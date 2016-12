Überlingen Glücksfee Mira lässt 15 Leser jubeln

Die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER in Zusammenarbeit mit dem Überlinger Einzelhandel sind ermittelt.

Überlingen (hk) Für 15 Leser hat sich das Mitmachen beim Weihnachtsgewinnspiel dieser Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Überlinger Einzelhandel besonders gelohnt: Denn sie dürfen sich auf je einen der 15 Hauptpreise im Gesamtwert von 6871 Euro freuen.

Glücksfee Mira Nagel, Praktikantin des SÜDKURIER, zog gestern Mittag aus einem Riesenberg von Karten die Gewinner. In drei montäglichen Zwischenziehungen waren bereits 20 Gutscheine im Wert von je 50 Euro ausgelost worden. Am Gewinnspiel beteiligten sich 21 Händler, die die 35 Preise im Gesamtwert von 7871 Euro zur Verfügung gestellt haben. Beginnend am 1. Dezember waren über eine Dauer von mehr als drei Wochen die entsprechenden Teilnahmekarten in den Geschäften und beim SÜDKURIER erhältlich.

Und das sind die Gewinner: Manfred Butscher (Überlingen), Beate Dick (Sipplingen), Josef Keller (Owingen), Anette Mayer (Owingen), Stefan Mehling (Owingen), Christa Pautsch (Überlingen), Robert Rauser (Meßkirch), Norbert Roth (Owingen), Jürgen Schmitz (Überlingen), Chris Seiler (Sipplingen), Silke Specker (Überlingen), Valentina Steurer (Uhldingen-Mühlhofen), Waltraud Schall (Überlingen), Marlene Vogler (Frickingen) und Daniel Zimmermann (Überlingen).

Sie erhalten in den nächsten Tagen eine schriftliche Nachricht über ihren Gewinn. Welcher Preis es im Einzelnen ist, wird erst bei der offiziellen Preisübergabe im SÜDKURIER Überlingen am Montag, 23. Januar, 19 Uhr, ermittelt.