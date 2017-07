Überlingen Gewitterfront sorgt am Freitagabend für begrenzte Stromausfälle in der Region Überlingen

Gewitterfront sorgt am Freitagabend für begrenzte Stromausfälle in der Region Überlingen

Im 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz gab es zwei großflächige Störungen durch Unterbrechungen bei Sipplingen und Lippertsreute. Mehrere Ortsnetze wurden durch umstürzende Bäume lokal unterbrochen.

Die Gewitterfronten, die von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag über das Land zogen, führten stellenweise zu erheblichen Beeinträchtigungen der Stromversorgung. Sie forderten den Bereitschaftsdiensten der "Netze BW" alles ab, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Regionen Stockach und Überlingen gehörte zu den mit am stärksten betroffenen Gebieten im Land. Während des Unwetters am Freitagabend stürzten an mehreren Stellen Bäume in Freileitungen. Holzmasten wurden umgeknickt, sodass die Leiterseile gefährlich am Boden gelegen seien.

Neben sieben solcher lokal begrenzter Ereignisse in den Ortsnetzen hatten die Monteure auch zwei großflächigere Störungen im 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz zu beheben: Um 21.15 Uhr fiel ein Baum in eine Leitung oberhalb von Sipplingen, was einen Stromausfall in Winterspüren, Nesselwangen und Bonndorf nach sich zog. Den hätten die Monteure innerhalb einer Dreiviertelstunde durch Schaltmaßnahmen weitgehend beseitigen können. Der Schaden an den Leitungen sei jedoch so groß gewesen, dass zwei Bauernhöfe vorübergehend mit einem Notstromaggregat versorgt werden mussten. Noch im Laufe des Samstags hätten die Monteure der Schaden reparieren können. Fast zeitgleich war auch bei Überlingen-Lippertsreute ein Baum in eine 20 000 Volt-Leitung gefallen und hatte die Weiler und Ortschaften in einem Streifen zwischen Frickingen und Owingen von der Stromversorgung abgeschnitten. Dort gelang es nach knapp einer Stunde die Versorgung wieder herzustellen.

Das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz sei in Form „offener Ringe“ aufgebaut, so dass im Störungsfall die betroffenen Abschnitte „herausgeschaltet“ werden können, heißt es zur Erläuterung. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können betroffene Ortsnetzstationen „von der anderen Seite“ versorgt werden. Bei Störungen an einer Stichleitung müsse die beschädigte Stelle aber erst repariert werden.