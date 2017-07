Überlingen Grafiken von Armin Mueller Stahl in Überlingen zu sehen

Grafiken von Armin Mueller Stahl sind bis September in der Galerie Heike Schumacher zu sehen. Mueller Stahl gilt als künstlerisches Multitalent: Konzertgeiger, Schriftsteller, Schauspieler und Maler.

Überlingen (eni) Dass der weltbekannte Schauspieler Armin Mueller Stahl persönlich bei der Vernissage am Sonntag in der Galerie von Heike Schumacher vorbeischauen würde, hatte wohl keiner der zahlreichen Besucher erwartet. Aber er schenkte in Form einer ganz persönlichen Widmung auf einer Grafik dieser Ausstellung hier in Überlingen ganz besondere Aufmerksamkeit.

Mit 59 Arbeiten präsentiert Heike Schumacher ein breites Spektrum aus dem grafischen Werk von Mueller Stahl unter dem Motto "Menschheitszirkus". Zu sehen sind Farbradierungen, Lithografien, Serigrafien und Giclée-Prints, ergänzt durch einige Unikate. Die Ausstellung glänzt auch durch eine ganze Reihe Blätter, die im Handel bereits vergriffen sind, aber bei Heike Schumacher noch exklusiv erworben werden können.

Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer schilderte in ihrer Laudatio Armin Mueller Stahl als künstlerisches Multitalent: virtuosen Konzertgeiger, Schriftsteller, weltbekannten Schauspieler und Maler zugleich. Dabei sei es vor allem die Malerei, die "seiner Seele gut tut", denn " beim Malen erlebe er Momente, in denen er wirklich fliegen kann" und "hier sei er einmal selbst der Regisseur", müsse in keine Rolle schlüpfen, wie in der Schauspielerei.

Mit wenigen, aus der dynamischen Geste heraus fließenden Strichen, gelingt es ihm, den Charakter von Menschen festzuhalten, expressiv gesetzte Farbflächen schaffen emotionale, vielschichtige Räume, Werke von sensiblem, lyrischem Reiz und unaufdringlicher Empfindsamkeit, teils melancholisch angehaucht, aber auch mit der spitzen Feder eines Karikaturisten voller Humor und Scharfsinn auf den Punkt gebracht. Seine Motive findet Mueller Stahl mitten im Leben, in der Begegnung mit berühmten Kollegen ebenso wie in der stillen Beobachtung von Tieren, der Natur und den Tiefen der menschlichen Seele. Heike Schumacher verlost übrigens zwei Arbeiten von Mueller Stahl, der jeweils eine persönliche Widmung zugesagt hat.

Die Ausstellung läuft noch bis 9. September und ist geöffnet von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 und 15.30 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.