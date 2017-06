Überlingen Goldbacher sorgen sich wegen Verkehr zur Landesgartenschau

Der Goldbacher Gassenpfleger Hubert Regenscheit über zu viele Autos, die Landesgartenschau und den Wunsch nach einer besseren Busanbindung am Wochenende.

Überlingen – Hubert Regenscheit ist Gassenpfleger und so etwas wie ein Sprachrohr der Nachbarschaft in Überlingen-Goldbach. Und er ist ein aufgeräumter Mensch. Einer, der gern das Gute sieht. Deshalb fängt er erstmal mit dem Positiven an: "Was ich gut finde, ist, dass wir überhaupt eine Buslinie haben, die Linie 7, die nach Überlingen fährt. Die gibt es erst seit drei oder vier Jahren, aber sie ist immer gut belegt." Doch so gern Hubert Regenscheit sagt, wenn er was gut findet, so deutlich sagt er auch, wenn ihm etwas nicht gefällt. Denn er ist auch einer, der die Dinge beim Namen nennt. Und was ihm nicht gefällt, ist, dass der Bus am Samstag um 14.10 Uhr das letzte Mal fährt. Und dann erst wieder montags um 7.05 Uhr.

In Goldbach gebe es ohnehin ein Problem mit den Parkplätzen. "Wir haben viele Dauerparker, die ganze Straße ist auf einer Seite ständig zugeparkt. Was bei uns dringend fehlt – und zwar in der ganzen Stadt – ist ein Ortsrandsparkplatz. Das Park-and-ride-Angebot am Krankenhaus ist eigentlich gut, aber es müsste besser ausgeschildert werden", findet Regenscheit. Für Goldbach werde das insbesondere während und nach der Landesgartenschau wichtig: "Wenn das Gelände nach der Landesgartenschau ein frei zugängliches ist, wenn im Sommer die Leute hier baden wollen, wo sollen dann all die Autos hin?", fragt der Gassenpfleger. "Das hier ist dann das größte, kostenfreie Freibad am nördlichen Bodenseeufer", fährt er fort und fragt: "Wer soll das reinigen, wer führt dort Aufsicht und wo sind da die Toiletten?" Regenscheit meint: "Dass die Leute bloß zum Promenieren kommen, glaube ich nicht.

Das bietet sich hervorragend zum Partymachen und Baden an."

Überlingens Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger kann beruhigen: "Der neue Uferpark wird selbstverständlich von der Abteilung Grünflächen, Umwelt, Forst betreut. Diese wird dann den Betriebshof mit der Pflege und der Müllentsorgung beauftragen." Ein offizieller Badestrand werde nicht ausgewiesen. Daher sei auch keine Badeaufsicht erforderlich. "Es steht den Menschen am gesamten deutschen Bodenseeufer frei, von allen öffentlichen Uferflächen aus schwimmen zu gehen, sofern keine besonderen Badeverbote ausgesprochen wurden. Die Menschen müssen in diesem Fall besonders vorsichtig sein, und die vorhandenen Gefahren wie zum Beispiel besondere Ufertopografien, Strömungen, Fischereinetze und Fanggeräte, entsprechend berücksichtigen."

Doch Regenscheit hat noch einen Sorgenpunkt. Und der betrifft nun wieder den Verkehr – und in diesem Fall die Busse, die die Besucher zur Landesgartenschau bringen werden. Regenscheit sorgt sich, dass Goldbach hier die Hauptlast zu tragen habe. "Dass die Busse irgendwo hin müssen ist klar, aber dann muss man die Lösung finden, dass die außerhalb stehen und die Gäste mit Bähnle reingefahren werden." Insgesamt sagt er aber: "Das sind keine Probleme, das sind Aufgaben, die es zu lösen gilt und mit beiderseitigem guten Willen wird das auch gelingen."

LGS-Parkplatz auf Härlen

Für die Landesgartenschau soll auf dem Härlen ein Parkplatz für 2000 Autos gebaut werden. Das behauptete zumindest Peter Epinatjeff bei der von den Grünen organisierten Diskussion zum Verkehrskonzept für das Ausstellungsjahr 2020. Die LGS GmbH möchte diese Pläne noch nicht bestätigen. "Wir werden uns erst zu Wort melden, wenn wir Nägel mit Köpfen gemacht haben", teilte Roland Leitner mit.