hat die Sorge, dass am Ende ihres Lebens eher zuviel medizinische Maßnahmen durchgeführt werden als zu wenige und damit ein 'natürliches Sterben' innerhalb unseres modernen medizinischen Systems kaum noch möglich ist", weiß Christian Kühnl, langjähriger Chefarzt für Innere Medizin, aus demoskopischen Umfragen. Seit seinem Ruhestand engagiert sich Kühnl im Arbeitskreis Ethik und wirkt an der Organisation von öffentlichen Veranstaltungen zu aktuellen Themen mit.

Ob nach einem schweren Unfall, nach langer Krankheit oder im hohen Alter – die Situationen könnten unterschiedlicher nicht sein und daher im Einzelfall auch nicht vorhersehbar. "Bei der Festlegung einer Patientenverfügung denken viele zunächst nur an das Alter", sagt Kühnl. Doch könne man schnell Opfer eines Unfalls oder von einer unheilbaren Krankheit betroffen werden. Auch dies müsse eine Verfügung in Betracht ziehen. Erst vor Kurzem forderte der Bundesgerichtshof in einem Beschluss die möglichst konkrete Formulierung von Behandlungsmethoden, die der Patient wünscht oder ausschließend will. Oft stellt sich die Frage nach künstlicher Beatmung oder der Ernährung über eine Magensonde. Letzteres könne schon erforderlich werden, wenn ein Patient Schluckbeschwerden habe, gibt Ärztin Fickenscher zu bedenken. Auch wenn es ihm sonst relativ gut gehe. Gerade bei schwierigen Entscheidungen für Ärzte und Angehörige könne der Arbeitskreis Ethik wichtige Hilfestellung und Orientierung geben, sagt Leiterin Christa Kaufhold vom Sozialdienst des Krankenhauses. "Hier können wir kritische Einzelfälle gemeinsam beraten."

Mediziner Christian Kühnl zitiert gerne einen Satz von François Mitterand, der aus seiner Sicht den Perspektivwechsel gut beschreibt: "Das Leiden, das man sich vorstellt, ist fast immer unerträglich. Das Leiden aber, das man erlebt, ist beinahe immer erträglich." Genau aus diesem Grund dürfe eine Patientenverfügung – einmal formuliert – nicht in Stein gemeißelt sein. Kühnl: "Die Verfügung sollte sich mit dem Alter oder mit einer Krankheit entwickeln."

Sorge vor zuviel Medizin

Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Jahr 2014 hatten mehr als 50 Prozent der über 60-jährigen Personen eine Patientenverfügung erstellt. Selbst ab dem Alter von 16 Jahren lag der Anteil bei 28 Prozent. Die Mehrzahl der Menschen sorgte sich dabei um ein Zuviel an medizinischen Maßnahmen. Eine Dissertation an der Universitätsklinik Freiburg aus dem Jahr 2004 zeigte auf, dass 31 Prozent der Patienten schon bei der Aufnahme entscheidungsunfähig waren, bei weiteren 37 Prozent trat dieser Zustand im Verlauf des Aufenthalts ein. Rund 51 Prozent der Menschen starben in einem Krankenhaus, davon am Beispiel Freiburg wiederum 61 Prozent auf der Intensivstation.