Überlingen Gewerbegebiet: Andelshofener sind "erschrocken" über aktuellen Vorstoß

Viele Andelshofener sind überrascht über den geplanten Grundsatzbeschluss zu einem Gewerbegebiet. Dorfgemeinschafts-Vorsitzender Joachim Schäuble wünscht sich ein Bekenntnis zum Erhalt der Landschaftsqualität.

Überlingen – Das Lamento ist seit Langem groß ob der knappen Gewerbeflächen. Speziell für die Firma Kramer war einst das Gebiet Langäcker ausgewiesen worden. Nur mit Mühe konnte es die Stadt später umwidmen für die Ansiedlung von MTU und Rafi Eltec. Ein kleiner Rest ist noch verfügbar. Das Bodenseewerk und später der Diehl-Konzern hatten sich eine größere Gewerbefläche gesichert, die jetzt der Stadt wieder zur Verfügung steht. Nun nimmt Überlingen gemeinsam mit Owingen und Sipplingen nun ein interkommunales Gewerbegebiet zwischen Andelshofen und Bambergen ins Visier, um langfristige Entwicklungsperspektiven zu sichern.

Im April 2012 hatte Wilfried Franke, Direktor der Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, eine Bedarfsanalyse der Stadt als Grundlage für eine Neuausweisung von Gewerbeflächen gefordert. Bei der gleichen Veranstaltung hatte die CDU erstmals öffentlich die Überlegungen formuliert, nordwestlich der L 200 zwischen Andelshofen und Bambergen ein neues Gewerbegebiet zu entwickeln. Ein Bereich, der damals wie heute zum großen Teil als regionaler Grünzug ausgewiesen ist. Entsprechend groß war die Aufregung im idyllischen Andelshofen. Mehrfach hatte sich die Dorfgemeinschaft mit einem Appell an den Regionalverband gewandt, sich für den Erhalt des Landschaftsbildes und der ökologischen Strukturen eingesetzt. „Wir haben nur eine Eingangsbestätigung erhalten“, sagt Vorsitzender Joachim Schäuble.

In dem im April 2016 beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) ist das Gebiet zwar als wichtiges Flächenpotenzial ausdrücklich benannt, bei dem einen Monat später verabschiedeten Gewerbeflächenentwicklungskonzept ist es allerdings kein Thema. Das vorhandene bzw. kurzfristig aktivierbare Angebot mache knapp 10,3 Hektar aus. Die könnten allerdings 2024 „ausverkauft“ sein, hieß es. Deshalb wurde eine Kooperation mit den Gemeinden Owingen und Sipplingen angeraten, um ein gemeinsames Konzept zu entwickeln.

Dass der Gemeinderat nun ganz konkrete Grundsatzbeschlüsse fassen solle, habe die Andelshofener Bürger doch „sehr schockiert“, sagt Schäuble und sieht die „massivst erweiterten Pläne“ geradezu als „Kriegserklärung“. Aus seiner Sicht besteht im Moment" weder Entscheidungs- noch Handlungsbedarf". Die letzten Signale der Stadtverwaltung habe man so interpretiert, als dass dieses Vorhaben in absehbarer Zeit weder vorangetrieben werde noch erforderlich sei. Im Gebiet Langäcker gebe es noch einige Gewerbeflächen, zudem stehe das von der Firma Diehl Ende 2015 zurückgekaufte Erweiterungsgebiet mit mehr als sechs Hektar zur Verfügung.

Eher solle der Bereich Ottomühle besser genutzt und das bestehende Gebiet südöstlich der L 200 erweitert werden, fordert Schäuble, als dass der Sprung in das intakte Areal jenseits der Straße vollzogen werde. „Überlingen sollte sich seine verbliebenen landschaftlichen Qualitäten erhalten“, wünscht sich der Andelshofener. Der Haushalt werde aus Einkommensteuer und Gewerbesteuer in ähnlicher Höhe gespeist, sagt Schäuble und verweist auf das Einnahmenargument. Aus der Perspektive der Stadt sei es doch zielführender, durch Wohnqualität das Volumen der Einkommensteuer zu steigern als das der Gewerbesteuer.

„Wir tragen die Pläne mit“, erklärte Wilfried Franke und verweist auf den Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplans, der am 5. April öffentlich beraten werde. „Wir können uns die teilweise Rücknahme des regionalen Grünzugs vorstellen“, sagt er. Zumal eine Bedarfsanalyse vorgelegt worden sei. Zudem liege schon seit vielen Jahren ein Antrag der Stadt auf Rücknahme der Restriktionen vor. „Wir müssen hier in zeitlichen Dimensionen von 15 bis 20 Jahren denken“, betont er. Franke verweist dabei auf das heute geltende „Anbindungsgebot“ bei der Ausweisung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen an die bestehende Infrastruktur. „Ein Gebiet wie Langäcker wäre heute nicht mehr genehmigungsfähig“, sagt er.

